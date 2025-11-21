La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar

Una vez más, Netflix cautiva a sus usuarios con una película emotiva que combina una historia familiar y el nacimiento del ferrocarril en Estados Unidos a principios del siglo XX . Basada en la novela de Denis Johnson , la película se titula ' Sueños de trenes ' (Train Dreams) y reúne un reparto que transforma el relato de una vida ordinaria en algo extraordinario .

Robert Grainier (Joel Edgerton) es un hombre que, tras quedar huérfano , dedica gran parte de su vida a los imponentes bosques del noroeste del Pacífico , donde participa en la expansión del imperio ferroviario junto a hombres tan inolvidables como los paisajes que habitan. Casado con Gladys (Felicity Jones) y padre de una hija , Grainier pasa poco tiempo con su familia debido a su trabajo, aunque ese vínculo familiar le da un nuevo sentido a la vida y a la dureza de la tala de árboles .

La nueva película de Netflix destaca por su trabajo visual y paisajes únicos.

Streaming La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

Streaming 'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

La cinta tuvo un preestreno en el Festival de Sundance y se exhibió en salas de Norteamérica y España . Público y crítica especializada destacaron el gran despliegue técnico y visual ; algunos la calificaron como una suerte de epopeya del western . Pese a la sencillez de su trama, la película logra profundizar el relato y convertir una historia cotidiana en una experiencia más honda .

“Una película magnífica y conmovedora sobre una vida tranquila y herida en un lugar frágil, basada en una interpretación sensible y discreta de Edgerton ”, escribió The Guardian .

Variety agregó: “La película da señales que podrían acercarla a la próxima temporada de premios; su reparto incluye nombres ya reconocidos por la academia y Edgerton transmite autenticidad: canaliza el espíritu de los hombres que domaron las Cascadas americanas en esta magnífica obra”.

Netflix - Serie (1) La película dura un poco más de 100 minutos. Foto: Netflix

Reparto protagónico de la película

Joel Edgerton: Robert Grainier

Robert Grainier Felicity Jones: Gladys Grainier

Gladys Grainier Clifton Collins Jr.: Boomer

Boomer Kerry Condon: Claire Thompson

Claire Thompson William H. Macy: Arn Peeples

Arn Peeples Chuck Tucker: El Hombre Silencioso

El Hombre Silencioso Rob Price: el leñador curioso

el leñador curioso Paul Schneider: apóstol Frank

apóstol Frank John Diehl: Billy

Billy Alfred Hsing: Fu Sheng

Fu Sheng Nathaniel Arcand: Ignatius Jack

Ignatius Jack Johnny Arnoux: indio Kootenai

Más series y películas con Joel Edgerton

En películas:

Exodus: Dioses y Reyes

En esta épica bíblica, Edgerton interpreta al faraón Ramsés II, quien enfrenta una rebelión liderada por Moisés. La película recrea la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y el dramático éxodo hacia la Tierra Prometida.

It Comes at Night

Thriller postapocalíptico donde Edgerton es Paul, un hombre que vive en una cabaña con su familia y hará cualquier cosa para protegerlos cuando una presencia amenazadora acecha desde el exterior.

Loving

Basada en la historia real de Richard y Mildred Loving, Edgerton da vida a Richard Loving en la lucha por su derecho a casarse en plena década de 1960. La película aborda el racismo institucional y los desafíos de un amor prohibido.

En series:

Materia Oscura (Dark Matter)

Serie de ciencia ficción basada en la novela de Blake Crouch. Edgerton interpreta a Jason Dessen, un físico de familia que es abducido hacia una versión alternativa de su propia vida, lo que desencadena un viaje por realidades paralelas y decisiones existenciales. Filo News

Obi-Wan Kenobi

En esta serie de Star Wars, Edgerton retoma su papel como Owen Lars. La trama se desarrolla años después de La venganza de los Sith y muestra el regreso de Obi-Wan mientras enfrenta nuevos desafíos y redefine su propósito.

The Underground Railroad

Serie histórica en la que Edgerton interpreta a Ridgeway, un cazador de esclavos que persigue a quienes intentan huir por la red secreta del ferrocarril subterráneo. La producción explora la brutalidad del sistema esclavista y las historias de resistencia.

Tráiler de 'Sueños de trenes'