Fórmula 1: horario de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi

Norris, Verstappen y Piastri pelearán por el título mundial de la Fórmula 1 este domingo.

La Fórmula 1 vivirá este domingo la esperada definición del campeonato 2025 , con el británico Lando Norris , el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri como candidatos al título. La batalla final será en el Gran Premio de Abu Dhabi , que cerrará una temporada llena de cambios, tensiones y resultados inesperados.

Norris encabeza el campeonato con 408 puntos, pero la victoria de Verstappen en Qatar lo dejó a tiro con 396 unidades . Piastri, con 392 , necesita un desenlace excepcional para arrebatarle el título a sus dos rivales.

bien ahí F1: Franco Colapinto remontó desde los pits y cerró un sólido 14º puesto en el GP de Qatar

Al rojo vivo Cómo quedó el campeonato de F1 y cuándo se define el campeón

Si Verstappen gana el campeonato, será su quinto título consecutivo . En cambio, tanto Norris como Piastri buscan coronarse por primera vez en la categoría.

La acción comenzará el viernes 5 de diciembre con:

Práctica libre 1: 6:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 10:00

El sábado 6 de diciembre se desarrollará la última sesión y la clasificación:

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

La gran definición llegará el domingo 7 de diciembre, con la carrera a las 10:00, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1995184560812773789&partner=&hide_thread=false THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Franco Colapinto, presente en la última cita de la temporada

El argentino Franco Colapinto (Alpine) también será parte del GP de Abu Dhabi. Llega tras un duro fin de semana en Qatar, donde finalizó 14°, y buscará cerrar el año con sus primeros puntos de la temporada, marcada por altibajos y problemas de rendimiento.