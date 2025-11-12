12 de noviembre de 2025
Disney+ trae de vuelta a Lindsay Lohan en una de las películas más esperadas del año

La esperada secuela del éxito de 2003 reúne nuevamente a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en una comedia que combina nostalgia y humor para todas las edades.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Disney+ trae de regreso una esperada secuela que no solo marca el regreso de Lindsay Lohan a la actuación, sino que también revive la trama familiar que se convirtió en un clásico en 2003. Se trata de 'Otro viernes de locos', película que reúne nuevamente a Jamie Lee Curtis en la dupla madre-hija que intercambia cuerpos por un día.

Tras su estreno en cines el 7 de agosto, la secuela llega a la plataforma de streaming el 12 de noviembre y ofrece momentos divertidos y una dosis de nostalgia para millones de fans.

Disney+: de qué trata 'Otro viernes de locos'

La historia transcurre años después del intercambio original entre Tess (Curtis) y Anna (Lindsay Lohan). Anna, ya adulta, tiene su propia hija y se enfrenta a la llegada de una futura hijastra. Al fusionarse dos familias, Tess y Anna deben afrontar los desafíos cotidianos y descubren que la venganza puede tener consecuencias inesperadas y, en ocasiones, también resultar dulce.

Por qué verla: críticas mayormente positivas

Si bien la película original fue un fenómeno cultural por su premisa de intercambio de cuerpos entre madre e hija, la nueva entrega adapta esa fórmula al presente, como el protagonismo de las redes sociales y plantea reflexiones sobre la identidad personal.

Las críticas acompañan el estreno con mayormente reseñas positivas que negativas o neutras. Según The Guardian: " La comedia de intercambio de cuerpos continúa y, aunque Lindsay Lohan hace una aparición aceptable, es su compañera de reparto la que hace que esta alocada actualización sea una delicia". Deadline añade: "Es realmente una epopeya generacional, pero lo que funcionó una vez, dos veces, tres veces (y puede que cuatro) sigue funcionando, proporcionando risas, un montón de slapstick y emoción genuina".

Reparto de la película

  • Jamie Lee Curtis: Tess Coleman
  • Lindsay Lohan: Anna Coleman
  • Julia Butters: Harper Coleman
  • Sophia Hammons: Lily Reyes
  • Manny Jacinto: Eric Reyes
  • Mark Harmon: Ryan
  • Chad Michael Murray: Jake Austin
  • Maitreyi Ramakrishnan: Ella
Películas y series con Lindsay Lohan

  • En películas:

Chicas pesadas (Mean Girls, 2004)

Cady Heron (Lindsay Lohan) es una adolescente educada en casa que ingresa por primera vez a una escuela pública. Allí descubre el complicado mundo de los grupos sociales y las jerarquías adolescentes, lideradas por las populares “Plásticas”. Su rol muestra su transformación de chica inocente a una joven que debe reencontrar su verdadera identidad entre la presión social y la amistad.

Juego de gemelas (The Parent Trap, 1998)

Lindsay Lohan interpreta a dos hermanas gemelas separadas al nacer —Annie y Hallie— que se reencuentran por casualidad en un campamento de verano. Al descubrir su parentesco, deciden intercambiar lugares para reunir a sus padres divorciados. Fue su primer gran papel y demostró su talento interpretando a dos personajes con personalidades opuestas.

Herbie: A toda marcha (Herbie: Fully Loaded, 2005)

En esta comedia familiar, Lohan es Maggie Peyton, una joven piloto que sueña con competir profesionalmente en carreras de autos. Todo cambia cuando conoce a Herbie, un Volkswagen Beetle con vida propia. Su papel equilibra humor, energía y determinación en una historia sobre perseguir los sueños pese a los prejuicios.

  • En series:

Sick Note (2018)

Lindsay Lohan aparece en la segunda temporada de esta comedia británica interpretando a Katerina West, la hija del jefe de una compañía de seguros. La trama gira en torno a un hombre que finge tener cáncer para evitar problemas laborales, mientras su mentira se sale de control. Lohan aporta un toque de cinismo y humor oscuro a la historia.

Lindsay Lohan’s Beach Club (2019)

Reality show en el que Lohan interpreta una versión empresarial de sí misma. Sigue su vida como propietaria de un club nocturno en Mykonos, Grecia, y muestra su faceta como líder y empresaria en el mundo del entretenimiento y la hospitalidad.

Irish Wish (2024)

Aunque es técnicamente una película, su tono episódico y su estructura ligera la acercan a las comedias románticas seriadas de streaming. Lohan interpreta a Maddie, una mujer que desea que el hombre que ama se enamore de ella, pero su deseo se cumple de forma inesperada. Es una historia de autodescubrimiento y amor propio, ambientada en la pintoresca Irlanda.

Tráiler de 'Otro viernes de locos'

Embed - Otro Viernes De Locos | Tráiler Oficial | Doblado

