Curiosidades de rodaje: errores y anécdotas en grandes películas y series

Además de ser un mundo dedicado al entretenimiento, el cine es una enorme industria que no está exenta de contratiempos durante el rodaje , aunque hay situaciones inevitables. Más allá de los conflictos y los egos entre directores y actores , las grabaciones dejan momentos divertidos y memorables , tanto en películas como en series .

Con más de 100 años de historia , la industria cinematográfica no solo reúne grandes nombres e historias que muestran su evolución, sino también anécdotas y curiosidades que la humanizan. A continuación, un listado con algunas de las más llamativas.

A finales de los 90, la televisión internacional conoció una sitcom que relataba las aventuras de seis jóvenes en Nueva York y que se convertiría en una de las series de comedia más recordadas. Además de las risas, el reparto se gastaba bromas entre sí. En el rodaje del capítulo 16 de la sexta temporada, David Schwimmer (Ross) debía fingir una caída con un muñeco de trapo que imitaba al personaje; el susto de Jennifer Aniston fue real porque el director no le informó del gag, con lo cual la reacción quedó registrada tal cual ocurrió.

Es imposible pensar en Don Vito Corleone sin recordar a Marlon Brando. Más allá de su estatus de película de culto, el rodaje guardó secretos insólitos. La famosa escena entre Vito Corleone y el dueño de la funeraria Amerigo Bonasera incluye un gato sostenido por Brando que, según cuenta la leyenda del set, apareció casualmente y fue incorporado por Coppola en el momento, lo que terminó por darle mayor realismo a la escena.

La naranja mecánica (1971)

Trabajar con Stanley Kubrick implicaba exigencia y riesgo. Durante la filmación de la secuencia del lavado de cerebro, Malcolm McDowell sufrió daños en las córneas tras mantener los párpados sujetos con pinzas, con los ojos anestesiados, para lograr la mirada requerida por la escena. McDowell contó a The Guardian que sus córneas quedaron arañadas y que sufrió dolores intensos; tras recibir tratamiento, se recuperó, pero la experiencia dejó secuelas físicas y psicológicas.

Película - curiosidades (1) La película completa está disponible en HBO Max. Foto: web

Errores que nadie notó

Gladiador (2000)

Aunque Ridley Scott logró una épica ambientada en la antigua Roma, hay fallos técnicos que pasaron desapercibidos para la mayoría. En una de las batallas del Coliseo, al caer un carro se ve cómo queda expuesto un tanque de gas que formaba parte del mecanismo del vehículo moderno, un detalle anacrónico que pasó casi inadvertido en la proyección final.

Star Wars (1977)

Los Stormtroopers también tuvieron sus momentos torpes. En la primera entrega, durante la entrada de la tropa a una nave, se aprecia a uno de los soldados golpeándose la cabeza contra el marco de la puerta. George Lucas decidió mantener la toma y añadir un efecto sonoro que realza el gag, convirtiéndolo en una anécdota curiosa para los fanáticos.

Embed - Starwars Error 1

Los sospechosos de siempre (1995)

Los thrillers suelen jugar con el misterio, pero a veces las tomas revelan fallas inesperadas. En la escena de la rueda de reconocimiento de este film de Bryan Singer hubo varios intentos fallidos de pronunciar una línea -“¡Pásame las llaves, maldita sea!”- porque Benicio Del Toro no pudo contener la risa por un problema estomacal, o según otra versión, por una improvisación de Stephen Baldwin. Singer decidió conservar la secuencia con las fallas, que contribuyen a la naturalidad de la escena.