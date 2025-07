Manuel Adorni, sobre Victoria Villarruel: "El Presidente considera que no es parte" del Gobierno

Adorni insitió en que el vínculo entre el mandatario y su compañera de fórmula está quebrado desde hace tiempo: "Ya lo hemos dicho una y mil veces. Independientemente de la terminología utilizada por el Presidente, todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto . No es parte de ese norte que hablábamos recién. Y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo .

Milei y Villarruel Javier Milei y Victoria Villarruel.

El funcionario afirmó que no hay sorpresas respecto a la posición de Milei: “Simplemente no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más para decir. Es darle vueltas a algo que siempre es lo mismo”.

Qué dijo Manuel Adorni sobre el FMI y las reservas

Asimismo, el vocero se distanció de la advertencia que lanzó el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los bajos niveles de reservas que tiene el Banco Central. "No hay ningún problema con la acumulación de reservas", aseguró.

Al ser consultado por el informe del FMI, Adorni respondió: "Tendrá que decir el Fondo si estamos cumpliendo o no. Nosotros decimos que no tenemos problemas con la acumulación de reservas".

El Gobierno espera que el FMI apruebe la primera revisión del programa firmado en abril por US$ 20.000 millones, que liberaría un nuevo tramo de US$ 2.200 millones.

El informe del FMI se tituló "Desequilibrios globales en un mundo cambiante" y allí el organismo hizo un repaso de la situación del sector externo de 30 de las principales economías, con datos hasta mayo de 2025. Respecto a la Argentina, el FMI dijo que la posición externa del país el año pasado era "más débil" que lo que podrían suponer sus "fundamentals" a mediano plazo, es decir, sus datos macroeconómicos. Fuente: Infobae.