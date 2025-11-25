25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
streaming

Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

La película genera gran interés por su trama criminal, que mantiene en vilo hasta el final. Sofía Carson ofrece una participación especial destacada.

Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix, líder en streaming, genera furor con una producción disponible desde el año pasado. Protagonizada por Taron Egerton y Sofia Carson, la película se adentra en una historia intensa titulada Equipaje de mano. El thriller se convirtió en una de las películas de habla no inglesa más vistas a nivel mundial, con casi 42 millones de reproducciones.

Película - Netflix
'Equipaje en mano': la pel&iacute;cula ofrece una historia entretenida de dos horas.

'Equipaje en mano': la película ofrece una historia entretenida de dos horas.

Netflix: de qué trata ‘Equipaje de mano’

Ethan Kopek, un agente de seguridad aeroportuaria, es asignado para cubrir la Nochebuena en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Lo que parecía una jornada rutinaria se complica cuando un pasajero misterioso le encarga un paquete que debe salir en un vuelo la noche del 24 de diciembre. Al borde del peligro y con la responsabilidad de salvar vidas, Ethan deberá tomar las decisiones correctas para resolver el misterio.

Lee además
Antes de Homo Argentum, esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella
streaming

Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella
La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar video
Streaming

La conmovedora película de Netflix que empieza a sonar fuerte para los Oscar

Qué dijo la crítica sobre la película

Dirigida por Jaume Collet-Serra, la película ganó terreno entre el público antes de Navidad gracias a su trama atrapante, sus personajes y un final impactante. Nate Richard, para Collider, la define como “una película de serie B muy entretenida, con dos talentosas estrellas (...) Es bastante fácil perder el sentido del realismo con lo bien que te lo pasas viéndola. (...) Puntuación: 7/10”.

Aunque recibe críticas por la poca verosimilitud de algunos giros argumentales, hay voces que destacan la capacidad del director para convertir la película en entretenimiento sólido. Richard Roeper, del Chicago Sun-Times, apunta: “Como era de esperar, algunos desarrollos argumentales resultan poco creíbles a medida que se acumulan los cadáveres. Aun así, el director Jaume Collet-Serra hace un buen trabajo.

Aunque no abre nuevos caminos en el género, cuenta con varias escenas asombrosas, incluida una pelea increíblemente física dentro de un auto a toda velocidad. La puesta en escena de Collet-Serra es excelente”, añade Glenn Kenny, del The New York Times.

Película - Netflix (1)
El d&uacute;o central del film: Sof&iacute;a Carson y Taron Egerton.

El dúo central del film: Sofía Carson y Taron Egerton.

Reparto de la película

  • Taron Egerton: Ethan Kopek
  • Jason Bateman: El Viajero
  • Sofía Carson: Nora Parisi
  • Danielle Deadwyler: Elena Cole
  • Tonatiuh Elizarraraz: Mateo Flores
  • Theo Rossi: El Vigilante
  • Logan Marshall-Green: el agente John Alcott

Dónde ver a Taron Egerton: más series y películas

  • Películas:

1) Kingsman: The Secret Service (2014)

Sigue a una agencia secreta británica que recluta a jóvenes comunes para entrenarlos como espías de élite. Todo se complica cuando un magnate tecnológico pone en marcha un plan global que podría desatar el caos mundial.

2) Rocketman (2019)

Cuenta la vida de un joven prodigio del piano que atraviesa fama, excesos, crisis personales y un ascenso meteórico en la industria musical, mientras busca reconstruir su identidad y sanar viejas heridas.

3) Tetris (2023)

Relata la batalla legal y política alrededor de los derechos del famoso videojuego durante la Guerra Fría. La trama sigue el enfrentamiento entre empresarios, gobiernos y corporaciones por controlar uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos.

  • Series:

1) Black Bird (2022)

Gira alrededor de un condenado a prisión que recibe una propuesta insólita: colaborar con las autoridades para sacar una confesión clave de otro interno, poniendo en riesgo su propia seguridad mientras intenta descubrir la verdad.

2) Moominvalley (2019)

Una serie animada que sigue las aventuras de una familia de criaturas bondadosas en un valle lleno de magia, animales peculiares y pequeños dilemas que van marcando el paso de cada temporada.

3) La colina de Watership (2018)

Miniserie animada que acompaña a un grupo de conejos que escapa de su madriguera para sobrevivir. En su viaje deben enfrentar depredadores, territorios hostiles y otros clanes, todo para encontrar un nuevo hogar seguro.

Tráiler de 'Equipaje de mano'

Embed - Equipaje de mano | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

'El cuco de cristal': así es la miniserie que está dando que hablar en Netflix

La serie de comedia que hizo reír a todos regresa a Netflix con nuevos episodios

Griselda Siciliani regresa a Netflix con la temporada 3 de Envidiosa: ¿vale la pena verla?

El oscuro documental de Netflix que explora un doble homicidio por una fortuna familiar

"El hijo de mil hombres": la emotiva película familiar que llega a Netflix

Aumentó Netflix: cuánto costarán ahora sus planes en Argentina

Qué ver antes de que cierre el año: las series que no te podés perder

Los Simpson despiden a Dan McGrath: confirman la muerte del histórico guionista

LO QUE SE LEE AHORA
Antes de Homo Argentum, esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella
streaming

Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala