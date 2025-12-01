1 de diciembre de 2025
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Los abogados querellantes pidieron la detención e imputación del presidente de la Liga Mendocina por presuntos delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta.

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti

El dirigente es señalado por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta, en el marco de una causa que investiga la emisión de certificados de apto físico irregulares destinados a jugadores de divisiones inferiores.

La presentación fue elevada al fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, quien deberá definir este miércoles la situación procesal de los acusados.

Un fuerte escándalo volvió a golpear al fútbol mendocino en los últimos días

Un fuerte escándalo volvió a golpear al fútbol mendocino en los últimos días

Los detalles del pedido

De acuerdo con fuentes cercanas al expediente, la investigación no se circunscribiría únicamente a Sperdutti y a los dos empleados implicados.

El pedido de imputación, formalizado el miércoles pasado, apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro de la Liga Mendocina, un esquema que habría incluido la emisión de certificados médicos obligatorios falsos para habilitar la participación de jóvenes futbolistas.

Además del presidente de la Liga, los querellantes solicitaron la imputación de dos empleados del organismo, quienes habrían intervenido en las operaciones denunciadas. La causa avanza sobre posibles cobros indebidos, irregularidades administrativas y eventuales beneficios económicos obtenidos mediante documentación apócrifa.

liga mendocina de fútbol
El pedido de imputación apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro de la Liga Mendocina

El pedido de imputación apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro de la Liga Mendocina

Por Sitio Andino Policiales