F1: Franco Colapinto remontó desde los pits y cerró un sólido 14º puesto en el GP de Qatar

El argentino Franco Colapinto firmó una actuación sólida en el Gran Premio de Qatar , donde remontó desde los pits hasta el 14º puesto en una carrera estratégica, caótica y llena de detenciones obligatorias. El piloto de Alpine en la Fórmula 1 volvió a terminar por delante de Pierre Gasly y cerró un domingo consistente rumbo a la última fecha en Abu Dhabi .

Colapinto comenzó el fin de semana condicionado: debió largar desde boxes por trabajos en sus frenos, lo que lo dejó en el fondo al momento de la partida. Sin embargo, el argentino se mantuvo enfocado en una competencia marcada por el choque entre Gasly y Hülkenberg en la vuelta 7, la entrada del Safety Car y el desgaste extremo de los neumáticos.

A partir de allí construyó una remontada paciente , evitando errores y tomando decisiones correctas en cada detención obligatoria, ya que ningún piloto podía superar las 25 vueltas con el mismo compuesto. Con neumáticos duros primero y medios después, mantuvo un ritmo estable y, en la vuelta 49, se defendió con autoridad de los ataques de Esteban Ocon , consolidando su avance dentro del pelotón.

Mientras Gasly caía al fondo y lidiaba con investigaciones por incidentes, Colapinto ganó posiciones, administró mejor las gomas y volvió a cumplir uno de los objetivos clave de Alpine: cruzar la meta por delante de su compañero .

La carrera la ganó Max Verstappen y completaron el podio Oscar Piastri y Carlos Sainz Jr.



Pierre Gasly culminó 16°



Un cierre positivo antes de Abu Dhabi y con la F1 encendida

El 14º puesto no significó puntos, pero sí una muestra de madurez deportiva, especialmente en un circuito abrasivo y en un fin de semana donde el equipo necesitó pulcritud en medio del caos estratégico.

La carrera fue ganada por Max Verstappen, que acortó distancia en la pelea por el título y dejó el Mundial al rojo vivo. Colapinto, por su parte, ya piensa en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada, donde buscará cerrar su año con otra actuación limpia y reafirmar su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Lo que se viene en la Fórmula 1

Será el 7 de diciembre en Abú Dabi.