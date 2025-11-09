Qué ver este domingo en Netflix: 'Muerte por un rayo', la miniserie que da que hablar

' Muerte por rayo ' es una miniserie de Netflix que generó gran repercusión desde su estreno el pasado 6 de noviembre . La producción aborda el magnicidio del vigésimo presidente de los Estados Unidos , James A. Garfield , y reconstruye los días previos a su asesinato con un tono melodramático salpicado de toques de comedia, basada en hechos reales.

Inspirada en el libro Destiny of the Republic de Candice Millard , la serie fue adaptada por Mike Makowsky , quien consideró la historia ideal para el formato televisivo. Además, cuenta con un elenco destacado que da vida a los personajes históricos involucrados.

'Esta es la historia de James Garfield , quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU. , y de Charles Guiteau , el hombre que lo asesinó ', adelanta la sinopsis oficial de Netflix .

Con momentos conmovedores y situaciones inesperadas, ' Muerte por rayo ' se destaca por sus personajes pintorescos, que van desde senadores ambiciosos hasta inventores célebres , cuyas vidas se entrelazan de maneras sorprendentes. A continuación, los nombres y sus intérpretes :

Michael Shannon - James A. Garfield:

Garfield pasa de congresista poco favorecido a presidente de EE. UU.; su mandato termina con su asesinato. Makowsky eligió a Shannon por su gravedad actoral y su capacidad para retratar la complejidad psicológica del personaje. Shannon afirma que interpretar a un presidente real le permitió aprender y «meterse de lleno» en la historia.

Matthew Macfadyen - Charles Guiteau:

Guiteau es el aspirante obsesionado que termina asesinando a Garfield. Makowsky buscó en Macfadyen a un intérprete capaz de generar cierta empatía sin justificar al personaje. Macfadyen define a Guiteau como desconcertante, triste y, en cierta medida, entrañable.

miniserie - Netflix Foto: Netflix Tudum

Betty Gilpin - Lucrecia (Crete) Garfield:

Esposa de Garfield, sorprendida por el ascenso a la Casa Blanca. Gilpin realizó una investigación exhaustiva —principalmente cartas y diarios— para comprender íntimamente al personaje; describe la correspondencia como un «hilo de mensajes hermoso» que le sirvió de guía.

Nick Offerman - Chester A. Arthur:

Vicepresidente y rival político que se convierte en un aliado inesperado tras el atentado; su evolución frente a la maquinaria política y la influencia de Garfield es clave. Offerman conocía parte de la historia gracias al musical Assassins.

miniserie - Netflix (1) Foto: Netflix Tudum

Bradley Whitford - James G. Blaine:

Político influyente que termina respaldando a Garfield y lo acompaña como secretario de Estado. Whitford se sintió atraído por la dimensión trágica del potencial político perdido de Garfield.

Shea Whigham - Roscoe Conkling:

Líder conservador y defensor del clientelismo político; personaje temido en Washington cuya ambición y afán por retener el poder son motores dramáticos en la serie.

Tráiler de 'Muerte por un rayo'