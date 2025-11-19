19 de noviembre de 2025
"El hijo de mil hombres": la emotiva película familiar que llega a Netflix

Con la intensidad característica del cine brasileño, Netflix estrenó una conmovedora película que explora la paternidad y los vínculos familiares.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix estrenó "El hijo de mil hombres", una película extranjera que presenta un relato conmovedor sobre la complejidad de las relaciones humanas. Basada en la novela homónima de Valter Hugo Mãe, la cinta de tono dramático y narrativa nostálgica cuenta con la actuación protagónica del reconocido Rodrigo Santoro.

Película
La nueva película de Netflix dura 126 minutos.

Netflix: de qué trata "El hijo de mil hombres"

En un pequeño pueblo costero, Crisóstomo, un pescador solitario, anhela tener un hijo. Su vida cambia cuando aparece Camilo, un niño huérfano. Ambos encuentran en el otro la compañía que necesitaban, y pronto se unen a otras personas que también luchan contra la soledad, formando juntos una familia no convencional.

Por qué verla

Con una perspectiva melodramática y una narrativa pausada que apela a la inteligencia del espectador, el filme de Daniel Rezende -nominado al Óscar en 2004 por el montaje de "Ciudad de Dios"- adapta por primera vez al cine esta obra literaria de Brasil. El resultado es un relato entretenido y emocionante.

Más allá de la trama, la película ofrece una mirada profunda y humana sobre la formación de vínculos afectivos más allá de los lazos biológicos. Acompañada de una fotografía melancólica y escenas que evocan cuadros pintados, presenta una visión emotiva sobre la soledad, el amor y la aceptación.

Reparto de la película

  • Rodrigo Santoro: Crisóstomo
  • Miguel Martines: Camilo
  • Rebeca Jamir: Isaura
  • Johnny Massaro: Antonino
  • Antonio Haddad
  • Carlos Francisco
  • Grace Passô
  • Inez Viana
  • Juliana Caldas
  • Lívia Silva
  • Marcello Escorel
  • Tuna Dwek

Más películas y series con Rodrigo Santoro

  • Series:

1) Westworld

En un parque futurista habitado por robots de apariencia humana, los visitantes pueden vivir fantasías sin consecuencias. Todo cambia cuando algunos de estos androides empiezan a despertar conciencia y cuestionar su realidad, detonando una rebelión que pone en jaque a quienes los crearon.

2) Lost

Un avión cae en una isla remota del Pacífico y los sobrevivientes descubren que el lugar oculta secretos peligrosos: criaturas misteriosas, laboratorios abandonados y fuerzas que desafían toda lógica. A medida que intentan mantenerse con vida, la isla moldea sus destinos.

3) Reprisal

Una mujer dada por muerta tras un ataque brutal regresa años después con una nueva identidad. Emprende una venganza milimétrica contra la red criminal que intentó asesinarla, desencadenando un choque entre clanes violentos y oscuros secretos familiares.

  • Películas:

1) 300: El nacimiento de un imperio

El general griego Temistocles lucha por conseguir la unidad de las polis griegas. Él dirige las tropas griegas que se enfrentan con el ejército persa, liderado por Xerxes y Artemisa, para impedir la invasión del país.

2) Love Actually

Una comedia romántica coral que entrelaza varias historias de amor, felices, difíciles y caóticas, durante las semanas previas a Navidad. Sus personajes se cruzan entre sí mientras enfrentan deseos, pérdidas, ilusiones y segundas oportunidades.

3) The Last Stand

Un sheriff de un pequeño pueblo fronterizo debe impedir que un peligroso líder criminal, fugado del FBI, escape hacia México. Con un equipo improvisado y recursos limitados, la comunidad se prepara para un último enfrentamiento.

Tráiler de 'El hijo de mil hombres'

Embed - El hijo de mil hombres | Tráiler oficial | Netflix

