Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Dedicado a celebrar la cinematografía mendocina y nacional desde diversos espacios culturales, hasta el sábado 18 de octubre se desarrolla una nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste. Con una agenda repleta de actividades que destacan lo mejor del cine local, el encuentro también incorpora producciones nacionales y latinoamericanas.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto con la Municipalidad de Godoy Cruz y la UNCuyo, el festival propone una programación orientada a visibilizar la producción artística provincial, fortalecer proyectos en desarrollo y promover la proyección de obras locales, nacionales e iberoamericanas.

Desde este lunes 13 de octubre hasta el sábado 18, tendrá lugar una nueva edición del festival dedicado a celebrar la cinematografía local y nacional en espacios culturales de la provincia.

Nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste: de qué trata El evento incluye la competencia de cortometrajes, un laboratorio de guiones y espacios de desarrollo de proyectos para potenciar la producción audiovisual local. El Laboratorio de Desarrollo de Guion cuenta con el acompañamiento de especialistas que trabajarán junto a los guionistas para reforzar los aspectos narrativos de sus propuestas.

Con el objetivo de fomentar la creación de nuevos proyectos, Mirada Oeste impulsa un Concurso para la Producción de Cortometrajes. Esta convocatoria permitirá a tres equipos realizar sus obras, otorgándoles el financiamiento necesario para llevar sus ideas a la pantalla grande.

Como novedad, además de la tradicional competencia de cortometrajes, se incorporan una competencia nacional y otra dedicada a obras latinoamericanas. Así será la programación del festival Con una agenda repleta de actividades, que incluye proyecciones nocturnas y estrenos en los principales espacios culturales de la provincia de Mendoza, las funciones comenzaron el lunes y se extenderán a lo largo de la semana: Martes 14 de octubre Proyección: Lo deseado

Lo deseado Dirección: Darío Mascambroni

Darío Mascambroni Hora: 20:00

20:00 Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Av. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) Miércoles 15 de octubre 15:00 – Quinografía, de Federico Cardone y Mariano Donoso Lugar: Casa de la Cultura Juanita Vera (Lavalle) 18:00 – Apertura oficial del festival y muestra de la Competencia de Cortometrajes Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc 19:30 – Senderos, de Matías Rojo y Sara Torres Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc 21:00 – El mensaje, de Iván Fund Lugar: Sala Verde, Nave UNCuyo Jueves 16 de octubre 19:30 – Un mundo recobrado, de Laura Bondarevsky Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz) 20:30 – Adulto, de Mariano González Lugar: Sala Azul, Nave UNCuyo 21:00 – Antes del cuerpo, de Karina Piazza y Lucía Bracelis Lugar: Sala Verde, Nave UNCuyo Viernes 17 de octubre 18:00 – Muestra de la Competencia de Cortometrajes Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano 19:30 – Francesca y las otras, de Elena Schnell Lugar: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano 20:30 – LS83, de Herman Szwarcbart Lugar: Sala Azul, Nave UNCuyo 21:00 – Repetí el fin del mundo conmigo, de Rodrigo Verdejo Lugar: Sala Verde, Nave UNCuyo Sábado 18 de octubre 19:00 – Ceremonia de premiación Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc 21:00 – Mensaje en la botella (Ciclo Cine por los barrios) Lugar: Godoy Cruz