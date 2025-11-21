La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar

Una vez más, Netflix cautiva a sus usuarios con una película emotiva que combina una historia familiar y el nacimiento del ferrocarril en Estados Unidos a principios del siglo XX. Basada en la novela de Denis Johnson, la película se titula 'Sueños de trenes' (Train Dreams) y reúne un reparto que transforma el relato de una vida ordinaria en algo extraordinario.
Netflix: de qué trata 'Sueños de trenes'
Robert Grainier (Joel Edgerton) es un hombre que, tras quedar huérfano, dedica gran parte de su vida a los imponentes bosques del noroeste del Pacífico, donde participa en la expansión del imperio ferroviario junto a hombres tan inolvidables como los paisajes que habitan. Casado con Gladys (Felicity Jones) y padre de una hija, Grainier pasa poco tiempo con su familia debido a su trabajo, aunque ese vínculo familiar le da un nuevo sentido a la vida y a la dureza de la tala de árboles.
Previo al estreno: la crítica aplaude la producción
La cinta tuvo un preestreno en el Festival de Sundance y se exhibió en salas de Norteamérica y España. Público y crítica especializada destacaron el gran despliegue técnico y visual; algunos la calificaron como una suerte de epopeya del western. Pese a la sencillez de su trama, la película logra profundizar el relato y convertir una historia cotidiana en una experiencia más honda.
“Una película magnífica y conmovedora sobre una vida tranquila y herida en un lugar frágil, basada en una interpretación sensible y discreta de Edgerton ”, escribió The Guardian.
Variety agregó: “La película da señales que podrían acercarla a la próxima temporada de premios; su reparto incluye nombres ya reconocidos por la academia y Edgerton transmite autenticidad: canaliza el espíritu de los hombres que domaron las Cascadas americanas en esta magnífica obra”.
Reparto protagónico de la película
Joel Edgerton: Robert Grainier
Felicity Jones: Gladys Grainier
Clifton Collins Jr.: Boomer
Kerry Condon: Claire Thompson
William H. Macy: Arn Peeples
Chuck Tucker: El Hombre Silencioso
Rob Price: el leñador curioso
Paul Schneider: apóstol Frank
John Diehl: Billy
Alfred Hsing: Fu Sheng
Nathaniel Arcand: Ignatius Jack
Johnny Arnoux: indio Kootenai
Más series y películas con Joel Edgerton
En películas:
Exodus: Dioses y Reyes
En esta épica bíblica, Edgerton interpreta al faraón Ramsés II, quien enfrenta una rebelión liderada por Moisés. La película recrea la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y el dramático éxodo hacia la Tierra Prometida.
It Comes at Night
Thriller postapocalíptico donde Edgerton es Paul, un hombre que vive en una cabaña con su familia y hará cualquier cosa para protegerlos cuando una presencia amenazadora acecha desde el exterior.
Loving
Basada en la historia real de Richard y Mildred Loving, Edgerton da vida a Richard Loving en la lucha por su derecho a casarse en plena década de 1960. La película aborda el racismo institucional y los desafíos de un amor prohibido.
En series:
Materia Oscura (Dark Matter)
Serie de ciencia ficción basada en la novela de Blake Crouch. Edgerton interpreta a Jason Dessen, un físico de familia que es abducido hacia una versión alternativa de su propia vida, lo que desencadena un viaje por realidades paralelas y decisiones existenciales.
Obi-Wan Kenobi
En esta serie de Star Wars, Edgerton retoma su papel como Owen Lars. La trama se desarrolla años después de La venganza de los Sith y muestra el regreso de Obi-Wan mientras enfrenta nuevos desafíos y redefine su propósito.
The Underground Railroad
Serie histórica en la que Edgerton interpreta a Ridgeway, un cazador de esclavos que persigue a quienes intentan huir por la red secreta del ferrocarril subterráneo. La producción explora la brutalidad del sistema esclavista y las historias de resistencia.
Tráiler de 'Sueños de trenes'
Embed - Sueños de trenes | Tráiler oficial | Netflix