Netflix revive el dolor y la memoria de Fernando Báez Sosa en '50 segundos' Foto: Netflix

Por Luis Calizaya







Uno de los casos más conmocionantes que vivió el país a comienzos de 2020 vuelve a ser noticia, porque este 13 de noviembre, Netflix estrenó los tres episodios de '50 segundos', la miniserie basada en el trágico asesinato de Fernando Báez Sosa. Con material de archivo, testimonios de allegados y detalles inéditos, el documental reconstruye los hechos del homicidio cometido por un grupo de rugbiers.

Documental - Baez Sosa '50 segundos': un impactante estreno de Netflix Foto: web Netflix: de qué trata “50 segundos” Dirigida por Lucas Bucci, la docuserie revive el crimen de Báez Sosa, el joven de 18 años que fue brutalmente atacado por ocho rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, en enero de 2020. A través de imágenes y videos inéditos, junto con los testimonios de familiares y personas vinculadas al proceso judicial, la producción expone con precisión los momentos previos y posteriores al asesinato que conmocionó al país y desató un profundo debate social.

Tras el crimen, cómo viven hoy los rugbiers acusados Tras un juicio que acreditó la autoría de los ocho agresores, varios fueron condenados a prisión perpetua y otros recibieron penas de 15 años. Seis años después del macabro suceso, los jóvenes acusados cumplen sus condenas en la cárcel de Melchor Romero y reciben visitas de sus familiares los jueves, entre las 13 y las 17.

rugbiers, fernando báez sosa.jpg La condena contra los acusados ocurrió el 6 de febrero de 2023. Foto: web Hubo además rumores de que alguno de los implicados pensaba producir su propio documental para presentar un contradiscurso sobre el caso y las fallas judiciales; incluso se habló de una productora y del interés de Netflix, pero hoy cada condenado vive una realidad diferente:

Máximo Thomsen (25 años): señalado como el principal responsable, cumple una condena a prisión perpetua en la Alcaidía N.º 3 de Melchor Romero. Permaneció aislado tras una pelea con otro interno el 12 de octubre. Desde su encierro participa en talleres de alfabetización jurídica y derechos humanos.

señalado como el principal responsable, cumple una condena a prisión perpetua en la Alcaidía N.º 3 de Melchor Romero. Permaneció aislado tras una pelea con otro interno el 12 de octubre. Desde su encierro participa en talleres de alfabetización jurídica y derechos humanos. Luciano Pertossi (23 años): también condenado a prisión perpetua, permanece en aislamiento en el mismo penal. Circulan rumores sobre un presunto intento de suicidio, aunque su familia y el Servicio Penitenciario no lo confirmaron oficialmente.

también condenado a prisión perpetua, permanece en aislamiento en el mismo penal. Circulan rumores sobre un presunto intento de suicidio, aunque su familia y el Servicio Penitenciario no lo confirmaron oficialmente. Ciro Pertossi (24 años): cumple prisión perpetua en Melchor Romero y participa de la rutina general del penal, con actividades en el patio y visitas semanales.

cumple prisión perpetua en Melchor Romero y participa de la rutina general del penal, con actividades en el patio y visitas semanales. Lucas Pertossi (26 años): sentenciado a 15 años de prisión, se inscribió en la carrera de Abogacía y participa en talleres de huerta y cocina, según confirmó su padre en una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece).

sentenciado a 15 años de prisión, se inscribió en la carrera de Abogacía y participa en talleres de huerta y cocina, según confirmó su padre en una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece). Enzo Comelli (24) y Matías Benicelli (25): ambos condenados a prisión perpetua, actualmente participan en actividades educativas y recreativas dentro del penal.

ambos condenados a prisión perpetua, actualmente participan en actividades educativas y recreativas dentro del penal. Blas Cinalli (23) y Ayrton Viollaz (25): sentenciados a 15 años, cumplen la misma rutina de actividades en Melchor Romero. Tráiler de '50 segundos' Embed - 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa | Tráiler oficial | Netflix