4 de diciembre de 2025
{}
A por todo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1: días, horarios y cómo ver el GP de Abu Dabi

Franco Colapinto se prepara para la última fecha de la Fórmula 1 en Abu Dabi. Enterate de días, horarios y cómo seguirlo en vivo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La vigésima cuarta fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y Franco Colapinto se prepara para darlo todo en el Gran Premio de Abu Dabi. Te contamos los días, horarios y cómo verlo en vivo.

Todo sobre la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a la pista de la Fórmula 1 este fin de semana en el desafiante Circuito Yas Marina. Según la información oficial, las actividades se desarrollarán durante tres intensas jornadas: viernes, sábado y domingo, y el piloto argentino buscará cerrar la temporada sumando sus primeros puntos.

Norris, Verstappen y Piastri pelearán por el título mundial de la Fórmula 1 este domingo.
automovilismo

Fórmula 1: horario de la definición del campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi

La última fecha promete ser atrapante, no solo para Colapinto, sino para todos los fanáticos de la F1. Actualmente, Lando Norris (McLaren) lidera el campeonato, aunque su compañero Oscar Piastri y Max Verstappen (Red Bull) se mantienen muy cerca, lo que anticipa una definición de infarto.

Gran Premio de Abu Dabi F1 2025: horarios y cronograma

Viernes 5 de diciembre

  • Prácticas Libres 1 - 06:30 a 07:30
  • Clasificación Sprint - 10:00 a 11:00

Sábado 6 de diciembre

  • Carrera Sprint - 07:30 a 08:30
  • Clasificación - 11:00 a 12:00

Domingo 7 diciembre

  • Carrera - 10:00

Todas las personas interesadas en seguir en vivo el GP de Abu Dabi tienen varias opciones. Pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+ o bien optar por F1 TV, el servicio oficial de transmisión de la Fórmula 1. Si querés seguir de cerca cada paso de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no te pierdas ninguna novedad: hacé clic aquí y accedé a la información más completa.

