Qué ver antes de que cierre el año: las series que no te podés perder

A un mes de cerrar otro año, la industria del cine y el streaming no perdió el tiempo porque en 2025 dejó una oleada de series nuevas . Más allá del entretenimiento, varias producciones lograron ofrecer reflexiones sobre la realidad y dejar escenas y actuaciones memorables .

Ya sea por la crítica especializada o por la cantidad de visualizaciones , las series permiten desarrollar emociones y giros que culminan en un final potente . Aquí, del mejor a lo más visto, el ranking de títulos que todo espectador debería ver antes de que termine 2025 :

Dos temporadas y múltiples nominaciones a los Emmy avalan esta reinterpretación del clásico videojuego: una mezcla de drama humano y tensión épica. La historia sigue a Joel, que tras perder a su hija en una epidemia global causada por un hongo peligroso, intenta sobrevivir y proteger a aquellos que aún buscan mantener algo de civilización en un mundo en ruinas.

Concepto original y ejecución precisa convierten a esta serie en una de las más inolvidables del año. La trama gira en torno a empleados de Lumon Industries que se someten a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre la vida laboral y la personal, y plantea preguntas inquietantes sobre identidad, ética y control.

Las dos temporadas de la serie están disponibles en Max.

3. The Studio (Apple TV)

Comedia satírica sobre la industria del cine contemporáneo, dirigida por Seth Rogen. En diez episodios sigue a Matt y su equipo de ejecutivos que intentan mantener a flote Continental Studios, lidiando con luchas internas, decisiones extremas y la presión de conservar el amor del público por el cine tradicional.

Embed - El estudio — Tráiler oficial | Apple TV+

4. Alien: Earth (Disney+)

Precual ambiciosa que combina suspense cósmico con conflictos humanos. Tras el impacto de una nave espacial en la Tierra, un grupo de científicos y supervivientes descubre una forma de vida depredadora cuyo hallazgo amenaza con cambiar para siempre la comprensión del planeta y la supervivencia humana.

La serie fue renovada por una 2ª temporada prevista a estrenarse en 2027.

5. Pluribus (Apple TV)

Drama coral con una premisa inquietante: en Albuquerque, una escritora de novelas románticas se convierte en la única persona inmune a un fenómeno global que fusiona las mentes humanas en una colmena de felicidad. La protagonista emprende una misión para preservar la individualidad en medio de un mundo que muere por la armonía forzada.

6. The Pitt (HBO Max)

Thriller hospitalario de ritmo sostenido y potente carga emocional. La serie sigue a profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh que hacen malabares entre crisis personales, política interna y la presión que supone atender pacientes en estado crítico.

The Pitt - Serie El drama hospitalario que marca diferencia de otras series de su género. Foto: prensa HBO

Se espera que la segunda temporada llegue en enero de 2026.

7. Task: Unidad Especial (HBO Max)

Una serie moderna que refresca el género con personajes bien construidos y casos anclados en la actualidad. Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, acompaña a un agente del FBI que lidera un equipo especial encargado de detener una serie de robos vinculados al tráfico de drogas y perpetrados por un padre de familia desesperado.

Max confirmó una segunda temporada prevista a estrenarse en 2027.

8. American Primeval (Netflix)

Aventura policial de gran ambientación y tono oscuro. En 1857, en el territorio salvaje de Utah, se enfrentan ejército, milicias, pueblos nativos y pioneros. En ese marco brutal, una madre y su hijo huyen de su pasado y luchan por sobrevivir en un Viejo Oeste cargado de violencia.

9. Efectos colaterales (HBO Max)

Drama de corte social y moral que destaca por la fuerza de su planteo, pese a altibajos. Dos excompañeros de laboratorio descubren una conspiración que involucra a farmacéuticas y al gobierno en torno a un hongo que podría contener la clave para curar enfermedades.

Embed - Efectos Colaterales Trailer Latino

10. Adolescencia (Netflix)

Retrato íntimo y crudo de una familia al límite: los Miller atraviesan una crisis cuando su hijo de 13 años, Jamie, es arrestado por el asesinato de una compañera. La serie examina el impacto emocional y legal del hecho y cómo pone a prueba a padres e hijo.