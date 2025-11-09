9 de noviembre de 2025
{}
Qué ver este domingo en Netflix: 'Muerte por un rayo', la miniserie que da que hablar

La miniserie expone un magnicidio con toques de humor y se posiciona como una de las más elegidas de la plataforma. Conocé a los personajes reales detrás de la historia.

Por Luis Calizaya

'Muerte por rayo' es una miniserie de Netflix que generó gran repercusión desde su estreno el pasado 6 de noviembre. La producción aborda el magnicidio del vigésimo presidente de los Estados Unidos, James A. Garfield, y reconstruye los días previos a su asesinato con un tono melodramático salpicado de toques de comedia, basada en hechos reales.

Inspirada en el libro Destiny of the Republic de Candice Millard, la serie fue adaptada por Mike Makowsky, quien consideró la historia ideal para el formato televisivo. Además, cuenta con un elenco destacado que da vida a los personajes históricos involucrados.

La miniserie tiene 4 capítulos entretenidos para ver el domingo.

Netflix: de qué trata «Muerte por rayo»

'Esta es la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó', adelanta la sinopsis oficial de Netflix.

Quiénes son los personajes en la vida real

Con momentos conmovedores y situaciones inesperadas, 'Muerte por rayo' se destaca por sus personajes pintorescos, que van desde senadores ambiciosos hasta inventores célebres, cuyas vidas se entrelazan de maneras sorprendentes. A continuación, los nombres y sus intérpretes:

  • Michael Shannon - James A. Garfield:

Garfield pasa de congresista poco favorecido a presidente de EE. UU.; su mandato termina con su asesinato. Makowsky eligió a Shannon por su gravedad actoral y su capacidad para retratar la complejidad psicológica del personaje. Shannon afirma que interpretar a un presidente real le permitió aprender y «meterse de lleno» en la historia.

  • Matthew Macfadyen - Charles Guiteau:

Guiteau es el aspirante obsesionado que termina asesinando a Garfield. Makowsky buscó en Macfadyen a un intérprete capaz de generar cierta empatía sin justificar al personaje. Macfadyen define a Guiteau como desconcertante, triste y, en cierta medida, entrañable.

  • Betty Gilpin - Lucrecia (Crete) Garfield:

Esposa de Garfield, sorprendida por el ascenso a la Casa Blanca. Gilpin realizó una investigación exhaustiva —principalmente cartas y diarios— para comprender íntimamente al personaje; describe la correspondencia como un «hilo de mensajes hermoso» que le sirvió de guía.

  • Nick Offerman - Chester A. Arthur:

Vicepresidente y rival político que se convierte en un aliado inesperado tras el atentado; su evolución frente a la maquinaria política y la influencia de Garfield es clave. Offerman conocía parte de la historia gracias al musical Assassins.

  • Bradley Whitford - James G. Blaine:

Político influyente que termina respaldando a Garfield y lo acompaña como secretario de Estado. Whitford se sintió atraído por la dimensión trágica del potencial político perdido de Garfield.

  • Shea Whigham - Roscoe Conkling:

Líder conservador y defensor del clientelismo político; personaje temido en Washington cuya ambición y afán por retener el poder son motores dramáticos en la serie.

Tráiler de 'Muerte por un rayo'

Embed - Muerte por un rayo | Tráiler oficial | Netflix

