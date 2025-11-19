El oscuro documental de Netflix que explora un doble homicidio por una fortuna familiar

Una muerte y una serie de sospechas dentro de un grupo familiar son el punto de partida del crudo documental de Netflix ' El misterio de la familia Carman '. El film aborda un caso ocurrido en 2016 que comenzó con una dramática deriva en altamar y terminó sacudiendo a Estados Unidos , al sumarse un crimen previo y una herencia millonaria que apuntaba al principal acusado.

La película es un true crime asfixiante que combina reconstrucciones ficcionalizadas, material de archivo y testimonios de personas cercanas a la desaparición de Linda Carman , cuyo cuerpo sigue sin aparecer.

La producción narra la historia de Nathan Carman , acusado de asesinar a su madre y a su abuelo para quedarse con una fortuna familiar.

Todo arranca con el naufragio que protagonizó en 2016 , del que logró sobrevivir. Viajaba de pesca con su madre , Linda Carman , cuyo cuerpo nunca fue hallado pese a los intensos operativos de rescate. Aunque en un principio su relato sonaba a una dramática historia de supervivencia , la policía encontró detalles poco convincentes , a lo que se sumó el caso de John Chakalos , su abuelo , asesinado a tiros en 2013. Para los fiscales, ambos hechos formaban parte de un mismo plan para quedarse con una herencia estimada en siete millones de dólares .

Cómo es el caso real detrás del caso Carman

El episodio central ocurrió el 25 de septiembre de 2016, cuando un carguero avistó una balsa amarilla con un Nathan Carman debilitado tras pasar siete días a la deriva cerca de la costa de Martha’s Vineyard.

Según su versión, el barco donde viajaba con su madre se hundió de forma repentina al ingresar agua. Afirmó haberla buscado en medio del caos sin encontrarla. En tierra, la Guardia Costera desplegó un operativo de búsqueda de más de 62.000 millas cuadradas, sin resultados, por lo que Linda continúa desaparecida.

Película - Documental (1) Linda Carman (izquierda) y John Chakalos (derecha). Foto: web

A medida que avanzaba la investigación, surgieron inconsistencias en el relato del joven, como las sospechosas modificaciones en la embarcación, comportamientos previos al viaje y una cantidad inusual de provisiones. La cronología del caso terminó por conectar la desaparición con el asesinato de su abuelo en 2013, siendo Nathan la última persona que lo vio con vida.

Mientras crecían las sospechas familiares y su conducta se volvía cada vez más errática, la fiscalía ordenó su detención por considerarlo responsable de un plan para quedarse con la fortuna familiar. Aunque las pruebas no eran concluyentes, en 2022 se quitó la vida en su celda antes de enfrentar un juicio formal.

Cinco documentales true crime en Netflix

1. Aileen: Reina de los Asesinos en Serie

Repasa la vida de Aileen Wuornos a través de entrevistas y material de archivo, explorando los abusos, la violencia y las circunstancias que marcaron su camino hacia el crimen, así como la respuesta del sistema judicial.

2. Mi padre, el asesino BTK

Reconstruye el caso del homicida Dennis Rader desde la mirada de una de sus hijas, quien revela la doble vida del asesino serial de Wichita y el impacto que generó en su familia.

3. La desaparición de Amy Bradley

Serie que investiga la desaparición de una joven de 23 años que se esfumó de un crucero en 1998, y el largo recorrido de su familia para intentar descubrir qué ocurrió.

4. Las mil muertes de Nora Dalmasso

Recorre el crimen que sacudió a Río Cuarto en 2006: la muerte de Nora Dalmasso, un caso que, a casi dos décadas, sigue acumulando interrogantes y líneas de investigación sin resolución.

5. Un matrimonio mortal en Carolina del Norte

Examita la muerte de Jason Corbett desde dos perspectivas opuestas: asesinato o defensa propia. El documental plantea las versiones enfrentadas y las tensiones familiares detrás del caso.

Tráiler de 'El Misterio de la Familia Carman'