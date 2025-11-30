30 de noviembre de 2025
{}
le metieron con todo

Max Verstappen ganó el GP de Qatar y dejó al rojo vivo el Mundial de F1: Piastri 2º y Sainz 3º

El neerlandés Max Verstappen venció en Qatar y acortó la diferencia con Norris en la Fórmula 1. Repasá todo lo acontecido.

Max Verstappen festeja en Lusail tras una victoria que reaviva el campeonato.

Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Qatar dejó una victoria clave de Max Verstappen, que dominó de punta a punta y reavivó la lucha por el título de la Fórmula 1. El neerlandés superó a los McLaren y se metió de lleno en la pelea, mientras el campeonato llega encendido a Abu Dhabi con apenas 12 puntos de diferencia.

Max Verstappen ganó con autoridad y dejó a McLaren sin respuestas

Max Verstappen tuvo una actuación impecable: administó, atacó cuando debía y aprovechó los problemas estratégicos de McLaren, que volvió a errar en las paradas y perdió una carrera que parecía bajo control.

Oscar Piastri logró salvar el segundo puesto tras un ritmo sólido, mientras que Lando Norris cayó al cuarto lugar después de varios errores y de no poder superar a Andrea Kimi Antonelli, a quien recién adelantó en el final.

El podio lo completó Carlos Sainz, que aprovechó las dudas de McLaren y la estabilidad del Williams en un circuito abrasivo y cargado de estrategias fallidas.

El Mundial arde rumbo a Abu Dhabi: 12 puntos separan a Norris de Max Verstappen

Con la victoria, Verstappen quedó a 12 puntos de Lando Norris, líder del campeonato, lo que deja la definición abierta para la última carrera del año en Abu Dhabi.

El neerlandés llega con envión y McLaren con dudas: errores en boxes, mala gestión de neumáticos y un Norris que no pudo mantener el ritmo. En la zona media, el argentino Franco Colapinto cumplió con una carrera correcta y finalizó 14º tras largar desde los pits, superando a su compañero Pierre Gasly y completando otra actuación limpia.

