Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti

Un fuerte escándalo volvió a golpear al fútbol mendocino en los últimos días, luego de que los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti , presidente de la Liga Mendocina de Fútbol .

El dirigente es señalado por los presuntos delitos de asociación ilícita , estafas reiteradas y administración fraudulenta , en el marco de una causa que investiga la emisión de certificados de apto físico irregulares destinados a jugadores de divisiones inferiores.

Seguridad El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar

Quedó internado Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

La presentación fue elevada al fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez , quien deberá definir este miércoles la situación procesal de los acusados.

De acuerdo con fuentes cercanas al expediente, la investigación no se circunscribiría únicamente a Sperdutti y a los dos empleados implicados.

Un fuerte escándalo volvió a golpear al fútbol mendocino en los últimos días

El pedido de imputación, formalizado el miércoles pasado, apunta a presuntas maniobras de administración fraudulenta dentro de la Liga Mendocina, un esquema que habría incluido la emisión de certificados médicos obligatorios falsos para habilitar la participación de jóvenes futbolistas.

Además del presidente de la Liga, los querellantes solicitaron la imputación de dos empleados del organismo, quienes habrían intervenido en las operaciones denunciadas. La causa avanza sobre posibles cobros indebidos, irregularidades administrativas y eventuales beneficios económicos obtenidos mediante documentación apócrifa.