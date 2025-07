Villarruel, en silencio tras el embate de Milei y la confirmación de Adorni

“ Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto , no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo el funcionario durante su habitual conferencia en Casa Rosada.

“Es simple, no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más”, insistió Adorni.

Villarruel guarda silencio

Mientras tanto, Villarruel no respondió públicamente a los últimos ataques de Milei. Esta vez, optó por el silencio, a diferencia de otros episodios en los que salió al cruce desde sus redes sociales, especialmente después de las derrotas legislativas del oficialismo en el Senado.

La presencia de Villarruel en la Exposición Rural, donde el Presidente cerrará el sábado con un discurso, aún no está confirmada, aunque la invitación oficial está cursada. El último encuentro cara a cara entre ambos fue el 25 de mayo, en el Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde Milei evitó saludar a su vicepresidenta.