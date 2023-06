3J: cuatro femicidios en lo que va del 2023 y nueva marcha en Mendoza

View this post on Instagram

El femicidio de Lucía Pérez, en octubre del 2016, fue otro punto de quiebre en la historia reciente del feminismo en Argentina: tras conocerse el caso se realizó el primer paro nacional de mujeres en ese mismo año. Esta acción de lucha se replicaría de ahí en adelante cada 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

Con el paso del tiempo, el movimiento siguió engrosando sus filas y en el 2021 dio un paso histórico con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En dos años, se realizaron 60.000 abortos legales en Argentina aunque en algunas provincias y- sin ir más lejos- en localidades de Mendoza, aún es difícil acceder al derecho conseguido por ley.

La lucha sigue: 4 femicidios en lo que va del 2023

En la primera mitad del año, ya se han perpetrado 4 femicidios en la provincia de Mendoza. Jésica Olguín de 33 años, fue la primera víctima de la violencia machista en este 2023. Era madre de cuatro hijos y en enero fue asesinada por su ex pareja, Juan Manuel Tarres, en su casa de Las Heras luego que radicara una denuncia en su contra por golpes y amenazas, entre otros maltratos que sufría.

En febrero, el femicidio de Yoo Kyunga, de 35 años. Su pareja, Kim Cong Jim, confesó el asesinato y el cuerpo de la víctima estaba enterrado a varios metros de profundidad en la fica de Los Nogales, a unos 3 kilómetros de donde habría ocurrido el crimen.

Ivana Molina, de 39 años, fue vista por última vez el pasado 1 de abril. Había denuncia por averiguación de paradero. Su pareja, Carlos Díaz, también había desaparecido aunque finalmente fue aprehendido y permanece detenido mientras la Justicia continúa la investigación caratulada como femicidio.

La cuarta víctima del primer semestre en Mendoza es Rosa Alfaro. Tenía 50 años y fue asesinada de un balazo en el pecho por su esposo, Gustavo Repetto, en San Martín. El femicidio ocurrió el pasado 26 de mayo.

Gran Mendoza - #3J: nueva marcha de Ni Una Menos en Mendoza

“No podemos dejar de reclamar que no nos maten y que necesitamos que exista un Estado que intervenga en la protección de nuestras vidas. Según los últimos datos que hemos estado recibiendo, ha habido un incremento de femicidios y de denuncias por violencia de género en Mendoza con respecto al año pasado” , expresó Valeria Encinas, coordinadora del Programa Acercar Derecho del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y parte del Ni Una Menos Mendoza.

“Además del cese de la violencia de género, el acceso a la Justicia es otro de nuestros reclamos más importantes. Cuando decimos que necesitamos una reforma transfeminista del Poder Judicial, lo que estamos diciendo es que somos mujeres y diversidades las que no podemos acceder a la Justicia, tanto desde la demanda por alimentos, comunicación, hasta la efectivización de las medidas de protección y ni hablar de la recepción de denuncias. Tenemos un sinfín de situaciones en las que las mujeres, sobre todo, de sectores populares no tienen acceso a la Justicia”, agregó.

“En Mendoza, no hay patrocinio jurídico para las víctimas de violencia de género, había convenio con el Colegio de Abogados/as pero están caídos. Hay dispositivos nacionales que proporcionan el patrocinio pero con toda la dificultad de la articulación local con la nacional. Hay un alto porcentaje de mujeres a las que no les reciben las denuncias y el grave problema es que muchas abandonan porque no llegan a comprender el proceso de denuncia, porque no entienden, no las guían, por la burocracia”, cerró Encinas.