Roll over: el Gobierno pagará los vencimientos de marzo con el superávit

No se hará uso del decreto que habilitó el roll over.

El Gobierno mendocino confirmó que los vencimientos en dólares que la Provincia deberá afrontar durante marzo serán pagados con el superávit corriente y no avanzará con la aplicación del decreto que habilitó el roll over .

“ Es una lástima tener que usar el fondo anticíclico para esto ”, aseguró el funcionario. Sin embargo, técnicamente no se trata de esa herramienta debido a que la misma tiene un objeto específico y se puede utilizar bajo ciertas condiciones.

Víctor Fayad advirtió que no se utilizará el roll over que fue habilitado por decreto.

Fayad aclaró que no se hará uso de los decretos que establecieron la refinanciación de la deuda pública (roll over) hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no se expida sobre el tema.

La medida fue judicializada por la oposición y también obtuvo un recurso de inconstitucionalidad por parte del fiscal de Estado, Fernando Simón. Así, y a la espera de los tiempos de la Justicia, el Gobierno podría tener que repetir la operatoria en septiembre, cuando corran nuevos vencimientos.