Educación: el balance de José Thomas y el ítem aula

José Thomas, a semanas de dejar su cargo en la DGE realizó un balance de su gestión en educación.









En diálogo con “Es Por Acá” (Radio Andina FM 90.1), el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, hizo un análisis y balance de su gestión en educación de estos cuatro años a pocas semanas de dejar su cargo actual. Además, se refirió al ítem aula teniendo en cuenta que el próximo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue el único candidato que expresó que el adicional podría someterse a revisión, pero que no se iba a eliminar si ganaba las elecciones en las que, finalmente, triunfó.

En primer lugar, Thomas sostuvo que siempre estará vinculado a la DGE y no necesariamente en un cargo de la cartera, sino por el hecho de que también es docente: “Me dedico a la educación, así que algún tipo de vinculación siempre voy a tener, hasta como profesor. Voy a seguir trabajando fuertemente en este ámbito. Debo decir que me ha gustado la función pública y la política educativa, así que también algo de mi vida va a tener eso. Sí, voy a estar del lado de la educación, seguro, ¿cómo y dónde? No lo sé”, expuso sobre su futuro.

Educación: balance de gestión y el ítem aula En cuanto a estos cuatro años que tuvo la DGE bajo su comando, Thomas se sinceró y afirmó que no llegó a cumplir todas las metas que tenía, pero que se va satisfecho por varias medidas que logró implementar en el sistema educativo luego de cambiar sus planes de llevar a tratamiento legislativo una nueva ley de educación provincial.

“Creo que si no marcás lo que te falta, nunca mejorás y nunca crecés, es decir, tenés poca expectativa. Entonces, yo lo vería al revés: me llevo satisfacciones puntuales porque creo que fuimos la provincia que mejor manejó la pandemia, porque creo que somos la jurisdicción con la mejor política de alfabetización y logramos una Ley de Alfabetización que es la única en el país. Me voy con satisfacción porque creo que tenemos el mejor sistema nominal de la Argentina en cuanto a seguimiento de trayectoria, tenemos un sistema de alerta temprana con inteligencia artificial en secundaria que no tiene nadie y podría seguir nombrando todo el trabajo que hemos hecho. Por supuesto, que los ‘debe’ están también a la vista”, señaló.

José Thomas - Director General de Escuelas Sobre el ítem aula, uno de los temas más comentados en el debate provincial previo a las elecciones y en el que todos los candidatos a Gobernador coincidieron en eliminarlo, a excepción de Cornejo, Thomás indicó que fue un tópico utilizado porque “rendía en campaña”. “La demagogia de la oposición en Mendoza es tremenda. En el primer debate presidencial, Sergio Massa dijo que hay que ponerle premio al presentismo: ¿qué es eso si no es el ítem aula? Entonces, digo, seamos un poquito más transparentes. Patricia Bullrich obviamente piensa lo mismo. Aquí, todos dijeron que había que eliminarlo y nadie habló de cómo mejorarlo”, apuntó. “Obviamente que no existe una política pública educativa que no sea mejorable. Ninguna, ni siquiera la alfabetización que es buena pero, igualmente, tiene cosas para mejorar, obviamente. Ahora, propongan mejorar el ítem aula, no eliminarlo. Me parece que la Argentina necesita una relación laboral que premie a los docentes que más se esfuerzan, que más trabajan, que más se forman. El ítem aula es perfectible, pero bajo ningún punto de vista se debe eliminar. Incluso, se ha modificado en varias oportunidades y eso es algo que no dicen”, dijo. Y cerró: “De hecho, la última modificación fue contemplar situaciones de violencia de género que no estaban incluidas y ahora sí y ante esos casos no se hace el descuento. Entonces, es cuestión de sentarse a hablar para mejorar. Al final, lo usaron por una cuestión electoral en la campaña porque rendía”. Escuchá la entrevista completa: Embed