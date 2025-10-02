Video: Adidas presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Adidas presentó este jueves a “Trionda”, el balón oficial que se utilizará en la Copa Mundial de Fútbol 2026 , un diseño que homenajea a los tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México .

La pelota luce los colores rojo, azul y verde como emblema de cada país organizador. Su estructura está compuesta por cuatro paneles , con una geometría fluida que replica ondas y se conectan en un triángulo en el centro, en alusión a la unión de las tres sedes.

Además, incorpora iconografía distintiva : una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos símbolos aparecen tanto en los paneles como en grabados en relieve.

Según informó la FIFA, el balón cuenta con costuras profundas que optimizan la estabilidad aerodinámica , ofreciendo mayor precisión en el vuelo. El relieve de los íconos también busca mejorar el agarre en condiciones de humedad .

Trionda incorpora un chip integrado que enviará información en tiempo real al VAR, ayudado por inteligencia artificial, para detectar posibles fueras de juego y toques de balón con mayor rapidez. Para equilibrar la pelota, Adidas dispuso contrapesos en los otros paneles, garantizando estabilidad y exactitud en el uso competitivo.

“Esta innovación permitirá a los árbitros identificar cada toque del balón y reducir el tiempo destinado a resolver jugadas polémicas, incluso en casos de posibles manos”, señaló la marca.

Cuándo se podrá comprar la pelota de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Trionda saldrá a la venta en tiendas Adidas seleccionadas y a través de la web oficial de la compañía, que ya habilitó un contador en cuenta regresiva para la preventa online.