Confirman dónde ver la serie One Punch Man temporada 3 y cuándo llega a Argentina

Después de seis años de espera, la serie One Punch Man vuelve con su tercera temporada y promete emociones fuertes. Los fans argentinos ya pueden prepararse para disfrutar del regreso de Saitama, Genos y compañía, que marcará el inicio de uno de los arcos más épicos del manga: la Asociación de Monstruos.

La tercera temporada de la serie One Punch Man se estrena este domingo 12 de octubre de 2025. En Argentina, el primer episodio oficial, titulado “La reunión de estrategia”, estará disponible desde las 12:45 del mediodía en Crunchyroll y Netflix , las dos plataformas que tendrán los derechos de emisión en Latinoamérica.

El estreno será simultáneo con Japón , donde se transmitirá a las 23:45 (hora local). De esta manera, los seguidores podrán ver el nuevo capítulo apenas minutos después de su lanzamiento global. Además, se confirmó que habrá un nuevo episodio cada domingo hasta finales de diciembre.

En Argentina, la serie podrá verse tanto subtitulada como con doblaje al español latino , ideal para quienes prefieren disfrutarla en su idioma original o en su versión doblada.

Embed The Hero Association takes on the Monster Association. Who will come out on top?



One-Punch Man Season 3 comes to Netflix in select regions on October 12! pic.twitter.com/UDMYDgiMyj — Netflix Anime (@NetflixAnime) October 7, 2025

Qué esperar del regreso de Saitama

El primer episodio de esta nueva etapa retoma los eventos donde terminó la temporada anterior. La historia se sumerge en el Arco de la Asociación de Monstruos, considerado por los fans como el más espectacular del manga. Allí, los héroes de Clase S deberán enfrentarse a una invasión masiva de criaturas que amenaza la seguridad del mundo.

El capítulo mostrará cómo la Asociación de Héroes se reúne para planificar su ataque, mientras el temido “Monstruo Humano” Garou despierta dentro del escondite enemigo. Su evolución será clave para el desarrollo de la trama, que promete batallas intensas y revelaciones sobre el poder de los personajes principales.

Todo sobre la producción del animé

La producción de esta esperada temporada estuvo a cargo del estudio J.C. Staff, bajo la dirección de Shinpei Nagai. El arte corre por cuenta de Yusuke Murata, el talentoso ilustrador de Eyeshield 21, mientras que la música fue compuesta por Makoto Miyazaki, quien vuelve a ponerle ritmo a las peleas más épicas del animé.

Embed After 6 long years, #OnePunchMan is finally returning! Episode 1 releases tomorrow!



Want to know what happens early? Start reading here! https://t.co/CJIpCoa6jY pic.twitter.com/794pHB3r8V — One Punch Man (@OnePunch_Daily) October 11, 2025

El elenco de voces incluye a Makoto Furukawa como Saitama y Kaito Ishikawa como Genos, acompañados por Aoi Yuki (Terrible Tornado) y Hikaru Midorikawa (Garou), entre otros. Los fans celebran el regreso del equipo original, que mantiene el espíritu y el humor característico de la serie.

Desde su debut en 2015, One Punch Man se convirtió en un fenómeno global gracias a su mezcla de acción, sátira y carisma. La historia del héroe que derrota a cualquier enemigo con un sólo golpe vuelve a conquistar pantallas, reafirmando por qué Saitama sigue siendo uno de los personajes más queridos del animé contemporáneo.