20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

En una adaptación de un bestseller español, la nueva producción de Netflix ofrece, en apenas seis episodios, una historia intensa y atrapante.

El cuco de cristal: así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

 Por Luis Calizaya

En una historia intensa que atrapó a millones de espectadores, la miniserie' El cuco de cristal' se convirtió en tendencia pocos días después de su estreno el pasado 14 de noviembre en Netflix. Se trata de la primera adaptación televisiva de la novela homónima del autor español Javier Castillo, que fue bestseller en 2023.

Bajo la dirección de Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, la serie española se consolida como una de las mejores opciones para los amantes del thriller psicológico con seis episodios repletos de giros argumentales y un ritmo ágil.

Lee además
Netflix estrena Sra. Playmen, la historia detrás de la primera revista erótica italiana video
Streaming

Netflix estrena 'Sra. Playmen', la historia detrás de la primera revista erótica italiana
La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios video
Streaming

La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios
Netflix - Serie
'El cuco de cristal' en Netflix: la enigm&aacute;tica serie que atrapa en 6 cap&iacute;tulos.

'El cuco de cristal' en Netflix: la enigmática serie que atrapa en 6 capítulos.

Netflix: de qué trata 'El cuco de cristal'

La trama sigue a Clara Merlo, una médica residente de primer año que sufre un infarto peligroso. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella la necesidad de saber quién fue su donante. Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que late en su pecho pertenecía a un joven cuya muerte esconde una tragedia sin resolver. La llegada de Clara desencadena una serie de acontecimientos que sacan a la luz secretos que muchos creían enterrados.

Por qué todo el mundo habla de 'El cuco de cristal'

Javier Castillo, autor de gran venta -más de 2.5 millones de ejemplares-, vio cómo su novela encontró una resonancia inmediata en la pantalla. Críticos y público destacan la capacidad de la serie para entretener y, al mismo tiempo, conectar emocionalmente con los espectadores al cierre de cada episodio.

Las críticas especializadas valoran la adaptación literaria y el pulso del thriller. “El cuco de cristal es adictiva y deja con ganas de más; un misterio competente que conquista con formas tradicionales”, señaló El Confidencial. Por su parte, MicropsiaCine destacó que “sus seis episodios fluyen con agilidad pese a las coincidencias argumentales; la trama se mantiene centrada en un eje principal ”.

Las pistas falsas, los personajes ambiguos y un pasado con más preguntas que respuestas han alimentado el pedido masivo de una segunda temporada. Sin embargo, ni la producción ni el autor han confirmado planes concretos para continuar la historia; en su versión literaria, la novela original ofrece un relato cerrado que ya fue adaptado para esta primera entrega.

Reparto de la miniserie

  • Catalina Sopelana: Clara Merlo Corzán
  • Alex García: Miguel Ferrer López
  • Itziar Ituño: Marta Ruiz
  • Iván Massagué: Rafael "Rafa" Durán
  • Alfons Nieto: Gabriel Durán
  • Tomás del Estal: Juan Ferrer Ruiz

Más series y películas con Catalina Sopelana

  • Series:

El Vecino

Es una comedia de superhéroes: un tipo “normal” hereda por accidente superpoderes y debe aprender a usarlos, liderando una doble vida entre lo cotidiano y lo extraordinario. Mientras tanto, su entorno también se ve involucrado en situaciones absurdas y divertidas.

Yo, adicto

La serie sigue a Javier Giner, un joven que decide internarse voluntariamente en un centro de desintoxicación para recuperar su vida profesional y personal. A través de su propio relato autobiográfico, se muestran los desafíos de la recuperación, las recaídas y el dolor íntimo que acompaña su proceso.

El jardinero (The Gardener)

En la frontera entre España y Portugal, una vendedora de jardinería dirige su negocio mientras esconde un violento secreto: su hijo Elmer, emocionalmente dañado, trabaja como asesino a sueldo. Todo cambia cuando Elmer se enamora de la siguiente persona que debe matar, poniendo en riesgo tanto su misión como su propia vida.

  • Películas:

¿Quién te cantará?

Narra la historia de una famosa cantante que sufre amnesia tras un accidente y regresa a su ciudad natal. Al reencontrarse con sus raíces, debe reconstruir su identidad entre el pasado que recuerda y el presente que ha olvidado, mientras su propia voz se convierte en su salvación.

Las leyes de la frontera

A mediados de la década de los 70 en una ciudad española, un adolescente descubre un mundo de contrabando y rebeldía al unirse a unos jóvenes peligrosos. La película explora los límites entre la rebeldía juvenil, la amistad y la delincuencia, y cómo elegir el camino correcto puede cambiarlo todo.

Modelo 77

Basada en hechos reales, esta película cuenta la historia de jóvenes presos en el sistema penitenciario español, involucrados en protestas y movidas colectivas dentro de la cárcel. Se centra en la lucha de los reclusos por sus derechos, la dignidad y la justicia social en un contexto opresivo.

Tráiler de 'El cuco de cristal'

Embed - El Cuco de Cristal | Tráiler Oficial | Netflix España

Temas
Seguí leyendo

Griselda Siciliani regresa a Netflix con la temporada 3 de Envidiosa: ¿vale la pena verla?

El oscuro documental de Netflix que explora un doble homicidio por una fortuna familiar

"El hijo de mil hombres": la emotiva película familiar que llega a Netflix

Los Simpson despiden a Dan McGrath: confirman la muerte del histórico guionista

Curiosidades de rodaje: errores y anécdotas en grandes películas y series

Cuándo se estrena Zootopia 2 en los cines de Argentina: sinopsis y tráiler

Dónde y cómo ver la primera película de 'El Diablo viste a la moda'

La épica serie de Netflix que revive el espíritu de las grandes batallas en seis capítulos

LO QUE SE LEE AHORA
La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios video
Streaming

La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons
Cómo protegerán a los animales de carga en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada.
Bienestar animal

Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

Por Sitio Andino Política