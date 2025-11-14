Cuándo se estrena Zootopia 2 en los cines de Argentina: sinopsis y tráiler Foto: Dinsey prensa

Ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2016 , Zootopia 2 vuelve a los cines con una secuela que sigue las nuevas aventuras de la oficial Judy Hopps y Nick Wilde en la ciudad que reúne a todas las especies. Con nuevos personajes y un villano más misterioso, la película llegará pronto a las salas argentinas .

Los estudios Walt Disney retoman la dupla formada por la oficial Hopps y su compañero Nick Wilde en un caso policial que los obligará a aliarse con un misterioso reptil , una serpiente llamada Gary De’Snake , interpretada en la versión original po r Ke Huy Quan .

La fecha de estreno en cines de Latinoamérica está fijada para el 27 de noviembre de 2025 . El primer adelanto muestra a la metrópoli animal en una situación tan conflictiva como en la primera entrega; los protagonistas deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes zonas de la ciudad y poner a prueba su alianza como nunca antes.

En cuanto al detrás de cámaras, la película fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard , dos de los realizadores de la primera entrega. Ambos adelantaron que el público encontrará una historia más salvaje y divertida , con nuevos ecosistemas y especies que amplían la diversidad mostrada en el film original.

La secuela también presentará una canción original titulada “Zoo”, interpretada por Shakira, quien regresa como la voz en inglés del personaje Gazelle.

Reparto de la película: contará con la presencia de Alex Pelao

Disney anunció la incorporación del cordobés Alex Pelao, influencer y participante de MasterChef 2025, como parte del elenco de voces para la versión latinoamericana. Pelao prestará su voz a Denny Howlett, un carismático presentador de noticias de la ciudad.

Película - Zootopia 2 (2) Alex Pelao será Denny Howlett en la película. Foto: prensa Disney

En la versión original en inglés, el reparto confirmado incluye, entre otros:

Ginnifer Goodwin: Judy Hopps

Judy Hopps Jason Bateman: Nick Wilde

Nick Wilde Ke Huy Quan: Gary De’Snake

Gary De’Snake Fortune Feimster: Nibbles

Nibbles Quinta Brunson: Dra. Fuzzby

Dra. Fuzzby Jean Reno: Bushron

Bushron Nate Torrence: Benjamin Clawhauser

Benjamin Clawhauser Maurice LaMarche: Mr. Big

Mr. Big Leah Latham: Fru Fru

Fru Fru Raymond S. Persi: Flash

Tráiler oficial de Zootopia 2