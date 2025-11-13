13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

La épica serie de Netflix que revive el espíritu de las grandes batallas en seis capítulos

De origen japonés, la nueva apuesta de Netflix ya está disponible y presenta un relato de supervivencia centrado en una batalla campal.

La épica serie de Netflix que revive el espíritu de las grandes batallas en seis capítulos

La épica serie de Netflix que revive el espíritu de las grandes batallas en seis capítulos

Foto: web
 Por Luis Calizaya

En un relato épico basado en la obra histórica del novelista Shgo Imamura, los capítulos de 'El último samurái en pie' se estrenaron oficialmente en Netflix. Con la participación de 14 de los actores más reconocidos del país nipón, la serie presenta una intensa trama de supervivencia en una batalla mortal donde los mejores guerreros luchan por un premio millonario que solo uno podrá obtener.

Serie - Samurái
La nueva serie de Netflix ofrece seis cap&iacute;tulos intensos de acci&oacute;n.

La nueva serie de Netflix ofrece seis capítulos intensos de acción.

De qué trata 'El último samurái en pie' de Netflix

Adaptada de la novela Ikusagami, la serie sigue a un grupo de samuráis altamente cualificados que participan en una peligrosa competencia con un premio de 100.000 millones de yenes. Sin embargo, solo uno podrá ganar al reunir las etiquetas de madera de sus rivales. Entre ellos se encuentra Shijir Saga, un exninja que lucha por sobrevivir para salvar a su esposa e hijos enfermos.

Lee además
Netflix revive el dolor y la memoria de Fernando Báez Sosa en 50 segundos video
Streaming

Netflix revive el dolor y la memoria de Fernando Báez Sosa en '50 segundos'
Netflix estrena Sra. Playmen, la historia detrás de la primera revista erótica italiana video
Streaming

Netflix estrena 'Sra. Playmen', la historia detrás de la primera revista erótica italiana

Críticas previas a su estreno

Con coreografías impresionantes, combates épicos y una puesta en escena visualmente impactante, la serie ofrece una experiencia intensa que equilibra historia, heroísmo y acción. El medio South China Morning Post la definió como “una montaña rusa increíblemente emocionante que combina con habilidad el trasfondo histórico con el drama personal y un creciente número de víctimas”.

Por su parte, Heaven of Horror destacó la solidez de la producción pese al ritmo acelerado de la trama: “Está centrada en los personajes, pero la historia avanza rápidamente y el trabajo visual es impresionante ”.

Quién es quién en la serie

  • Junichi Okada: Shjir Saga
  • Riho Yoshioka: Shino, esposa de Shjir
  • Yumia Fujisaki: Futaba Katsuki
  • Kaya Kiyohara: Iroha Kinugasa
  • Taichi Saotome: Shikura Adashino
  • Yya End: Sansuke Gion
  • Masahiro Higashide: Kyojin Tsuge
  • Shta Sometani: Kocha Kamuy
  • Hiroshi Tamaki: Uky Kikuomi
  • Takayuki Yamada: Jinbē And
  • Jyo Kairi: Shinjir Sayama
Serie - Samurái (1)
Habr&aacute;n varios personajes para odiar y encari&ntilde;arse.

Habrán varios personajes para odiar y encariñarse.

Más películas y series con el actor Junichi Okada

  • Películas:

1. The Fable (2019)

Un legendario asesino profesional, conocido por su eficacia letal, recibe la orden de su jefe de desaparecer durante un año y vivir como un ciudadano común. Sin embargo, mantener un perfil bajo se vuelve imposible cuando su pasado violento empieza a perseguirlo.

2. Baragaki: Unbroken Samurai (2021)

Ambientada en el turbulento periodo Bakumatsu, la historia sigue a un grupo de samuráis del Shinsengumi que enfrentan dilemas morales y políticos mientras intentan preservar su honor y sentido del deber en una era de cambios radicales en Japón.

3. Sekigahara (2017)

Basada en hechos reales, narra la batalla decisiva que unificó a Japón a comienzos del siglo XVII. Dos líderes militares luchan por el control del país, desatando una guerra estratégica y emocional que marcará el destino del Imperio.

  • Series:

1. SP (Security Police) (2007–2008)

La trama se centra en una unidad de seguridad especial encargada de proteger a altos funcionarios del gobierno japonés. Los agentes deben enfrentar amenazas, ataques terroristas y conspiraciones políticas que ponen en riesgo la estabilidad nacional.

2. Tiger & Dragon (2005)

Un joven yakuza se obsesiona con el arte del rakugo, una forma tradicional de narración cómica japonesa. En su intento por dominarlo, descubre inesperadamente vínculos entre el humor, la redención y su propio pasado criminal.

3. Gunshi Kanbee (2014)

Serie histórica que retrata la vida de un brillante estratega militar durante el período Sengoku. Su inteligencia y lealtad lo convierten en una figura clave dentro de las guerras feudales que dieron forma al Japón unificado.

Tráiler oficial de 'El último samurai de pie'

Embed - El último samurái en pie | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Si no superás 'Reclutas', Netflix tiene una versión real que no podés perderte

Qué ver este domingo en Netflix: 'Muerte por un rayo', la miniserie que da que hablar

El director de 'Adolescencia' vuelve a Netflix con una película inspirada en Ed Sheeran

A la espera de 'Frankenstein' en Netflix: las películas imperdibles con Oscar Isaac

"Heweliusz" en Netflix: la serie sobre el naufragio que dejó más de 50 muertos

Dónde y cómo ver la primera película de 'El Diablo viste a la moda'

Disney+ trae de vuelta a Lindsay Lohan en una de las películas más esperadas del año

10 películas que te harán recorrer el mundo desde casa

LO QUE SE LEE AHORA
Netflix revive el dolor y la memoria de Fernando Báez Sosa en 50 segundos video
Streaming

Netflix revive el dolor y la memoria de Fernando Báez Sosa en '50 segundos'

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo 3321

Persecución y choque en Godoy Cruz. 
dos policías heridos

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Por Celeste Funes
El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Por Pablo Segura
Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025
ECONOMÍA FAMILIAR

Inflación en la provincia de Mendoza: qué subió más y cómo se movieron los precios en octubre 2025

Por Soledad Maturano