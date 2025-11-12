Netflix estrena 'Sra. Playmen', la historia detrás de la primera revista erótica italiana

Las miniseries son uno de los formatos que mejor condensan historias intensas en poco tiempo. Netflix lo sabe y apuesta por producciones breves pero potentes, como ' Sra. Playmen ', una biopic ambientada en los años 70 que retrata los inicios de la primera revista erótica de Italia , liderada por una mujer pionera: Adelina Tattilo , quien dejó su huella en la historia.

La nueva producción ya está disponible en la plataforma y se desarrolla a lo largo de siete episodios que combinan drama y humor .

streaming Qué ver este domingo en Netflix: 'Muerte por un rayo', la miniserie que da que hablar

Dirigida por Riccardo Donna , la miniserie sigue la vida de Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), editora de la primera revista erótica italiana durante los años 70 . Aunque Playmen nació como una publicación de entretenimiento adulto , Tattilo buscó romper con los moldes conservadores y moralistas de la época.

Mientras impulsa la lucha por los derechos de las mujeres , como el aborto y el divorcio , Adelina enfrenta la separación de su esposo, Saro Balsamo , y la crisis económica de su empresa. Sin rendirse, decide reinventar la revista con un estilo más audaz , desatando una revolución cultural en la Italia de aquellos años.

Quién fue Adelina Tattilo en la vida real

Adelina Tattilo (1928 - 2007) fue una editora, periodista y pionera de la prensa erótica en Italia. Nacida en Manfredonia, Apulia, y educada en colegios religiosos en Turín, se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo italiano de los años 60 y 70.

Comenzó su carrera con revistas de historietas eróticas como Menelik y Big, que alcanzaron ventas masivas. En 1967 fundó Playmen, la primera revista erótica italiana inspirada en Playboy, que revolucionó el concepto de sexualidad y censura en la Italia conservadora de la época. Tattilo controlaba cada detalle editorial y protagonizó varias polémicas al publicar fotos clandestinas de figuras como Brigitte Bardot y Jackie Kennedy Onassis.

Netflix - Serie (1) La miniserie está basada en la vida de Adelina Tattilo. Foto: web

Su editorial también lanzó libros provocadores, entre ellos Diccionario de Literatura Erótica y Playdux: Historia Erótica del Fascismo. Defensora de la libertad sexual y de pensamiento, mantuvo vínculos con sectores socialistas y fue una voz feminista adelantada a su tiempo.

Reparto de la serie

Carolina Crescentini: Adelina Tattilo

Adelina Tattilo Mark Lewis: Chartroux

Chartroux Giuseppe Maggio: Luigi Poggi

Luigi Poggi Francesca Colucci: Elsa

Elsa Domenico Diele: Andrea De Cesari

Andrea De Cesari Francesco Colella: Saro Balsamo

Saro Balsamo Lidia Vitale: Lella

Lella Giampiero Judica: Don Rocco

Don Rocco Daniela Glasgow

Francesco La Mantia: Mariotti

Mariotti Francesca De Martini: Camilla

Camilla Federico Scribani: Michele Bianchi

Michele Bianchi Alessandra Carrillo: Marina Scalfati

Más películas y series con Carolina Crescentini

En series:

I bastardi di Pizzofalcone

En Nápoles, una comisaría conocida como «Pizzofalcone» recibe a un equipo de policías poco convencionales que llevan casos complejos de crimen organizado y corrupción. Crescentini interpreta a la fiscal Laura Piras, una figura clave en la investigación.

Tutto chiede salvezza (Everything Calls for Salvation)

Daniele, un joven que tras una crisis psicótica es internado involuntariamente en un hospital psiquiátrico, vive siete días de tratamiento sanitario obligatorio (TSO) junto a otros pacientes que parecen muy distintos a él. A través de este proceso, afronta sus miedos, se abre a los demás y redescubre su identidad. Crescentini aparece interpretando el papel de Giorgia.

The Bad Guy

Tras una condena por mafia, el fiscal siciliano Nino Scotellaro decide convertirse en el “villano” que todos creían que era, con un plan de venganza que sacude la frontera entre la ley y la criminalidad. En su segunda temporada, Carolina Crescentini se suma al elenco.

En películas:

Parlami d’amore (2008)

Sasha, un joven recién salido de un centro de rehabilitación, se hace amigo de Nicole, quien lo ayuda a conquistar a Benedetta (interpretada por Crescentini), la hija rica y problematica de su antiguo patrón. La película explora amor, culpa y redención en medio de la juventud privilegiada y las adicciones.

Concrete Romance (Cemento armato)

Diego Santini, un joven de barrio, se ve atrapado entre la venganza de un gánster llamado “Il Primario” que asesinó a su padre y la violencia que le rodea. Carolina Crescentini interpreta a Asia, mujer que se ve envuelta en esta escalada de venganza y caos.

Una famiglia perfetta (A Perfect Family, 2012)

Durante la Navidad, una familia muy disfuncional se reúne en una villa de montaña, donde se revelan secretos, se tensan relaciones y se pone a prueba la apariencia de “familia perfecta”. Crescentini interpreta el papel de Sole en esta comedia dramática dirigida por Paolo Genovese.

Tráiler de 'Sra. Playmen'