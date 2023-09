En vivo: seguí el debate de los candidatos a gobernador

Live Blog Post

Orozco: "En Mendoza hay persecución política"

"En Mendoza hay persecución política. Lo he vivido en carne propia y no quisiera que los mendocinos lo vivieran como nosotros. Queremos un cambio en los jueces para que no sean manejados a dedo. En la Legislatura también hay que hacerlo".

"Cornejo me dijo que era el mejor intendente pero yo no cambié".