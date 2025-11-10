Si no superás 'Reclutas', Netflix tiene una versión real que no podés perderte

Tras el éxito de ' Reclutas ', Netflix prepara el lanzamiento de una nueva producción centrada en el mundo militar , aunque con un enfoque más realista. En un documental de cuatro capítulos , ' Marines ' llega a la plataforma para mostrar la vida de un grupo de jóvenes que integran la fuerza de respuesta a crisis letales de Estados Unidos, explorando de cerca el entrenamiento y el compañerismo dentro de una de las unidades más exigentes del país .

La serie se adentra en la vida de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines , revelando el ritmo implacable de los entrenamientos , ejercicios y preparaciones para situaciones reales, junto con los momentos de calma que fortalecen el espíritu del grupo.

A lo largo de cuatro episodios , la producción sigue a sus jóvenes integrantes mientras forjan lazos, se consolidan como líderes y buscan equilibrar el deber militar con el anhelo de regresar a casa mientras patrullan mares extranjeros .

Con estreno previsto para el lunes 10 de noviembre , ' Marines ' se presenta como una opción imperdible para los amantes del género bélico, aunque con un tono más introspectivo y humano . Si bien la trama no guarda relación con ' Reclutas ' ni con la historia de Cameron Cope -que abordaba la discriminación hacia la homosexualidad en el ejército estadounidense-, la serie mantiene el espíritu de compañerismo , disciplina y tensión característico del entrenamiento militar.

A lo largo de sus episodios, el documental dirigido por Chelsea Yarnell retrata las historias personales y los desafíos de sus protagonistas, quienes se enfrentan a un riguroso proceso de preparación para convertirse en la “fuerza de respuesta” más letal y eficiente del país. Más allá de la dureza del entrenamiento, la serie destaca el valor humano, el trabajo en equipo y la resiliencia que sostienen a esta unidad de élite.

Quienes produjeron el documental

Dirección: Chelsea Yarnell

Chelsea Yarnell Productores ejecutivos: Darryl Frank, Justin Falvey, Sebastian Junger (Restrepo), Kimberly Woodard, Greg Henry, Isaac Holub y George Kralovansky.

Darryl Frank, Justin Falvey, Sebastian Junger (Restrepo), Kimberly Woodard, Greg Henry, Isaac Holub y George Kralovansky. Co-productoras ejecutivas: Katie Goldstein y Arielle Kilker

Cinco producciones ideales para ver sobre el mundo militar

1. Camp Confidential: America’s Secret Nazis (2021) – Netflix

Corto documental animado nominado al Óscar que revela la historia de un grupo de soldados judíos que, durante la Segunda Guerra Mundial, custodiaban a científicos nazis en un campo secreto estadounidense. Mezcla espionaje, moral y entrenamiento militar.

2. Restrepo (2010) – Prime Video

Un documental brutal y realista sobre un pelotón estadounidense desplegado en el valle de Korengal, Afganistán. Dirigido por Sebastian Junger y el fotógrafo Tim Hetherington, muestra la vida diaria en combate, el miedo y el vínculo entre soldados.

3. Korengal (2014) – Prime Video

Secuela espiritual de Restrepo. Retoma la experiencia de los mismos soldados, enfocándose más en el impacto psicológico del combate, la camaradería y la dificultad de reintegrarse a la vida civil tras el servicio.

4. Five Came Back (2017) – Netflix

Serie documental basada en el libro de Mark Harris que narra cómo cinco directores de Hollywood (como Frank Capra y John Ford) se unieron al ejército durante la Segunda Guerra Mundial para filmar la guerra real. Combina historia, propaganda y cine bélico.

5. The Hornet’s Nest (2014) – Prime Video

Un documental bélico filmado íntegramente por un periodista y su hijo incrustados con las tropas estadounidenses en Afganistán. Muestra de forma cruda y real el entrenamiento previo, las tácticas de combate y la fraternidad que surge bajo el fuego enemigo.

Tráiler de 'Marines'