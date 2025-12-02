Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.

En las últimas semanas, se ha duplicado en Argentina el número de casos de una enfermedad respiratoria muy contagiosa como es la tos convulsa o coqueluche . Esto hizo que se intensificara la alerta sanitaria nacional. Entre las jurisdicciones afectadas, se encuentra la provincia de Mendoza, aunque la circulación es baja.

De acuerdo con los recientes datos publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional, el país registra un crecimiento exponencial de la enfermedad en varias zonas del territorio argentino , con la trágica confirmación de la muerte de siete menores de 2 años , entre ellos tres recién nacidos.

Las autoridades nacionales y locales hicieron un llamado urgente a la población a reforzar el esquema de vacunación , destacando que el cumplimiento del Calendario es la única herramienta probada para contener la enfermedad grave y las fatalidades.

Los datos oficiales confirman que la curva de contagios ha tomado un ritmo acelerado. Hace poco más de un mes, antes de mediados de octubre, se habían confirmado 333 casos a nivel nacional. Esta cifra ascendió a 688 sobre un total de 5.110 notificaciones cargadas por las jurisdicciones al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Actualmente, la incidencia nacional es de 1,32 casos cada 100.000 habitantes, con brotes activos en Tierra del Fuego, y alto número de consultas en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

El panorama en Mendoza: baja circulación protegida

A pesar de que Mendoza figura en la lista de distritos que notifican casos sospechosos, el análisis de los datos la ubica en un escenario de baja circulación viral y estabilidad, lejos de la situación de alerta máxima que experimentan otras jurisdicciones.

Casos confirmados: en lo que va del año, Mendoza ha registrado 12 casos , una cifra que se mantiene en línea con años previos y es marcadamente inferior al pico de 239 casos reportado en 2019.

Vigilancia activa: En el 2025, Mendoza notificó 522 casos sospechosos , posicionándose entre las que más activamente reportan al sistema nacional. Expertos interpretan esta alta notificación como una señal de buena vigilancia epidemiológica en los centros de salud locales.

Incidencia baja: la provincia no figura entre las jurisdicciones con mayor incidencia de la enfermedad, lo que confirma que, hasta el momento, la circulación del coqueluche es reducida.

La importancia de la vacunación

El factor que explica esta contención es la alta adhesión a los esquemas de vacunación. Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con las mejores coberturas del país, lo que reduce la acumulación de personas susceptibles al contagio.

Las coberturas de refuerzo de la vacuna contra coqueluche (DTaP/dTpa) en 2024 fueron especialmente altas:

Refuerzo 5 años: 89,99% .

Refuerzo 11 años: 83,45% .

Embarazadas (esencial para proteger al recién nacido): 72,45%.

image.png Mendoza se ubica entre las provincias con mejor cobertura de vacunación.

Las autoridades sanitarias locales enfatizan que la única forma de evitar cuadros graves y muertes por coqueluche es a través del cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, especialmente las dosis para lactantes y la vacuna para gestantes a partir de la semana 20.