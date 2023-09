Ítem aula, el eje del debate que unió a los candidatos opositores. 

"Con el GEM, hay una trazabilidad de la presencia y de las ausencias de los alumnos/as, un seguimiento de los padres sobre los estudiantes y también hay avances concretos en alfabetización: tenemos una cobertura del 100% de la primaria y del 91% de la secundaria. Faltan cosas y falta mejorar sustantivamente la educación, nos proponemos propuestas para eso. El deterioro del salario es producto de la inflación, nosotros vamos a estimular económicamente al docente en un próximo periodo y lo vamos a hacer recomponiendo la pirámide salarial que deterioró la paritaria nacional y la inflación. Además, vamos poner estímulos a la capacitación", sumó el ex gobernador de la provincia.

Sobre el ítem aula, expresó: Hay que revisarlo, pero no derogarlo. Categóricamente, organizó mejor el sistema, permitió presentismos de alumnos y docentes, mejoró el servicio educativo, Pero siempre hay que estar presto a revisar las cosas. En un contexto de gran cambio como es una inflación demoledora de un Gobierno Nacional de mala praxis económica y con una paritaria nacional que distorsionó la escala salarial entre los directivos y los docentes, obvio que hay que poner estímulos económicos en esa recomposición salarial. Hay que apuntar a la capacitación y a reconocer títulos específicos", expuso Cornejo.

Omar De Marchi, candidato por la Unión Mendocina, a su turno, apuntó a la gestión actual: "La educación, evidentemente, no ha sido y no es una prioridad para este Gobierno. En este último tiempo se han inaugurado más casinos que escuelas. Nos hemos acostumbrado a iniciar el ciclo lectivo sin bancos, con escuelas rotas que se caen a pedazos, sin equipamiento y detrás de toda esa ineficiencia se esconde esa intolerancia que parece que tuvieran hacia los docentes".

"Vamos a trabajar en un plan integral de transformación educativa que tiene que ver con la recuperación del presupuesto de la infraestructura. Vamos a invertir ocho mil millones de pesos en el primer trimestre del año próximo, a incorporar el ítem aula al salario y vamos a discutir la degradación que tuvieron los salarios, no por inflación sino porque no les reconocieron los aumentos en el 2020 mientras que la inflación existía. Además, vamos a trabajar en el plan de nuevos saberes junto con los docentes".

En cuanto al ítem aula, De Marchi, señaló que "la mitad de los chicos que ingresan al primer grado no termina la secundaria y solamente 18 de cada 100 que ingresan a primer grado la terminan en tiempo y en forma. Esta es la realidad y no es una realidad actual o que se deterioró en este último tiempo sino que viene hace mucho. El ítem aula, en definitiva, venía supuestamente a resolver esos problemas. Si el tema era tratar de que los chicos mejoraran por más horas o por lo que fuere, evidentemente, se ha fracasado y se ha estigmatizado al sector docente porque no hay un ítem legislatura, un ítem seguridad, un ítem salud. Obviamente lo vamos a eliminar".

Omar Parisi, candidato del Frente Elegí, al tomar la palabra, expresó: "El ítem aula fracasó sin ninguna duda. Si hemos convencido a sus dos creadores de que hay que cambiarlo, transformarlo, hemos ganado la batalla. Necesitamos una DGE que no esté más conducida más por periodistas ni por empresarios sino por un docente. En este momento, hay 50 alumnos por aula, una barbaridad. Hay que hacer escuelas, brindar condiciones dignas de trabajo"-

"También quiero hablar de los celadores que hoy son botín político: los vamos a jerarquizar y van a entrar por bono y ascender por por bono y decirles a los pibes y a las pibas que los vamos a acompañar con políticas de Estado de salud mental, no los vamos a dejar solos, los vamos a escuchar, los vamos a ayudar", prometió.

"Sobre el ítem aula, fuimos los iniciadores de la discusión para eliminarlo y pasarlo al básico pero quiero decir también que no alcanza con eso: también tenemos que construir escuelas nuevas, generar infraestructura y arreglar nuestras escuelas, tenemos que generar aparte del ítem aula, salarios dignos para los celadores, tenemos que hacer meriendas saludables. Es la responsabilidad del Gobierno, no se terceriza y lo vamos a hacer".

Mario Vadillo, candidato por el Partido Verde indicó "la verdad que parece que odian a todos los docentes y a los celadores también porque les bajaron el sueldo pero a ser de los peores del país. Nunca cumplieron la jornada extendida, a la merienda saludable le sacaron todas las proteínas. Nunca va a haber una educación con gente que lo único que quiere es vivir de la política. La educación se tiene que amar y ellos no la aman, nuestra propuesta es clara: tenemos que tener una buena educación con docentes que estén bien pagos"

En cuanto al ítem aula, Vadillo apuntó: "Lo primero que les quiero decir es que dejen de copiar. Si quieren buena educación, no sean copiones, porque en el 2019 yo presenté el proyecto legislativo para dar de baja al ítem aula y para que se incorpore el sueldo y no lo apoyaron, tampoco lo apoyó el peronismo. Esta es la verdad. Nosotros queremos docentes que estén bien dignificados y tenemos que darle buenos sueldos y sueldos que concentren todo en el básico, no podemos seguir precarizando al docente".

Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda: "La educación tiene que ser una prioridad de todo el arco político y eso se demuestra en las votaciones concretas en la Legislatura que es donde se aprueban las partidas necesarias y para eso se tiene que partir de respetar el piso mínimo que establece la ley. Nuestra ley provincial de Educación establece en su artículo 161 que el 35% de las erogaciones presupuestarias tienen que ir a las escuelas de Mendoza. Lamentablemente cuando se cansan de pelearse, siempre se ponen de acuerdo en votar presupuestos educativos por debajo de ese porcentaje y actualmente se destina solamente el 18% de los ingresos que están previstos en el presupuesto provincial".

"Por eso, nosotros queremos aumentar claramente la inversión educativa porque si respetamos el piso del 35% se podría duplicar la inversión estatal por estudiantes la inversión en infraestructura recomponer los sueldos", sumó Jiménez.

En cuanto al ítem aula, Jiménez señaló: "El aula no es un ítem, es un lugar en donde como maestro estoy todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde compartiendo con mis alumnos. El ítem aula se convirtió en una especie de bandera política demagógica y cruel para tratar de dividirnos a los maestros, a los docentes de la comunidad educativa. Dicen que mejoró la presencia pero no fue así de los políticos".