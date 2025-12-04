Agricultura relevó a un productor de General Alvear que accedió a financiamiento para el programa forrajero

Agustín Anzorena, director de Agricultura, visitó al productor Eduardo Naldini.

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, visitó una producción forrajera y de genética ganadera ubicada en la zona de calle 4, entre F y G de General Alvear. La recorrida forma parte del seguimiento a productores que accedieron a financiamiento a través de Mendoza Fiduciaria, con garantía de la coparticipación municipal.

Anzorena señaló durante la visita: “estamos en la finca de Eduardo Naldini, un productor local que tomó financiamiento para el programa forrajero. Desde la Municipalidad acompañamos a los productores y hacemos estas recorridas para ver cómo se aplicaron los recursos y cómo se desarrolla la producción en el departamento”.

El productor Eduardo Naldini explicó el sistema que emplea en el establecimiento, basado en pastoreo directo sobre alfalfa. Indicó que se trata de un esquema sencillo y eficiente para la conversión de pasto en carne. “En una alfalfa bien lograda es razonable pensar en producir alrededor de mil kilos de carne por hectárea. El pastoreo es de verano y en invierno se suplementa con rollos. El manejo es rotativo, con permanencias de uno o dos días por parcela, y utilizamos antiempaste para evitar problemas en el rodeo”, detalló.

Naldini agregó que el sistema permite sostener entre cinco y seis vacas por hectárea durante todo el ciclo de verano, siempre que se mantenga un uso adecuado de la pastura. También explicó que la alfalfa, al ser una leguminosa perenne, requiere entre treinta y cuarenta días de recuperación según la época del año.

La recorrida continuará con otros productores que accedieron al financiamiento, con el fin de evaluar el desarrollo de los proyectos y su impacto en la producción local.