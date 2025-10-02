2 de octubre de 2025
Video: Adidas presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Con colores de Canadá, México y Estados Unidos, el balón incorpora tecnología para asistir al VAR y un diseño innovador pensado para el rendimiento. Cuándo sale a la venta.

Con diseño tecnológico, Adidas presentó la pelota del próximo Mundial

Foto: Adidas/FIFA

La pelota luce los colores rojo, azul y verde como emblema de cada país organizador. Su estructura está compuesta por cuatro paneles, con una geometría fluida que replica ondas y se conectan en un triángulo en el centro, en alusión a la unión de las tres sedes.

Además, incorpora iconografía distintiva: una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos símbolos aparecen tanto en los paneles como en grabados en relieve.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1973902698073272764&partner=&hide_thread=false

Pelota Trionda: innovación para el rendimiento en el campo

Según informó la FIFA, el balón cuenta con costuras profundas que optimizan la estabilidad aerodinámica, ofreciendo mayor precisión en el vuelo. El relieve de los íconos también busca mejorar el agarre en condiciones de humedad.

Trionda incorpora un chip integrado que enviará información en tiempo real al VAR, ayudado por inteligencia artificial, para detectar posibles fueras de juego y toques de balón con mayor rapidez. Para equilibrar la pelota, Adidas dispuso contrapesos en los otros paneles, garantizando estabilidad y exactitud en el uso competitivo.

“Esta innovación permitirá a los árbitros identificar cada toque del balón y reducir el tiempo destinado a resolver jugadas polémicas, incluso en casos de posibles manos”, señaló la marca.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#FIFA | Trionda: la pelota oficial del Mundial 2026 La pelota Trionda, que rodará en el Mundial 2026, está diseñada con íconos representativos de los países anfitriones: Hojas de arce de Canadá Águila de México Estrellas de Estados Unidos Además, la pelota incluye destellos dorados, un homenaje especial al trofeo del torneo. Una obra de diseño que une tradición, identidad y el espíritu del fútbol mundial. #Mundial2026 #FIFA #Trionda #PelotaOficial #Fútbol #Canadá #México #EstadosUnidos"

Cuándo se podrá comprar la pelota de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Trionda saldrá a la venta en tiendas Adidas seleccionadas y a través de la web oficial de la compañía, que ya habilitó un contador en cuenta regresiva para la preventa online.

