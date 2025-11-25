Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

Netflix , líder en streaming, genera furor con una producción disponible desde el año pasado. Protagonizada por Taron Egerton y Sofia Carson , la película se adentra en una historia intensa titulada Equipaje de mano . El thriller se convirtió en una de las películas de habla no inglesa más vistas a nivel mundial , con casi 42 millones de reproducciones .

Ethan Kopek , un agente de seguridad aeroportuaria, es asignado para cubrir la Nochebuena en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles . Lo que parecía una jornada rutinaria se complica cuando un pasajero misterioso le encarga un paquete que debe salir en un vuelo la noche del 24 de diciembre . Al borde del peligro y con la responsabilidad de salvar vidas, Ethan deberá tomar las decisiones correctas para resolver el misterio .

'Equipaje en mano': la película ofrece una historia entretenida de dos horas.

Dirigida por Jaume Collet-Serra , la película ganó terreno entre el público antes de Navidad gracias a su trama atrapante, sus personajes y un final impactante . Nate Richard, para Collider , la define como “una película de serie B muy entretenida, con dos talentosas estrellas (...) Es bastante fácil perder el sentido del realismo con lo bien que te lo pasas viéndola. (...) Puntuación: 7/10”.

Aunque recibe críticas por la poca verosimilitud de algunos giros argumentales , hay voces que destacan la capacidad del director para convertir la película en entretenimiento sólido . Richard Roeper, del Chicago Sun-Times , apunta: “Como era de esperar, algunos desarrollos argumentales resultan poco creíbles a medida que se acumulan los cadáveres. Aun así, el director Jaume Collet-Serra hace un buen trabajo.”

“Aunque no abre nuevos caminos en el género, cuenta con varias escenas asombrosas, incluida una pelea increíblemente física dentro de un auto a toda velocidad. La puesta en escena de Collet-Serra es excelente”, añade Glenn Kenny, del The New York Times.

Película - Netflix (1) El dúo central del film: Sofía Carson y Taron Egerton. Foto: web

Reparto de la película

Taron Egerton: Ethan Kopek

Ethan Kopek Jason Bateman: El Viajero

El Viajero Sofía Carson: Nora Parisi

Nora Parisi Danielle Deadwyler: Elena Cole

Elena Cole Tonatiuh Elizarraraz: Mateo Flores

Mateo Flores Theo Rossi: El Vigilante

El Vigilante Logan Marshall-Green: el agente John Alcott

Dónde ver a Taron Egerton: más series y películas

Películas:

1) Kingsman: The Secret Service (2014)

Sigue a una agencia secreta británica que recluta a jóvenes comunes para entrenarlos como espías de élite. Todo se complica cuando un magnate tecnológico pone en marcha un plan global que podría desatar el caos mundial.

2) Rocketman (2019)

Cuenta la vida de un joven prodigio del piano que atraviesa fama, excesos, crisis personales y un ascenso meteórico en la industria musical, mientras busca reconstruir su identidad y sanar viejas heridas.

3) Tetris (2023)

Relata la batalla legal y política alrededor de los derechos del famoso videojuego durante la Guerra Fría. La trama sigue el enfrentamiento entre empresarios, gobiernos y corporaciones por controlar uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos.

Series:

1) Black Bird (2022)

Gira alrededor de un condenado a prisión que recibe una propuesta insólita: colaborar con las autoridades para sacar una confesión clave de otro interno, poniendo en riesgo su propia seguridad mientras intenta descubrir la verdad.

2) Moominvalley (2019)

Una serie animada que sigue las aventuras de una familia de criaturas bondadosas en un valle lleno de magia, animales peculiares y pequeños dilemas que van marcando el paso de cada temporada.

3) La colina de Watership (2018)

Miniserie animada que acompaña a un grupo de conejos que escapa de su madriguera para sobrevivir. En su viaje deben enfrentar depredadores, territorios hostiles y otros clanes, todo para encontrar un nuevo hogar seguro.

Tráiler de 'Equipaje de mano'