El Gobierno de Mendoza recorrió clubes de Tunuyán, San Rafael y Alvear y entregó nuevos aportes deportivos

La política en deporte del Gobierno de Mendoza volvió a hacerse presente en distintos puntos de la provincia. En dos extensas jornadas de trabajo, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta , junto al director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, visitaron instituciones de Tunuyán , San Rafael y General Alvea r , donde se reunieron con presidentes, dirigentes y deportistas para abordar prioridades, fortalecer vínculos y acompañar proyectos locales.

La recorrida comenzó en Tunuyán , donde el Club Independiente Tunuyán Sportivo Las Rosas recibió un respaldo económico destinado a cubrir parte de los gastos de materiales y mano de obra para la terminación y arreglo de baños, salón y cierre perimetral de sus sedes. Estas obras permitirán mejorar las condiciones de uso y brindar espacios más seguros y confortables para familias y deportistas del Valle de Uco.

El itinerario continuó en San Rafael , donde se entregaron diversos apoyos orientados tanto a entidades deportivas como a deportistas individuales. El Club Independiente Calle Larga obtuvo un aporte para indumentaria y materiales deportivos, facilitando la participación de sus socios y socias en competencias regionales y provinciales. Por su parte, el Sportivo Club Pedal recibió fondos para avanzar en la construcción de los grupos sanitarios correspondientes a la primera etapa del gimnasio de su sede, una inversión clave para ampliar y mejorar su infraestructura.

En el mismo departamento, la Asociación Sanrafaelina de Balonmano contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes para participar en el Campeonato Argentino de Selecciones Menores , favoreciendo el desarrollo del deporte federado y el acceso a competencias de alto nivel. Además, el subsecretario y el director visitaron el Club Maristas San Rafael y se comprometieron a seguir acompañando a la institución para próximas obras.

General Alvear

La última escala fue en General Alvear, donde el Club Atlético Boca Juniors de La Escandinava recibió un aporte destinado a la reparación y remodelación de baños y camarines,

mejoras que permitirán optimizar los espacios utilizados a diario por sus deportistas y por la comunidad. El encuentro se dio en la Municipalidad de General Alvear, con la presencia del Intendente Alejandro Molero, y el director de Deportes, Alberto Gómez.

El trabajo en territorio de los funcionarios y los aportes otorgados reflejan el compromiso sostenido del Gobierno de Mendoza con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, el acompañamiento institucional y el impulso del desarrollo atlético en toda la provincia. Cada club y cada deportista representan un espacio de encuentro, crecimiento y oportunidad. Por eso, la política deportiva provincial continúa llegando a todos los rincones del territorio mendocino.