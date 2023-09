Viviendas, el tema central por el que giró el bloque de Servicios Públicos

View this post on Instagram

Mario Vadillo y la libertad de elección de la obra social

En materia de Salud, el candidato del Partido Verde cuestionó el funcionamiento de la OSEP y adelantó que quitará la obligatoriedad de afiliación a los empleados públicos, para que puedan optar por la mutual que deseen.

Acusó a Cornejo y De Marchi de "ajustarle" el salario a los profesionales de la Salud, lo que provoca que se "vayan a trabajar" a otras jurisdicciones.

Embed #MendozaDebate | Omar de Marchi: "Ningún servicio funciona bien, ni los ascensores funcionan en el Hospital Central y ocho años después muere una mujer por no funcionar un ascensor en ese lugar".@omardemarchi@UnionMendocina#omardemarchi #UnionMendocina pic.twitter.com/N8U3azSLzw — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 18, 2023

En cuanto a viviendas, recalcó el plan de "leasing" que postuló en campaña. "Tenemos la materia prima y la industria; para que los inquilinos paguen y así logramos un circuito virtuoso", expuso.

"Llevan 30 años gobernando y esto es lo que tenemos. La política de Mendoza tiene que cambiar de dueño", concluyó.

Lautaro Jiménez trajo la discusión de los alquileres al debate

El dirigente del Frente de Izquierda apuntó contra los candidatos que actualmente ocupan una banca en el Congreso de la Nación (Cornejo y De Marchi), quienes acompañaron la modificación de la Ley de Alquileres en ese ámbito, la cual -consideró- fue perjudicial para los inquilinos.

En esa línea, también acusó al Partido Verde de "venir votando lo mismo que lo que acá denuncia". Y prometió un plan de obras públicas, que incluirá un programa de viviendas.

Embed #MendozaDebate | Jimenez: "El presupuesto de Salud tiene un 20%. Hay que aumentar la inversión en la salud pública y pagar a los médicos una remuneración acorde a la calidad de servicio que le dan a nuestras familias".@LautaroJimenezB @Fte_Izquierda #LautaroJimenez pic.twitter.com/ft9CP6SkWp — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 18, 2023

También propuso nacionalizar la empresa provincial Aysam y aumentar la inversión en Salud Pública, remunerando a los trabajadores del sector con un sueldo "acorde a la calidad de servicio que le dan a nuestras familias".

Al iniciar, presentó una queja a la Junta por no permitir la participación virtual de su compañera de fórmula, Noelia Barbeito, quien no pudo presentarse in situ por problemas personales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmfiochetta%2Fstatus%2F1703545199492841894%3Ft%3DL5kyHiaMCWMGd-ecSsXXew&s=08&partner=&hide_thread=false #MendozaDebate La candidata a vicegobernadora @barbeitonoelia no estará presente en el debate. Enviará un video@sitioandinomza — Mariano Fiochetta (@mfiochetta) September 17, 2023

Omar Parisi y su plan de construcción de 16 mil viviendas en cuatro años

Una de las propuestas fuertes de campaña del candidato del Frente Elegí fue la vivienda. Explicó cómo pretende alcanzar la construcción de 16 mil en un mandato: a través del IPV, planes nacionales y con un fideicomiso (con participación pública y privada) de construcción de viviendas para clase media.

En ese sentido, planteó garantías para que inquilinos y monotributistas puedan acceder al crédito, y regularización dominial "para que podamos establecer los terrenos donde vamos a construir".

Embed #MendozaDebate | Omar Parisi: "No podemos dejar de hablar de nuestros empleados estatales y su sueldo que está muy por abajo y por eso vamos a hacer un salario para ellos"@ParisiOmar@FrenteElegiMza#OmarParisi #FrenteElegí pic.twitter.com/s803CkL1tW — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 18, 2023

Prometió un salario mínimo y móvil (por ley) para los empleados municipales y un acuerdo para el agua potable "usta y equitativo".

"Nos prometieron la revolución de lo sencillo y tenemos los sueldos más bajos, Vialidad saqueada, centros de salud cerrados, Irrigación sin presupuesto, ascensores que nos matan y la coartada es que la culpa la tienen otros", completó.

Alfredo Cornejo: "Parece que Mendoza es Ucrania después de la invasión rusa"

El candidato del oficialismo cuestionó los diagnósticos de sus competidores y disparó: "Sean honestos, en este contexto de alta inflación, ustedes tienen la vara muy alta".

Mencionó las mejoras en los últimos años en materia de transporte público y Salud, con las remodelaciones en los centros asistenciales principales de la Provincia.

Embed #MendozaDebate | "Los servicios públicos hay que mejorarlos aún más. Hay avances, no los suficientes. Se han renovado muchos hospitales. Hay que cuidarlos, pero también hay que incorporar una historia clínica digital".@alfredocornejo @FrenteCambiaMza#Cornejo #CambiaMendoza pic.twitter.com/6AaOOEYW1I — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 18, 2023

Propuso la incorporación de la historia clínica digital y la ampliación de la telemedicina.

En cuanto a viviendas, destacó que en los últimos 35 años se han ejecutado -en promedio- 6 mil casas por Gobierno. Propongo mantener ese número porque el Gobierno nacional se retiró de la financiación", indicó.

Omar De Marchi: Ningún servicio funciona bien en Mendoza"

Por último, el candidato de La Unión Mendocina cuestionó a Cornejo por el estado de los diversos servicios tras ocho años de gestión radical. "Ningún servicio funciona bien. Dijo, cuando asumió, que ni los ascensores funcionaban en el hospital Central y ocho años después muere una mujer" por ese motivo, en relación al episodio trágico ocurrido días atrás.

En cuanto a los salarios de profesionales de la Salud, destacó que "faltan sueldos adecuados a la responsabilidad que tienen, y si no tomamos la residencia de manera seria se van a seguir marchando".

Embed #MendozaDebate | Omar de Marchi: "Ningún servicio funciona bien, ni los ascensores funcionan en el Hospital Central y ocho años después muere una mujer por no funcionar un ascensor en ese lugar".@omardemarchi@UnionMendocina#omardemarchi #UnionMendocina pic.twitter.com/N8U3azSLzw — Sitio Andino (@sitioandinomza) September 18, 2023

Respecto a viviendas, propuso un fideicomiso como el aplicado durante su intendencia en Luján de Cuyo, con el acompañamiento del financiamiento privado.

"Tenemos un buen equipo y tenemos un plan. Lo hicimos en Luján, que estaba destruido y con fuerza lo transformamos. Hay plan, equipo y buen liderazgo", cerró.