La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

Netflix trae de regreso ' Un hombre infiltrado ', una comedia ligera protagonizada por Ted Danson , quien interpreta a un agente privado por pasatiempo al que le asignan un nuevo caso mientras atraviesa sus días de jubilado . Con un tono vintage y momentos de adrenalina, la serie propone en ocho episodios una aventura que recuerda al film chileno ' El agente topo '.

Después de una primera misión en la que debió encontrar a un ladrón de joyas en una residencia de ancianos , Charles Nieuwendyk está listo para un nuevo desafío. Esta vez debe infiltrarse en un campus universitario , retomando su antiguo rol de profesor para descubrir quién está chantajeando al presidente de la institución . Aunque pronto identifica a un posible responsable, todo se complica cuando aparece una mujer que reviva sus sentimientos románticos .

La comedia está disponible desde el 20 de noviembre en Netflix.

Más allá de la comedia , la serie destaca por volver cercanas muchas de las situaciones que atraviesa su protagonista, generando empatía con un personaje que lidia con el paso del tiempo y el duelo .

Con una búsqueda más emocional , la segunda temporada apunta a superar a la primera, especialmente por el trabajo de Danson , quien se corre de su zona de confort para asumir un papel más descontracturado . “ No hay mucha gente que pueda manejar la comedia más disparatada y el drama más serio , y hacerlo ambas a un nivel excepcional. No hay nadie mejor [que Danson] en ambas cosas”, dijo el creador Mike Schur a Netflix .

A su vez, la primera temporada recibió comentarios positivos de la crítica, que destacó la forma en que combina humor hilarante con dolor y humanidad. “Un encantador e hilarante whodunit que examina el dolor, el amor y la emoción de los nuevos comienzos desde la perspectiva de los mayores ”, señaló Variety.

Serie - Netflix (1) 'Un hombre infiltrado': la serie regresa con más emociones y risas. Foto: Netflix

“El documental chileno era una sorpresa absoluta y esta serie se da el lujo de renegar del cinismo y la sordidez para regalar una historia cálida y simpática ”, agregó el medio nacional Leer Cine.

Reparto principal de la serie

Ted Danson: Charles Nieuwendyk

Charles Nieuwendyk Mary Elizabeth Ellis: Emily Nieuwendyk

Emily Nieuwendyk Lilah Richcreek Estrada: Julie

Julie Stephanie Beatriz

Stephen McKinley Henderson

Más películas y series con Ted Danson

Series:

1. The Good Place

Una mujer muere y despierta en una especie de “cielo” diseñado para recompensar a quienes fueron buenas personas en vida. Convencida de que llegó allí por error, intenta esconder sus fallas mientras descubre que este paraíso tiene reglas extrañas, secretos incómodos y un funcionamiento que no es tan perfecto como aparenta.

2. Curb Your Enthusiasm

Sigue la vida cotidiana de un guionista y productor de televisión que se mueve entre malentendidos sociales, discusiones absurdas y situaciones incómodas que él mismo suele provocar. La serie juega con la delgada línea entre lo espontáneo y lo caótico, mientras muestra lo ridículo detrás de la vida adulta y las normas sociales.

3. Fargo (Temporada 2)

En los años 70, un matrimonio común y corriente queda atrapado en una cadena de crímenes tras un accidente que desencadena una disputa entre mafias, policías y una red de violencia creciente. La historia se expande hacia un conflicto mayor que expone la corrupción, la ambición y el caos en un pequeño pueblo del Medio Oeste estadounidense.

Películas:

1. Tres hombres y un bebé

Tres amigos solteros ven su vida trastornada cuando un bebé aparece en la puerta de su departamento sin explicación. Mientras intentan averiguar quién es la madre y cómo hacerse cargo, se ven envueltos en enredos afectivos y situaciones inesperadas que ponen a prueba su amistad y su madurez.

2. El cristal oscuro (The Onion Field)

Basada en un caso real, la historia sigue el secuestro de dos policías por parte de dos delincuentes que los llevan a un descampado donde todo se sale de control. A partir de ese episodio, se despliega una batalla legal larga, compleja y marcada por tensiones morales y psicológicas.

3. Salvando al soldado Ryan (Saving Private Ryan)

Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados recibe la misión de encontrar y rescatar al último sobreviviente de una familia de hermanos caídos en combate. Mientras avanzan entre territorios devastados, cada paso pone a prueba su humanidad, su sentido del deber y la fragilidad de la vida en medio del conflicto.

Tráiler de 'Un hombre infiltrado'