Max Verstappen ganó el GP de Qatar y dejó al rojo vivo el Mundial de F1: Piastri 2º y Sainz 3º

El Gran Premio de Qatar dejó una victoria clave de Max Verstappen , que dominó de punta a punta y reavivó la lucha por el título de la Fórmula 1 . El neerlandés superó a los McLaren y se metió de lleno en la pelea, mientras el campeonato llega encendido a Abu Dhabi con apenas 12 puntos de diferencia.

Max Verstappen tuvo una actuación impecable: administó, atacó cuando debía y aprovechó los problemas estratégicos de McLaren , que volvió a errar en las paradas y perdió una carrera que parecía bajo control.

El neerlandés tomó la punta cuando Norris y Piastri debieron detenerse de forma obligatoria por la limitación de los neumáticos (máximo 25 vueltas por juego), y desde allí no soltó la presión.

Oscar Piastri logró salvar el segundo puesto tras un ritmo sólido, mientras que Lando Norris cayó al cuarto lugar después de varios errores y de no poder superar a Andrea Kimi Antonelli , a quien recién adelantó en el final.

El podio lo completó Carlos Sainz, que aprovechó las dudas de McLaren y la estabilidad del Williams en un circuito abrasivo y cargado de estrategias fallidas.

El Mundial arde rumbo a Abu Dhabi: 12 puntos separan a Norris de Max Verstappen

Con la victoria, Verstappen quedó a 12 puntos de Lando Norris, líder del campeonato, lo que deja la definición abierta para la última carrera del año en Abu Dhabi.

El neerlandés llega con envión y McLaren con dudas: errores en boxes, mala gestión de neumáticos y un Norris que no pudo mantener el ritmo. En la zona media, el argentino Franco Colapinto cumplió con una carrera correcta y finalizó 14º tras largar desde los pits, superando a su compañero Pierre Gasly y completando otra actuación limpia.