La épica serie de Netflix que revive el espíritu de las grandes batallas en seis capítulos

En un relato épico basado en la obra histórica del novelista Shgo Imamura, los capítulos de 'El último samurái en pie' se estrenaron oficialmente en Netflix. Con la participación de 14 de los actores más reconocidos del país nipón, la serie presenta una intensa trama de supervivencia en una batalla mortal donde los mejores guerreros luchan por un premio millonario que solo uno podrá obtener.
De qué trata 'El último samurái en pie' de Netflix
Adaptada de la novela Ikusagami, la serie sigue a un grupo de samuráis altamente cualificados que participan en una peligrosa competencia con un premio de 100.000 millones de yenes. Sin embargo, solo uno podrá ganar al reunir las etiquetas de madera de sus rivales. Entre ellos se encuentra Shijir Saga, un exninja que lucha por sobrevivir para salvar a su esposa e hijos enfermos.
Con coreografías impresionantes, combates épicos y una puesta en escena visualmente impactante, la serie ofrece una experiencia intensa que equilibra historia, heroísmo y acción. El medio South China Morning Post la definió como “una montaña rusa increíblemente emocionante que combina con habilidad el trasfondo histórico con el drama personal y un creciente número de víctimas”.
Por su parte, Heaven of Horror destacó la solidez de la producción pese al ritmo acelerado de la trama: “Está centrada en los personajes, pero la historia avanza rápidamente y el trabajo visual es impresionante ”.
Quién es quién en la serie
Junichi Okada: Shjir Saga
Riho Yoshioka: Shino, esposa de Shjir
Yumia Fujisaki: Futaba Katsuki
Kaya Kiyohara: Iroha Kinugasa
Taichi Saotome: Shikura Adashino
Yya End: Sansuke Gion
Masahiro Higashide: Kyojin Tsuge
Shta Sometani: Kocha Kamuy
Hiroshi Tamaki: Uky Kikuomi
Takayuki Yamada: Jinbē And
Jyo Kairi: Shinjir Sayama
Más películas y series con el actor Junichi Okada
Películas:
1. The Fable (2019)
Un legendario asesino profesional, conocido por su eficacia letal, recibe la orden de su jefe de desaparecer durante un año y vivir como un ciudadano común. Sin embargo, mantener un perfil bajo se vuelve imposible cuando su pasado violento empieza a perseguirlo.
2. Baragaki: Unbroken Samurai (2021)
Ambientada en el turbulento periodo Bakumatsu, la historia sigue a un grupo de samuráis del Shinsengumi que enfrentan dilemas morales y políticos mientras intentan preservar su honor y sentido del deber en una era de cambios radicales en Japón.
3. Sekigahara (2017)
Basada en hechos reales, narra la batalla decisiva que unificó a Japón a comienzos del siglo XVII. Dos líderes militares luchan por el control del país, desatando una guerra estratégica y emocional que marcará el destino del Imperio.
Series:
1. SP (Security Police) (2007–2008)
La trama se centra en una unidad de seguridad especial encargada de proteger a altos funcionarios del gobierno japonés. Los agentes deben enfrentar amenazas, ataques terroristas y conspiraciones políticas que ponen en riesgo la estabilidad nacional.
2. Tiger & Dragon (2005)
Un joven yakuza se obsesiona con el arte del rakugo, una forma tradicional de narración cómica japonesa. En su intento por dominarlo, descubre inesperadamente vínculos entre el humor, la redención y su propio pasado criminal.
3. Gunshi Kanbee (2014)
Serie histórica que retrata la vida de un brillante estratega militar durante el período Sengoku. Su inteligencia y lealtad lo convierten en una figura clave dentro de las guerras feudales que dieron forma al Japón unificado.
Tráiler oficial de 'El último samurai de pie'
Embed - El último samurái en pie | Tráiler oficial | Netflix