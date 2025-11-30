30 de noviembre de 2025
F1: Franco Colapinto remontó desde los pits y cerró un sólido 14º puesto en el GP de Qatar

Franco Colapinto largó desde los pits y cerró un correcto 14º puesto en Qatar por la Fórmula 1. Mirá todo lo que aconteció.

Franco Colapinto completó una carrera limpia y terminó 14º tras partir desde boxes.

El argentino Franco Colapinto firmó una actuación sólida en el Gran Premio de Qatar, donde remontó desde los pits hasta el 14º puesto en una carrera estratégica, caótica y llena de detenciones obligatorias. El piloto de Alpine en la Fórmula 1 volvió a terminar por delante de Pierre Gasly y cerró un domingo consistente rumbo a la última fecha en Abu Dhabi.

Una remontada prolija: de largar último a superar a Gasly

Colapinto comenzó el fin de semana condicionado: debió largar desde boxes por trabajos en sus frenos, lo que lo dejó en el fondo al momento de la partida. Sin embargo, el argentino se mantuvo enfocado en una competencia marcada por el choque entre Gasly y Hülkenberg en la vuelta 7, la entrada del Safety Car y el desgaste extremo de los neumáticos.

A partir de allí construyó una remontada paciente, evitando errores y tomando decisiones correctas en cada detención obligatoria, ya que ningún piloto podía superar las 25 vueltas con el mismo compuesto. Con neumáticos duros primero y medios después, mantuvo un ritmo estable y, en la vuelta 49, se defendió con autoridad de los ataques de Esteban Ocon, consolidando su avance dentro del pelotón.

Mientras Gasly caía al fondo y lidiaba con investigaciones por incidentes, Colapinto ganó posiciones, administró mejor las gomas y volvió a cumplir uno de los objetivos clave de Alpine: cruzar la meta por delante de su compañero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/1995187517277257747&partner=&hide_thread=false

Un cierre positivo antes de Abu Dhabi y con la F1 encendida

El 14º puesto no significó puntos, pero sí una muestra de madurez deportiva, especialmente en un circuito abrasivo y en un fin de semana donde el equipo necesitó pulcritud en medio del caos estratégico.

La carrera fue ganada por Max Verstappen, que acortó distancia en la pelea por el título y dejó el Mundial al rojo vivo. Colapinto, por su parte, ya piensa en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada, donde buscará cerrar su año con otra actuación limpia y reafirmar su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Lo que se viene en la Fórmula 1

Será el 7 de diciembre en Abú Dabi.

Por Sitio Andino Policiales