4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Recorrida provincial

El Gobierno de Mendoza recorrió clubes de Tunuyán, San Rafael y Alvear y entregó nuevos aportes deportivos

La Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza acompañó proyectos de infraestructura, deportistas individuales y entidades federada.

Apoyo para los clubes desde el Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La política en deporte del Gobierno de Mendoza volvió a hacerse presente en distintos puntos de la provincia. En dos extensas jornadas de trabajo, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, junto al director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, visitaron instituciones de Tunuyán, San Rafael y General Alvear, donde se reunieron con presidentes, dirigentes y deportistas para abordar prioridades, fortalecer vínculos y acompañar proyectos locales.

Valle de Uco, la primera parada

La recorrida comenzó en Tunuyán, donde el Club Independiente Tunuyán Sportivo Las Rosas recibió un respaldo económico destinado a cubrir parte de los gastos de materiales y mano de obra para la terminación y arreglo de baños, salón y cierre perimetral de sus sedes. Estas obras permitirán mejorar las condiciones de uso y brindar espacios más seguros y confortables para familias y deportistas del Valle de Uco.

El fútbol y el balonmano de San Rafael recibieron su apoyo

El itinerario continuó en San Rafael, donde se entregaron diversos apoyos orientados tanto a entidades deportivas como a deportistas individuales. El Club Independiente Calle Larga obtuvo un aporte para indumentaria y materiales deportivos, facilitando la participación de sus socios y socias en competencias regionales y provinciales. Por su parte, el Sportivo Club Pedal recibió fondos para avanzar en la construcción de los grupos sanitarios correspondientes a la primera etapa del gimnasio de su sede, una inversión clave para ampliar y mejorar su infraestructura.

En el mismo departamento, la Asociación Sanrafaelina de Balonmano contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes para participar en el Campeonato Argentino de Selecciones Menores, favoreciendo el desarrollo del deporte federado y el acceso a competencias de alto nivel. Además, el subsecretario y el director visitaron el Club Maristas San Rafael y se comprometieron a seguir acompañando a la institución para próximas obras.

General Alvear, con la presencia de Alejandro Molero

La última escala fue en General Alvear, donde el Club Atlético Boca Juniors de La Escandinava recibió un aporte destinado a la reparación y remodelación de baños y camarines,

mejoras que permitirán optimizar los espacios utilizados a diario por sus deportistas y por la comunidad. El encuentro se dio en la Municipalidad de General Alvear, con la presencia del Intendente Alejandro Molero, y el director de Deportes, Alberto Gómez.

El trabajo en territorio de los funcionarios y los aportes otorgados reflejan el compromiso sostenido del Gobierno de Mendoza con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, el acompañamiento institucional y el impulso del desarrollo atlético en toda la provincia. Cada club y cada deportista representan un espacio de encuentro, crecimiento y oportunidad. Por eso, la política deportiva provincial continúa llegando a todos los rincones del territorio mendocino.

Temas
