Si no superás 'Reclutas', Netflix tiene una versión real que no podés perderte

Tras el éxito de 'Reclutas', Netflix prepara el lanzamiento de una nueva producción centrada en el mundo militar, aunque con un enfoque más realista. En un documentalde cuatro capítulos, 'Marines' llega a la plataforma para mostrar la vida de un grupo de jóvenes que integran la fuerza de respuesta a crisis letales de Estados Unidos, explorando de cerca el entrenamiento y el compañerismo dentro de una de las unidades más exigentes del país.
Netflix: de qué trata Marines
La serie se adentra en la vida de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, revelando el ritmo implacable de los entrenamientos, ejercicios y preparaciones para situaciones reales, junto con los momentos de calma que fortalecen el espíritu del grupo.
A lo largo de cuatro episodios, la producción sigue a sus jóvenes integrantes mientras forjan lazos, se consolidan como líderes y buscan equilibrar el deber militar con el anhelo de regresar a casa mientras patrullan mares extranjeros.
Un documental ideal para los fanáticos del cine bélico
Con estreno previsto para el lunes 10 de noviembre, 'Marines' se presenta como una opción imperdible para los amantes del género bélico, aunque con un tono más introspectivo y humano. Si bien la trama no guarda relación con 'Reclutas' ni con la historia de Cameron Cope -que abordaba la discriminación hacia la homosexualidad en el ejército estadounidense-, la serie mantiene el espíritu de compañerismo, disciplina y tensión característico del entrenamiento militar.
A lo largo de sus episodios, el documental dirigido por Chelsea Yarnell retrata las historias personales y los desafíos de sus protagonistas, quienes se enfrentan a un riguroso proceso de preparación para convertirse en la “fuerza de respuesta” más letal y eficiente del país. Más allá de la dureza del entrenamiento, la serie destaca el valor humano, el trabajo en equipo y la resiliencia que sostienen a esta unidad de élite.
Quienes produjeron el documental
Dirección: Chelsea Yarnell
Productores ejecutivos: Darryl Frank, Justin Falvey, Sebastian Junger (Restrepo), Kimberly Woodard, Greg Henry, Isaac Holub y George Kralovansky.
Co-productoras ejecutivas: Katie Goldstein y Arielle Kilker
Cinco producciones ideales para ver sobre el mundo militar
Corto documental animado nominado al Óscar que revela la historia de un grupo de soldados judíos que, durante la Segunda Guerra Mundial, custodiaban a científicos nazis en un campo secreto estadounidense. Mezcla espionaje, moral y entrenamiento militar.
2. Restrepo (2010) – Prime Video
Un documental brutal y realista sobre un pelotón estadounidense desplegado en el valle de Korengal, Afganistán. Dirigido por Sebastian Junger y el fotógrafo Tim Hetherington, muestra la vida diaria en combate, el miedo y el vínculo entre soldados.
3. Korengal (2014) – Prime Video
Secuela espiritual de Restrepo. Retoma la experiencia de los mismos soldados, enfocándose más en el impacto psicológico del combate, la camaradería y la dificultad de reintegrarse a la vida civil tras el servicio.
4. Five Came Back (2017) – Netflix
Serie documental basada en el libro de Mark Harris que narra cómo cinco directores de Hollywood (como Frank Capra y John Ford) se unieron al ejército durante la Segunda Guerra Mundial para filmar la guerra real. Combina historia, propaganda y cine bélico.
5. The Hornet’s Nest (2014) – Prime Video
Un documental bélico filmado íntegramente por un periodista y su hijo incrustados con las tropas estadounidenses en Afganistán. Muestra de forma cruda y real el entrenamiento previo, las tácticas de combate y la fraternidad que surge bajo el fuego enemigo.
Tráiler de 'Marines'
Embed - Marines | Tráiler en Español (Documental de Netflix) | Estreno: 10/11/2025