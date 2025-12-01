1 de diciembre de 2025
Sitio Andino
La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Mendoza busca avanzar en la ampliación de la infraestructura penitenciaria de la provincia.

La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario.

La inversión del Gobierno de Mendoza para ampliar el Servicio Penitenciario.

Foto: Yemel Fil
El Gobierno de Mendoza planea invertir más de $ 22.000 millones para reforzar la infraestructura penitenciaria de la provincia. Una obra es la ampliación de Almafuerte, en Cacheuta, y la otra, una nueva unidad en El Cerrito, en el departamento de San Rafael.

El Poder Ejecutivo apunta a aumentar la capacidad del Servicio Penitenciario provincial e incorporar nuevas plazas y espacios para las personas privadas de su libertad. Las licitaciones serán lanzadas antes de fin de año por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por un lado, buscan avanzar con un nuevo sector en Almafuerte, en un predio de 22.500 m². Por otro, el Gobierno realizará una cárcel en El Cerrito, San Rafael. Este establecimiento en el sur será de alrededor 7.000 m².

Almafuerte.

El Complejo Penitenciario de Almafuerte de la provincia de Mendoza

El Complejo Penitenciario de Almafuerte fue inaugurado en 2007 y estuvo caracterizada por tener alojamiento individual, con el objetivo de "lograr un mayor seguimiento de los privados de libertad y optimizarlas posibilidades de clasificación y tratamiento de los detenidos".

En 2016 se creó una Unidad Penal para personas privadas de libertad no sólo procesadas, sino también condenadas, cuyo rango etario vaya desde los 18 hasta los 21 años, a fin de lograr un espacio para el tratamiento específico. Luego, en 2020, el Servicio Penitenciario realizó el traslado de todas las mujeres que se encontraban alojadas en la Unidad 3 de El Borbollón hacia un sector de Almafuerte.

