Video: Adidas presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Adidas presentó este jueves a “Trionda”, el balón oficial que se utilizará en la Copa Mundial de Fútbol 2026, un diseño que homenajea a los tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
Con colores de Canadá, México y Estados Unidos, el balón incorpora tecnología para asistir al VAR y un diseño innovador pensado para el rendimiento. Cuándo sale a la venta.
La pelota luce los colores rojo, azul y verde como emblema de cada país organizador. Su estructura está compuesta por cuatro paneles, con una geometría fluida que replica ondas y se conectan en un triángulo en el centro, en alusión a la unión de las tres sedes.
Además, incorpora iconografía distintiva: una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos símbolos aparecen tanto en los paneles como en grabados en relieve.
Según informó la FIFA, el balón cuenta con costuras profundas que optimizan la estabilidad aerodinámica, ofreciendo mayor precisión en el vuelo. El relieve de los íconos también busca mejorar el agarre en condiciones de humedad.
Trionda incorpora un chip integrado que enviará información en tiempo real al VAR, ayudado por inteligencia artificial, para detectar posibles fueras de juego y toques de balón con mayor rapidez. Para equilibrar la pelota, Adidas dispuso contrapesos en los otros paneles, garantizando estabilidad y exactitud en el uso competitivo.
“Esta innovación permitirá a los árbitros identificar cada toque del balón y reducir el tiempo destinado a resolver jugadas polémicas, incluso en casos de posibles manos”, señaló la marca.
Trionda saldrá a la venta en tiendas Adidas seleccionadas y a través de la web oficial de la compañía, que ya habilitó un contador en cuenta regresiva para la preventa online.