La Policía de Mendoza sumó este año un 60% más de ingresantes que en 2024

Mercedes Rus indicó que este año aumentaron los ingresos a la Policía de Mendoza. Cuántos se egresaron y qué especialidades tienen.

La Policía de Mendoza sumó un 60% más de ingresantes que en 2024. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Según las cifras difundidas por el Gobierno, este año la Policía de Mendoza sumó un 60% más de efectivos que en 2024. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, afirmó que ingresaron 556 y proyectan que en 2026 el número de ingresantes a la fuerza ascenderá a 800.

En la ceremonia por el vigésimo séptimo aniversario del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), realizada en la explanada de Casa de Gobierno el lunes, se formalizó el ingreso nuevos policías. Además de Rus, participó el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado.

El Gobierno de Mendoza formalizó el ingreso de 556 nuevos policías, entre quienes finalizaron el Curso de Formación Profesional Básica y las Tecnicaturas Universitarias.

En el acto también estuvieron los directores del IUSP, Alberto Rivero e Ignacio Nasif; del vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel; y del director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

Vigésimo séptimo aniversario del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Nuevos ingresos a la Policía de Mendoza

  • 380 egresados del Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares de Policía, 59 de ellos con formación militar y 41 profesionales especializados en criminalística y ciencias forenses, que serán destinados al área de Investigaciones.
  • 176 egresados de las Tecnicaturas Universitarias en Seguridad Pública y en Seguridad Penitenciaria.

Este año sumamos un 60% más de nuevos policías que en 2024, y en 2026 buscaremos alcanzar los 800. Esta expansión histórica no es casual. Es política pública, inversión estratégica y visión de futuro. Hoy Mendoza forma 83 licenciados en Seguridad Pública por año, frente a los seis de 2016”, expresó Rus.

Mercedes Rus. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

La ministra indicó que esta expansión "se sostiene con equipamiento de última generación, un programa de inversión histórica y la incorporación de herramientas que elevan los estándares operativos de la policía provincial". Ejemplificó con "nuevos móviles, más de 400 comisarías móviles, cámaras corporales, drones, integración de sistemas de videovigilancia y un sistema de comunicación TETRA que cubre el 80% del territorio".

Además, señaló que el año próximo habrá con cuatro laboratorios provinciales de huellas genéticas, forense digital, certificación de alcoholímetros y trazabilidad balística.

Formación

Desde noviembre de 2024, el Ministerio de Seguridad y Justicia otorga una beca universal, que en 2025 ascendió a $350.000, destinada a aspirantes policiales y penitenciarios. Su objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y aliviar los costos de la formación, cubriendo gastos esenciales como transporte, materiales de estudio, refrigerios y fotocopias.

El director del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Alberto Rivero, destacó que solo entre el 15% y 20% de los postulantes alcanza el perfil requerido para iniciar la formación, lo que refleja "la exigencia académica y profesional que caracteriza al IUSP".

