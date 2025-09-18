Murió un histórico relator de fútbol argentino

El mundo del fútbol argentino atraviesa un profundo dolor tras conocerse la muerte de Walter Saavedra, el reconocido relator y periodista deportivo que dejó una huella imborrable en la radio y la televisión. Su estilo poético, sensible y apasionado lo convirtió en una de las voces más recordadas de las últimas décadas.

Walter Saavedra falleció a los 68 años en Buenos Aires, luego de luchar contra una dura enfermedad. Su partida generó múltiples muestras de afecto y respeto en redes sociales y en instituciones deportivas. Clubes como Unión y Colón se volcaron a sus redes para expresar el dolor por su partida y destacaron su capacidad de transmitir emociones tanto en estadios imponentes como en canchas humildes.

Nacido en Mar del Plata, Saavedra comenzó su carrera en medios como Radio El Mundo y Radio Splendid, para luego consolidarse en Radio América, Radio Rivadavia, Radio Nacional y Radio Mitre, entre otras. Su voz acompañó campañas históricas y fue testigo de cinco mundiales de fútbol. También relató boxeo y básquetbol, demostrando su versatilidad como narrador deportivo.

Su estilo trascendía lo deportivo: “Yo leo en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies”, solía decir, mostrando la sensibilidad que lo distinguía. Colegas como Leonardo Gentili lo recordaron como “relator, poeta y escritor” , y como la voz de los domingos que ya no volverán a ser iguales.

Saavedra también protagonizó anécdotas inolvidables. En una ocasión, sin acreditación ni cabina, relató un partido desde un poste de luz al que se ató con su cinturón. Esa imagen quedó como símbolo de su entrega y pasión absoluta por el oficio.

Embed ⚫ El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/tHdTs9WnRl — Club Atlético Unión (@clubaunion) September 18, 2025

Legado y recuerdo en el periodismo deportivo

El periodista dejó, además de relatos memorables, reflexiones sobre la importancia de transmitir desde la cancha. En sus últimos años manifestó la nostalgia por no poder hacerlo y la importancia que tenía para el relator el contacto directo con el juego. Su última aparición pública fue en 2023, en un homenaje a Diego Maradona, donde compartió poemas y canciones.

Embed Murió Walter Saavedra. Murió parte de mi infancia con la spica. Murió un relator extraordinario con el que tuve el privilegio de trabajar en Radio Rivadavia haciendo la campaña de Boca. Un poeta del relato. Un tipo generoso que disfrutaba tanto del almuerzo en algún viaje, como… pic.twitter.com/RaAUwBBRDn — Augusto Cesar (@Augustocesar22) September 18, 2025

Conocido como “Walter Gol”, construyó un legado que combina relato, literatura y sensibilidad social. Su vida fue la de un relator con conciencia de clase, generoso y creativo. Hoy el fútbol y el periodismo deportivo lo despiden, pero su voz seguirá resonando en la memoria de los hinchas./Infobae.