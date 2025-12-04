#Taboola
4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Sector productivo

Industrias a Puertas Abiertas 2025 en Guaymallén: qué empresas participaron y qué aprendieron los estudiantes

Con apoyo del Municipio de Guaymallén y ASINMET, alumnos visitaron industrias metalmecánicas y conocieron procesos reales.

Industrias a Puertas Abiertas 2025 en Guaymallén: qué empresas participaron y qué aprendieron los estudiantes.

Industrias a Puertas Abiertas 2025 en Guaymallén: qué empresas participaron y qué aprendieron los estudiantes.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del programa Industrias a Puertas Abiertas 2025, alrededor de 30 estudiantes de escuelas de Guaymallén participaron de una jornada de visitas educativas a diversas empresas del sector metalmecánico e industrial. La actividad incluyó un recorrido por Mecanálysis, Grupo LTN y el Centro Tecnológico ASINMET, entre las 8:30 y las 12:30.

Acompañaron la actividad Laura Molina, directora de la Escuela Técnicos Mendocinos, junto al docente Fernando Tapia. También estuvo presente Tomás Navarro, en representación de ASINMET. En la planta de LTN (Friolatina), los alumnos fueron recibidos por el gerente general Gustavo Díaz, quien brindó una explicación detallada sobre la operación de la empresa y los usos de los paneles sándwich de poliuretano en la construcción sustentable.

Díaz destacó que LTN cuenta con cuatro plantas industriales, especializadas en refrigeración industrial y comercial, y en la elaboración de paneles que permiten construir con mayor rapidez y eficiencia energética. Señaló que la compañía produce actualmente 2,5 millones de m² de paneles al año y que esta tecnología se utiliza desde viviendas hasta hospitales, escuelas y grandes obras. Además, subrayó que LTN es una de las pocas industrias metalmecánicas de Mendoza, dedicada a transformar acero en productos con valor agregado.

La recorrida incluyó la explicación de procesos, la observación de maquinaria especializada y la proyección de un video institucional que resume el funcionamiento de la planta.

El intendente Marcos Calvente también participó del encuentro, dado que se trata de un programa conjunto entre la Municipalidad de Guaymallén y el sector privado, representado por ASINMET. La iniciativa forma parte de las políticas locales de desarrollo, inserción laboral y fortalecimiento industrial, orientadas a fomentar oportunidades reales de empleo para los jóvenes.

¿En qué consiste el programa Industrias a Puertas Abiertas 2025 en Guaymallén?

El programa está dirigido a estudiantes de 5° y 6° año de escuelas técnicas y busca acercarlos al mundo productivo mediante visitas guiadas a fábricas, charlas con equipos técnicos y observación directa de procesos industriales.

Sus principales objetivos son:

  • Permitir que los jóvenes conozcan instalaciones reales del sector productivo donde podrían desempeñarse al finalizar sus estudios.

  • Generar vinculación con el sector privado, promoviendo articulaciones laborales futuras.

  • Fortalecer la formación técnica, permitiendo a las escuelas adaptar contenidos y capacitaciones según las necesidades de las industrias.

Organización por orientación técnica

  • Construcciones Edilicias, Electricidad y Mecánica: articulado por ASINMET, ADIMRA y la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio.

  • Producción Agropecuaria y Enología: coordinado por Desarrollo Económico, con visitas al Vivero Municipal, bodegas y empresas agroindustriales.

Empresas y entidades participantes de Guaymallén

Entre las industrias y espacios que forman parte del programa se encuentran: SurTécnica, ECOCUYUM, Grupo LTN, el Centro Tecnológico ASINMET, el Vivero Municipal y las bodegas Cichitti, Barberis y Santa Ana.

Además, participan activamente cuatro escuelas técnicas del departamento, junto a ASINMET, ADIMRA y el Municipio.

