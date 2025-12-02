2 de diciembre de 2025
Fórmula 1: horario de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi

La exigente Fórmula 1 define el título este domingo en Abu Dhabi. Lando Norris, Verstappen y Piastri van por todo. Mirá lo que se viene.

Norris, Verstappen y Piastri pelearán por el título mundial de la Fórmula 1 este domingo.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 vivirá este domingo la esperada definición del campeonato 2025, con el británico Lando Norris, el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri como candidatos al título. La batalla final será en el Gran Premio de Abu Dhabi, que cerrará una temporada llena de cambios, tensiones y resultados inesperados.

Si Verstappen gana el campeonato, será su quinto título consecutivo. En cambio, tanto Norris como Piastri buscan coronarse por primera vez en la categoría.

Horarios del GP de Abu Dhabi: prácticas, clasificación y carrera

La acción comenzará el viernes 5 de diciembre con:

  • Práctica libre 1: 6:30 (hora argentina)

  • Práctica libre 2: 10:00

El sábado 6 de diciembre se desarrollará la última sesión y la clasificación:

  • Práctica libre 3: 7:30

  • Clasificación: 11:00

La gran definición llegará el domingo 7 de diciembre, con la carrera a las 10:00, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1995184560812773789&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto, presente en la última cita de la temporada

El argentino Franco Colapinto (Alpine) también será parte del GP de Abu Dhabi. Llega tras un duro fin de semana en Qatar, donde finalizó 14°, y buscará cerrar el año con sus primeros puntos de la temporada, marcada por altibajos y problemas de rendimiento.

