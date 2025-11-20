La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

Netflix trae de regreso 'Un hombre infiltrado', una comedia ligera protagonizada por Ted Danson, quien interpreta a un agente privadopor pasatiempo al que le asignan un nuevo caso mientras atraviesa sus días de jubilado. Con un tono vintage y momentos de adrenalina, la serie propone en ocho episodios una aventura que recuerda al film chileno 'El agente topo'.
Netflix: de qué trata 'Un hombre infiltrado' (Temporada 2)
Después de una primera misión en la que debió encontrar a un ladrón de joyas en una residencia de ancianos, Charles Nieuwendyk está listo para un nuevo desafío. Esta vez debe infiltrarse en un campus universitario, retomando su antiguo rol de profesor para descubrir quién está chantajeando al presidente de la institución. Aunque pronto identifica a un posible responsable, todo se complica cuando aparece una mujer que reviva sus sentimientos románticos.
Más allá de la comedia, la serie destaca por volver cercanas muchas de las situaciones que atraviesa su protagonista, generando empatía con un personaje que lidia con el paso del tiempo y el duelo.
Con una búsqueda más emocional, la segunda temporada apunta a superar a la primera, especialmente por el trabajo de Danson, quien se corre de su zona de confort para asumir un papel más descontracturado. “No hay mucha gente que pueda manejar la comedia más disparatada y el drama más serio, y hacerlo ambas a un nivel excepcional. No hay nadie mejor [que Danson] en ambas cosas”, dijo el creador Mike Schur a Netflix.
A su vez, la primera temporada recibió comentarios positivos de la crítica, que destacó la forma en que combina humor hilarante con dolor y humanidad. “Un encantador e hilarante whodunit que examina el dolor, el amor y la emoción de los nuevos comienzos desde la perspectiva de los mayores ”, señaló Variety.
“El documental chileno era una sorpresa absoluta y esta serie se da el lujo de renegar del cinismo y la sordidez para regalar una historia cálida y simpática ”, agregó el medio nacional Leer Cine.
Reparto principal de la serie
Ted Danson: Charles Nieuwendyk
Mary Elizabeth Ellis: Emily Nieuwendyk
Lilah Richcreek Estrada: Julie
Stephanie Beatriz
Stephen McKinley Henderson
Más películas y series con Ted Danson
Series:
1. The Good Place
Una mujer muere y despierta en una especie de “cielo” diseñado para recompensar a quienes fueron buenas personas en vida. Convencida de que llegó allí por error, intenta esconder sus fallas mientras descubre que este paraíso tiene reglas extrañas, secretos incómodos y un funcionamiento que no es tan perfecto como aparenta.
2. Curb Your Enthusiasm
Sigue la vida cotidiana de un guionista y productor de televisión que se mueve entre malentendidos sociales, discusiones absurdas y situaciones incómodas que él mismo suele provocar. La serie juega con la delgada línea entre lo espontáneo y lo caótico, mientras muestra lo ridículo detrás de la vida adulta y las normas sociales.
3. Fargo (Temporada 2)
En los años 70, un matrimonio común y corriente queda atrapado en una cadena de crímenes tras un accidente que desencadena una disputa entre mafias, policías y una red de violencia creciente. La historia se expande hacia un conflicto mayor que expone la corrupción, la ambición y el caos en un pequeño pueblo del Medio Oeste estadounidense.
Películas:
1. Tres hombres y un bebé
Tres amigos solteros ven su vida trastornada cuando un bebé aparece en la puerta de su departamento sin explicación. Mientras intentan averiguar quién es la madre y cómo hacerse cargo, se ven envueltos en enredos afectivos y situaciones inesperadas que ponen a prueba su amistad y su madurez.
2. El cristal oscuro (The Onion Field)
Basada en un caso real, la historia sigue el secuestro de dos policías por parte de dos delincuentes que los llevan a un descampado donde todo se sale de control. A partir de ese episodio, se despliega una batalla legal larga, compleja y marcada por tensiones morales y psicológicas.
3. Salvando al soldado Ryan (Saving Private Ryan)
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados recibe la misión de encontrar y rescatar al último sobreviviente de una familia de hermanos caídos en combate. Mientras avanzan entre territorios devastados, cada paso pone a prueba su humanidad, su sentido del deber y la fragilidad de la vida en medio del conflicto.
Tráiler de 'Un hombre infiltrado'
