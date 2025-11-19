19 de noviembre de 2025
Griselda Siciliani regresa a Netflix con la temporada 3 de Envidiosa: ¿vale la pena verla?

Los diez nuevos episodios vuelven a meterse en la vida de Vicky, sus dudas sobre casarse y ser madre, mientras intenta sostener una relación que parece estable con Matías.

Foto: Netflix
 Por Luis Calizaya

Después de dejar una larga reflexión sobre las relaciones y el amor en la sociedad actual, llegó a Netflix la tercera temporada de Envidiosa. La serie argentina regresa como una de las más vistas de la plataforma y lo hace con caras conocidas: Griselda Siciliani y Esteban Lamothe encabezan un elenco que trae diez episodios recargados de humor.

De qué trata la tercera temporada de 'Envidiosa'

En esta nueva entrega, la historia continúa con Vicky Mori, quien, tras reconciliarse con inseguridades del pasado, atraviesa un momento de cambios significativos y se prepara para nuevos desafíos. Aunque su relación con Matías parece más sólida, surgen interrogantes sobre los celos, la maternidad y cómo afianzarse profesionalmente. Esos conflictos darán lugar a un viaje emocional lleno de contradicciones.

Griselda Siciliani - Serie
Cada episodio tendrá una duración de 30 minutos.

¿Habrá una cuarta temporada en Netflix?

La producción confirmó que existen posibilidades de una nueva entrega y se rumorea que durante el rodaje de la tercera se filmaron escenas para una cuarta temporada. Sin embargo, no hay fecha de estreno ni confirmación sobre si será la última temporada de la serie creada por Adrián Suar.

Mientras tanto, la tercera temporada cuenta con participaciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich, y ya aspira a repetir el éxito de sus entregas anteriores, tras debutar en el puesto número 8 del top 10 semanal global de Netflix en series de habla no inglesa, con 3,3 millones de visualizaciones en su primera semana.

Reparto de la serie

  • Griselda Siciliani
  • Esteban Lamothe
  • Pilar Gamboa
  • Violeta Urtizberea
  • Marina Bellati
  • Bárbara Lombardo
  • Lorena Vega
  • Susana Pampín
  • Adrián Lakerman

Más series y películas con Griselda Siciliani

  • Series:

1. Educando a Nina

La historia gira alrededor de dos mujeres idénticas que llevan vidas completamente diferentes: una es corista en un bar y la otra pertenece a una familia adinerada. Tras un giro inesperado, sus mundos se cruzan y ambas quedan envueltas en una trama de secretos familiares, engaños y cambios de identidad que las obliga a enfrentarse a una vida que no eligieron.

2. Farsantes

La serie sigue a un grupo de abogados que, detrás de su aparente éxito profesional, esconden conflictos personales, vínculos tóxicos y ambiciones que los llevan a cruzar límites éticos. A medida que avanza la historia, los casos legales terminan chocando con sus vidas privadas y desencadenan tensiones que comprometen al estudio jurídico.

3. Patito Feo

En una escuela secundaria donde conviven adolescentes de distintos entornos, la trama se centra en una joven talentosa que sueña con cantar y debe enfrentar rivalidades, primeros amores y las presiones propias del crecimiento. La historia avanza entre conflictos escolares, competencias musicales y la búsqueda de identidad.

  • Películas:

1. El último Elvis

La trama sigue a un obrero obsesionado con Elvis Presley, al punto de construir toda su vida alrededor del mito. Cuando enfrenta una crisis personal profunda, su fijación con el ídolo lo lleva a tomar decisiones que ponen en juego su vínculo con la realidad y con quienes lo rodean.

2. Sentimental

Sigue a Julio y Ana, una pareja con más de quince años juntos cuya relación está desgastada por la rutina y las discusiones constantes. Una noche, Ana invita a cenar a sus vecinos del piso de arriba, Salva y Laura, quienes viven su intimidad sin filtros. A lo largo de la velada, salen a la luz secretos y propuestas inesperadas que sacuden la convivencia y obligan a los cuatro a replantearse su idea del amor y la pasión.

3. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Un reconocido periodista y documentalista mexicano que regresa a su país mientras enfrenta dudas sobre su identidad, su familia, la fragilidad de sus recuerdos y la compleja realidad social que lo rodea.

Tráiler de la temporda 3° de 'Envidiosa'

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

