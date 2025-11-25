Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella

Si bien las producciones extranjeras dominan gran parte del cine, Netflix abre la puerta a historias diversas y Argentina no es la excepción. Así, casi sin hacer ruido, aparece ' Un día en el paraíso ', una película de romance apasionado protagonizado por Guillermo Francella y Araceli González , estrenado en 2003 .

La historia sigue a Reynaldo , un hombre que, ante la imposibilidad de destacarse como pintor , se gana la vida como fotógrafo profesional para revistas de moda. En una de tantas sesiones conoce a Tati , una joven que llega del interior a la Ciudad de Buenos Aires en busca del éxito en el modelaje . Unidos por la pasión, ambos inician un romance intenso, con idas y vueltas constantes .

La película está en Netflix y dura 98 minutos.

Streaming La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar

streaming Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

En un año marcado por su protagonismo en la nueva temporada de 'El Encargado' y en ' Homo Argentum ', Guillermo Francella dejó en esta película de 2003 una faceta diferente donde, sin perder sus raíces en la comedia , logra combinar un tono serio con un romance enérgico que cautivó al público tras su estreno.

Parte de su éxito, más allá de las críticas mixtas , fue su recorrido en festivales con nominaciones y premiaciones en varios certámenes gracias a la dirección de Juan Bautista Stagnaro , que supo aprovechar el talento de los protagonistas para contar una historia sobre la amistad, las pasiones personales y la frustración .

Reparto de la película

Guillermo Francella: Reynaldo / Roy

Reynaldo / Roy Araceli González: Tati / Brenda

Tati / Brenda Claudia Fontán: Pelusa

Pelusa Javier Lombardo: Berardinelli

Berardinelli Márgara Alonso: Doña Paula

Doña Paula Graciela Tenenbaum: Psicoanalista

Psicoanalista Marcos Woinski: Muller

Muller Silvina Bosco: Sonia

Sonia Martín Seefeld: Nacho

Película - netflix (1) Es una de los filmes de romance más recordados de Argentina. Foto: Netflix

Más películas y series con Guillermo Francella

Películas:

1. El secreto de sus ojos (2009)

Un empleado judicial no puede soltar un viejo caso de asesinato que marcó su vida. Años después, decide retomar la investigación por su cuenta mientras revive una historia de amor que quedó suspendida en el tiempo.

2. Mi obra maestra (2018)

Un galerista intenta salvar la carrera de un pintor talentoso pero en plena decadencia. Entre tensiones y maniobras inesperadas, su vínculo se vuelve el centro de un plan arriesgado que mezcla amistad, arte y engaños.

3. Corazón de León (2013)

Una mujer que vuelve a abrirse al amor conoce a un hombre con quien siente una conexión inmediata. La relación avanza, pero aparece un conflicto que pone en jaque sus propios prejuicios y la presión social.

Series:

1. El encargado (2022– )

Un encargado de edificio maneja, desde las sombras, los problemas y secretos de los vecinos. Mientras intenta conservar su lugar, se mueve entre estrategias, favores y tensiones que lo enfrentan con quienes quieren desplazarlo.

2. Casados con hijos (2005–2006)

Una familia disfuncional atraviesa situaciones absurdas en su día a día. Entre peleas, desventuras y humor ácido, todos intentan sobrellevar la convivencia como pueden.

3. El hombre de tu vida (2011–2013)

Un hombre común entra a trabajar en una agencia de citas poco convencional. A medida que lidia con las historias de quienes buscan pareja, también enfrenta sus propios enredos personales y dilemas sentimentales.