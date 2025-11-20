'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

En una historia intensa que atrapó a millones de espectadores , la miniserie ' El cuco de cristal ' se convirtió en tendencia pocos días después de su estreno el pasado 14 de noviembre en Netflix . Se trata de la primera adaptación televisiva de la novela homónima del autor español Javier Castillo , que fue bestseller en 2023 .

Bajo la dirección de Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo , la serie española se consolida como una de las mejores opciones para los amantes del thriller psicológico con seis episodios repletos de giros argumentales y un ritmo ágil .

La trama sigue a Clara Merlo , una médica residente de primer año que sufre un infarto peligroso . Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella la necesidad de saber quién fue su donante . Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo , donde descubre que el corazón que late en su pecho pertenecía a un joven cuya muerte esconde una tragedia sin resolver . La llegada de Clara desencadena una serie de acontecimientos que sacan a la luz secretos que muchos creían enterrados.

Javier Castillo , autor de gran venta -más de 2.5 millones de ejemplares -, vio cómo su novela encontró una resonancia inmediata en la pantalla. Críticos y público destacan la capacidad de la serie para entretener y, al mismo tiempo, conectar emocionalmente con los espectadores al cierre de cada episodio.

Las críticas especializadas valoran la adaptación literaria y el pulso del thriller. “El cuco de cristal es adictiva y deja con ganas de más; un misterio competente que conquista con formas tradicionales”, señaló El Confidencial. Por su parte, MicropsiaCine destacó que “sus seis episodios fluyen con agilidad pese a las coincidencias argumentales; la trama se mantiene centrada en un eje principal ”.

Las pistas falsas, los personajes ambiguos y un pasado con más preguntas que respuestas han alimentado el pedido masivo de una segunda temporada. Sin embargo, ni la producción ni el autor han confirmado planes concretos para continuar la historia; en su versión literaria, la novela original ofrece un relato cerrado que ya fue adaptado para esta primera entrega.

Reparto de la miniserie

Catalina Sopelana: Clara Merlo Corzán

Clara Merlo Corzán Alex García: Miguel Ferrer López

Miguel Ferrer López Itziar Ituño: Marta Ruiz

Marta Ruiz Iván Massagué: Rafael "Rafa" Durán

Rafael "Rafa" Durán Alfons Nieto: Gabriel Durán

Gabriel Durán Tomás del Estal: Juan Ferrer Ruiz

Más series y películas con Catalina Sopelana

Series:

El Vecino

Es una comedia de superhéroes: un tipo “normal” hereda por accidente superpoderes y debe aprender a usarlos, liderando una doble vida entre lo cotidiano y lo extraordinario. Mientras tanto, su entorno también se ve involucrado en situaciones absurdas y divertidas.

Yo, adicto

La serie sigue a Javier Giner, un joven que decide internarse voluntariamente en un centro de desintoxicación para recuperar su vida profesional y personal. A través de su propio relato autobiográfico, se muestran los desafíos de la recuperación, las recaídas y el dolor íntimo que acompaña su proceso.

El jardinero (The Gardener)

En la frontera entre España y Portugal, una vendedora de jardinería dirige su negocio mientras esconde un violento secreto: su hijo Elmer, emocionalmente dañado, trabaja como asesino a sueldo. Todo cambia cuando Elmer se enamora de la siguiente persona que debe matar, poniendo en riesgo tanto su misión como su propia vida.

Películas:

¿Quién te cantará?

Narra la historia de una famosa cantante que sufre amnesia tras un accidente y regresa a su ciudad natal. Al reencontrarse con sus raíces, debe reconstruir su identidad entre el pasado que recuerda y el presente que ha olvidado, mientras su propia voz se convierte en su salvación.

Las leyes de la frontera

A mediados de la década de los 70 en una ciudad española, un adolescente descubre un mundo de contrabando y rebeldía al unirse a unos jóvenes peligrosos. La película explora los límites entre la rebeldía juvenil, la amistad y la delincuencia, y cómo elegir el camino correcto puede cambiarlo todo.

Modelo 77

Basada en hechos reales, esta película cuenta la historia de jóvenes presos en el sistema penitenciario español, involucrados en protestas y movidas colectivas dentro de la cárcel. Se centra en la lucha de los reclusos por sus derechos, la dignidad y la justicia social en un contexto opresivo.

Tráiler de 'El cuco de cristal'