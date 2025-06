"El llanto": la inquietante película de HBO Max que te hará dudar hasta el último segundo

Con críticas positivas, es la imperdible de HBO Max

La crítica especializada alaba la película desde varios puntos. El primero, y más reflexivo, es Cineuropa que la califica como "Una película impactante e inquietante que habla de los efectos de la violencia contra las mujeres a través de una historia de terror feminista contemporánea".

Mientras que otros, como Cinemanía, destacan el buen uso que da Calero sobre el sonido misterioso, pero aterrador, casi en una misma tesis que recuerda a "It follows": "Una ópera prima exquisita (...) recuerda a 'It Follows' con una tesis de fondo sobre la violencia a las mujeres, tan inasible como aquella presencia, que revela la aguda y analítica mirada de género de Isabel Peña".

En tanto que la dirección de la película es otro punto a no dejar de lado. Así lo resalta Diario El Periódico: "Martín Calero exhibe una precisión narrativa y estilística francamente imponentes. Entretanto, se muestra decidida a generar tensión en todos y cada uno de sus planos, y se las arregla para conseguirlo en la mayoría de ellos."

Reparto completo de la película

Ester Expósito

Mathilde Ollivier

Malena Villa

Álex Monner

Sonia Almarcha

Tomás Del Estal

Lautaro Bettoni

Más de Ester Expósito: en qué series y películas aparece

En series:

1. Élite (20182020)

Ester interpreta a Carla Rosón Caleruega, una estudiante de clase alta en un exclusivo colegio de España. La serie mezcla misterio, drama adolescente y thriller, girando en torno a asesinatos, tensiones sociales y relaciones peligrosas.

2. Alguien tiene que morir (2020)

Miniserie ambientada en la España de los años 50. En ella, Ester es Cayetana Aldama, cuyo regreso obliga a un hombre a enfrentarse a su identidad sexual y a los secretos de su familia en una historia cargada de represión y drama.

3. Bandidos (2024)

Ester da vida a Lilí, integrante de un grupo que busca rescatar un tesoro oculto en un galeón hundido en el Golfo de México. La serie combina acción, humor y aventuras en un contexto latino.

En películas:

1. Cuando los ángeles duermen (2018)

Un thriller de carretera dirigido por Gonzalo Bendala. Ester interpreta a Silvia, parte de la trama que explora las consecuencias morales de un accidente mortal y las decisiones extremas que siguen a él.

2. Venus (2022)

De terror y acción, dirigida por Jaume Balagueró. Ester es la go-go dancer Lucía, quien descubre fenómenos sobrenaturales en un edificio siniestro fuera de Madrid, con ecos de Lovecraft.

3. Perdidos en la noche (Lost in the Night) (2023)

Un thriller psicológico filmado en México. Ester interpreta a Mónica Aldama, hija de una poderosa familia implicada en la desaparición de una activista. La película se estrenó en Cannes y fue el primer proyecto internacional de Ester.

Tráiler de "El llanto"