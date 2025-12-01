1 de diciembre de 2025
Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Una noche de música en La Plata terminó con un episodio inesperado que dejó a los presentes conmocionados. Un músico se desplomó en pleno show.

La ciudad de La Plata quedó conmocionada tras la muerte de Nahuel Niz, guitarrista de la banda Loca Sensación, que se desplomó en pleno show en un bar del centro. El músico cayó mientras tocaban el tercer tema y no logró ser reanimado. El hecho impactó de lleno en la comunidad artística y las redes se llenaron de conmovedoras despedidas.

Revelan detalles de la noche que estremeció a La Plata

Los testigos describieron un momento tan repentino como desconcertante: Niz cayó sobre el escenario apenas comenzado el recital, generando silencio y desesperación en el bar Blondie. “Se murió tocando en vivo”, relató un colega, quien afirmó que jamás había presenciado algo así en tres décadas de música. La escena dejó a muchos paralizados sin saber cómo actuar.

A pesar de los intentos inmediatos del público y del personal del lugar, la situación se volvió crítica en cuestión de segundos. El músico fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde continuaron las maniobras de reanimación hasta pasada la medianoche. Los médicos confirmaron su fallecimiento, y las primeras versiones apuntaron a un episodio cardiovascular como causa probable.

En redes sociales, sus seres queridos expresaron el impacto por la noticia. Su hermano Nicolás publicó un sentido mensaje de despedida que rápidamente se viralizó en la comunidad rockera. Los posteos reflejaron el cariño y admiración que despertaba Niz, especialmente entre quienes compartieron escenarios con él en la escena under platense.

La música platense llora una pérdida irreparable

La banda Loca Sensación difundió una emotiva carta donde destacaron la pasión de Niz por la guitarra y el compromiso con el proyecto que llevaban adelante desde hacía años. “Te fuiste como quisiste, tocando tu guitarra”, expresaron en el comunicado. El grupo aseguró que su partida deja un vacío imposible de llenar, no solo en lo artístico sino también en lo humano.

La banda

La banda "Loca Sensación" que tocaba en un bar de La Plata cuando el guitarrista cayó desplomado al suelo.

El músico, de 35 años, era reconocido por su cercanía y por ayudar a quien lo necesitara, según relataron familiares. Su abuela también publicó palabras llenas de dolor, recordándolo como un joven solidario y dedicado a su familia. Las despedidas multiplicaron el impacto emocional de una noticia que cruzó rápidamente los límites de la escena local.

Más allá de su rol como guitarrista, Niz era padre de un nene e hincha de Boca Juniors, algo que mostraba con orgullo en sus redes sociales. Sus amigos contaban que la música era su refugio y su manera de celebrar la vida.

