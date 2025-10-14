Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Dedicado a celebrar la cinematografía mendocina y nacional desde diversos espacios culturales, hasta el sábado 18 de octubre se desarrolla una nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste. Con una agenda repleta de actividades que destacan lo mejor del cine local, el encuentro también incorpora producciones nacionales y latinoamericanas.
Organizado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto con la Municipalidad de Godoy Cruz y la UNCuyo, el festival propone una programación orientada a visibilizar la producción artística provincial, fortalecer proyectos en desarrollo y promover la proyección de obras locales, nacionales e iberoamericanas.
Comienza el Festival Provincial de Cine Mirada Oeste 2025 Desde este lunes 13 de octubre hasta el sábado 18, tendrá lugar una nueva edición del festival dedicado a celebrar la cinematografía local y nacional en espacios culturales de la provincia. https://t.co/HfQJg64ouxpic.twitter.com/oADqmfsKK0
Nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste: de qué trata
El evento incluye la competencia de cortometrajes, un laboratorio de guiones y espacios de desarrollo de proyectos para potenciar la producción audiovisual local. El Laboratorio de Desarrollo de Guion cuenta con el acompañamiento de especialistas que trabajarán junto a los guionistas para reforzar los aspectos narrativos de sus propuestas.
Con el objetivo de fomentar la creación de nuevos proyectos, Mirada Oeste impulsa un Concurso para la Producción de Cortometrajes. Esta convocatoria permitirá a tres equipos realizar sus obras, otorgándoles el financiamiento necesario para llevar sus ideas a la pantalla grande.
Como novedad, además de la tradicional competencia de cortometrajes, se incorporan una competencia nacional y otra dedicada a obras latinoamericanas.
Así será la programación del festival
Con una agenda repleta de actividades, que incluye proyecciones nocturnas y estrenos en los principales espacios culturales de la provincia de Mendoza, las funciones comenzaron el lunes y se extenderán a lo largo de la semana:
Martes 14 de octubre
Proyección:Lo deseado
Dirección: Darío Mascambroni
Hora: 20:00
Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Av. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Miércoles 15 de octubre
15:00 – Quinografía, de Federico Cardone y Mariano Donoso
Lugar: Casa de la Cultura Juanita Vera (Lavalle)
18:00 – Apertura oficial del festival y muestra de la Competencia de Cortometrajes