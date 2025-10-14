14 de octubre de 2025

Cine provincial

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

En una semana repleta de propuestas culturales, Mendoza protagoniza una nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste.

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Dedicado a celebrar la cinematografía mendocina y nacional desde diversos espacios culturales, hasta el sábado 18 de octubre se desarrolla una nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste. Con una agenda repleta de actividades que destacan lo mejor del cine local, el encuentro también incorpora producciones nacionales y latinoamericanas.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto con la Municipalidad de Godoy Cruz y la UNCuyo, el festival propone una programación orientada a visibilizar la producción artística provincial, fortalecer proyectos en desarrollo y promover la proyección de obras locales, nacionales e iberoamericanas.

Nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste: de qué trata

El evento incluye la competencia de cortometrajes, un laboratorio de guiones y espacios de desarrollo de proyectos para potenciar la producción audiovisual local. El Laboratorio de Desarrollo de Guion cuenta con el acompañamiento de especialistas que trabajarán junto a los guionistas para reforzar los aspectos narrativos de sus propuestas.

Con el objetivo de fomentar la creación de nuevos proyectos, Mirada Oeste impulsa un Concurso para la Producción de Cortometrajes. Esta convocatoria permitirá a tres equipos realizar sus obras, otorgándoles el financiamiento necesario para llevar sus ideas a la pantalla grande.

Como novedad, además de la tradicional competencia de cortometrajes, se incorporan una competencia nacional y otra dedicada a obras latinoamericanas.

Así será la programación del festival

Con una agenda repleta de actividades, que incluye proyecciones nocturnas y estrenos en los principales espacios culturales de la provincia de Mendoza, las funciones comenzaron el lunes y se extenderán a lo largo de la semana:

Martes 14 de octubre

  • Proyección: Lo deseado
  • Dirección: Darío Mascambroni
  • Hora: 20:00
  • Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Av. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Miércoles 15 de octubre

  • 15:00Quinografía, de Federico Cardone y Mariano Donoso

Lugar: Casa de la Cultura Juanita Vera (Lavalle)

  • 18:00 – Apertura oficial del festival y muestra de la Competencia de Cortometrajes

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

  • 19:30Senderos, de Matías Rojo y Sara Torres

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

  • 21:00El mensaje, de Iván Fund

Lugar: Sala Verde, Nave UNCuyo

Jueves 16 de octubre

  • 19:30Un mundo recobrado, de Laura Bondarevsky

Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz)

  • 20:30Adulto, de Mariano González

Lugar: Sala Azul, Nave UNCuyo

  • 21:00Antes del cuerpo, de Karina Piazza y Lucía Bracelis

Lugar: Sala Verde, Nave UNCuyo

Viernes 17 de octubre

  • 18:00 – Muestra de la Competencia de Cortometrajes

Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano

  • 19:30Francesca y las otras, de Elena Schnell

Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano

  • 20:30LS83, de Herman Szwarcbart

Lugar: Sala Azul, Nave UNCuyo

  • 21:00Repetí el fin del mundo conmigo, de Rodrigo Verdejo

Lugar: Sala Verde, Nave UNCuyo

Sábado 18 de octubre

  • 19:00 – Ceremonia de premiación

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

  • 21:00Mensaje en la botella (Ciclo Cine por los barrios)

Lugar: Godoy Cruz

