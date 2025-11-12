10 películas que te harán recorrer el mundo desde casa

El cine y las emociones conviven de forma íntima, porque además de ser un arte , construye relatos que inspiran, aterrorizan o invitan a la reflexión . Más allá de los géneros , ciertas películas y series nos transportan al lugar donde se desarrolla la trama, lo que facilita conocer por adelantado diferentes países y culturas del mundo .

Al igual que Quién quiere ser millonario, la película de Ramin Bahrani es una de las más reflexivas sobre la realidad de las clases sociales en la India, aunque con un humor bien dosificado. Sigue a Balram Halwai, un joven de una aldea pobre que ansía escapar de la miseria. Encuentra la oportunidad de ascender al convertirse en chofer de una familia adinerada: allí conoce a Ashok (Rao) y Pinky (Chopra Jonas) y aprende que el camino hacia la riqueza puede estar marcado por la corrupción.

Streaming Disney+ trae de vuelta a Lindsay Lohan en una de las películas más esperadas del año

Con una construcción de escenarios y un vestuario monumentales, Vikings combina paisajes naturales hipnóticos con un relato épico. Protagonizada por Ragnar Lothbrok, la serie narra su camino junto a hermanos y familia, las tradiciones nórdicas, la devoción a los dioses y las sangrientas batallas. El éxito de la serie derivó en la secuela Vikings: Valhalla, ambientada cien años después, cuando las tensiones entre nórdicos e Inglaterra alcanzan un punto de ruptura y las creencias cristianas y paganas chocan.

Ambientada antes y después de la Segunda Guerra Mundial, la película de Jean-Jacques Annaud recrea el paisaje del Tíbet, en gran parte rodada en la provincia de Mendoza tras la negativa de China a permitir el rodaje en el territorio tibetano. La trama sigue a alpinistas cuya expedición al Nanga Parbat se ve interrumpida por la guerra; tras ser internados en campos de prisioneros, escapan y sobreviven en las montañas durante años.

Siete años en el Tibet La película se puede ver en Netflix. Foto: web

Medianoche en París (2011 - Amazon Prime Video)

Woody Allen presenta a París como capital del amor, las artes y la cultura. La película sigue a Gil Pender (Owen Wilson), un escritor estadounidense que viaja a la ciudad en busca de inspiración. En una mágica medianoche, se traslada al pasado y conoce en persona a sus autores favoritos, en una reflexión nostálgica sobre la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”.

Perfect Days (2023)

Relato emotivo japonés sobre Hirayama, un hombre sencillo que trabaja limpiando baños en Tokio. La película transmite un tono cotidiano y sereno: su vida ligada a la música, la naturaleza y la fotografía se ve alterada por encuentros inesperados que van revelando su pasado y su humanidad.

Días Perfectos Disponible en Mubi y Netflix. Foto: web

Will y Harper (2024 - Netflix)

Documental estilo road movie protagonizado por Will Ferrell y su amigo Harper, quien atraviesa una transición de género. A través de un viaje por distintos rincones de Estados Unidos, la película mezcla humor y emoción para explorar la amistad, la identidad y las distintas realidades sociales del país.

Camino a la Paz (2015)

En esta road movie argentina que sigue a Sebastián (Rodrigo de la Serna), un joven remisero recién casado que, por necesidades económicas, emprende un viaje hacia La Paz en compañía de Khalil (Ernesto Suárez), un pasajero mayor y en apariencia hosco. El trayecto pone a prueba la relación entre ambos y los enfrenta a imprevistos y conflictos personales.

pel Solo se encuentra en Flow. Foto: web

Diamante de sangre (2006 - HBO Max)

Con Leonardo DiCaprio como Danny Archer, esta película aborda el tráfico de minerales y la explotación durante la guerra civil en Sierra Leona (1999). Archer se cruza con Solomon Vandy, un pescador que oculta un gran diamante tras haber sido obligado a trabajar para los rebeldes; la cinta mezcla acción y denuncia sobre el comercio ilícito de piedras preciosas.

El Camino (2010 - Apple TV)

Dirigida por Emilio Estevez, la película narra el duelo de un padre que decide recorrer el Camino de Santiago para honrar la memoria de su hijo Daniel, fallecido en un accidente en los Pirineos. En su trayecto se encuentra con otros peregrinos cuyos conflictos personales lo ayudarán a transitar su pérdida.

Antes del amanecer (1995 - HBO Max)

Primera entrega de una trilogía romántica que recorre paisajes europeos: Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy) se conocen en un tren con destino a Europa y pasan una noche juntos en Viena, conversando sobre la vida, el amor y el paso del tiempo. La película destaca por su intimidad y su capacidad para retratar la ciudad como escenario emocional.