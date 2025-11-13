Dónde y cómo ver la primera película de 'El Diablo viste a la moda'

En menos de un minuto y con todo el glamour del mundo de la moda , se conoció el primer adelanto de ' El diablo viste a la moda 2 ', secuela de la icónica película de 2006 que trae de regreso a Anne Hathaway bajo las órdenes de la exigente Meryl Streep , al mando de una influyente revista de modas.

A la espera de su estreno oficial , previsto para el 30 de abril de 2026 , una plataforma de streaming ofrece la primera entrega para revivir la nostalgia.

La primera película está disponible de forma exclusiva en Disney+ . Si bien anteriormente formaba parte del catálogo de Netflix , actualmente solo puede verse en la plataforma del ratón.

'El Diablo viste a la moda' consiguió ser nominado a dos nominaciones a los Oscars del 2006.

Estrenada en 2006 , la cinta adapta la exitosa novela homónima y relata la historia de Miranda Priestly , la temida y perfeccionista editora de una prestigiosa revista de modas en Nueva York , quien pone a prueba a su joven asistente Andy Sachs . El empleo, “por el que un millón de chicas morirían ”, pronto se convierte en un desafío que pone en riesgo su vida personal y sentimental .

Cuándo se estrena y de qué trata 'El Diablo viste a la moda 2'

La esperada secuela llegará el 30 de abril de 2026 a América Latina. Según los primeros reportes, la historia mostrará a Miranda intentando mantener su poder en una industria de la moda que ha cambiado radicalmente, mientras se enfrenta a su antigua asistente Emily Charlton, ahora una influyente ejecutiva de un conglomerado de lujo.

Además del regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci, el elenco incorpora a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu y Patrick Brammall, entre otros nuevos nombres que se suman a esta esperada continuación.

Película - El diablo viste a la moda (1) La secuela tendrá una historia divertiva y el regreso de varios personajes. Foto: captura

Reparto de la película

Anne Hathaway: Andrea "Andy" Sachs

Andrea "Andy" Sachs Meryl Streep: Miranda Priestly

Miranda Priestly Emily Blunt: Emily Charlton

Emily Charlton Stanley Tucci: Nigel Kipling

Nigel Kipling Adrian Grenier: Nate Cooper

Nate Cooper Simon Baker: Christian Thompson

Más películas y series con Anne Hathaway

Películas:

1. Los miserables (2012)

Ambientada en la Francia del siglo XIX, la historia sigue a Jean Valjean, un exconvicto que busca redimirse tras cumplir años de prisión. Sin embargo, su pasado lo persigue cuando el implacable inspector Javert lo rastrea durante décadas, mientras el país vive una época de agitación social y revolución.

2. Interestelar (2014)

En un futuro donde la Tierra se vuelve inhabitable, un grupo de astronautas emprende una misión a través de un agujero de gusano para encontrar un nuevo hogar para la humanidad. La película explora los límites del tiempo, el espacio y los lazos humanos frente a la extinción.

3. El pasante de moda (2015)

Una empresa digital de moda contrata a un pasante de 70 años que, con su experiencia y empatía, logra cambiar la dinámica del lugar. La historia profundiza en el equilibrio entre trabajo, vida personal y la importancia de las relaciones intergeneracionales.

Series:

1. Modern Love (2019–2021)

Antología inspirada en la columna del The New York Times, que narra historias independientes sobre las múltiples formas del amor -romántico, familiar, amistoso y propio- ambientadas en la ciudad de Nueva York.

2. WeCrashed (2022)

Relata el ascenso y caída de la empresa WeWork, que pasó de ser una prometedora startup de espacios de coworking a un desastre financiero. La trama expone los excesos, las ambiciones y las decisiones que llevaron a su colapso.

3. Solos (2021)

Serie antológica de ciencia ficción que explora experiencias humanas en escenarios futuristas. Cada episodio se centra en un personaje distinto y plantea reflexiones sobre la conexión, la soledad y la esencia de la humanidad frente al avance tecnológico.

Tráiler de 'El Diablo viste a la moda'