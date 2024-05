¿Quién cuida a Javier Milei? ¿Y a los argentinos?

Mientras Javier Milei montaba su show de negocios con consecuencias públicas en el Luna Park y solo habla de su libro plagiado y hace gala de su efecto Dunning-Kruger, la realidad es lo más alejado de este gobierno y su séquito de seguidores fanáticos (y no tanto) que parecen no tomar conciencia de los riesgos que corren.

Javier Milei, tampoco controla la política

Pero el desmadre, del que el líder mundial más importante, no toma registro no es solo en lo económico y social, en lo político el Jefe de Gabinete está a punto de dejar el Gobierno, el Ministro de Economía ya no dialoga con el presidente y se pone de muy mal humor cuando este lo elegía en público. La Canciller Diana Mondino no puede con su genio y en la nota de Time ( que los libertarios tomaron como una virtud) compara la tarea del Presidente con la Revolución Francesa. “Cuando comenzó la Revolución Francesa, murió mucha gente. Fue un caos. Pero en 60 años se abrieron otros 15 países”, aseguró la Canciller siempre afecta al mal gusto y a la falta de cultura general. Alguien debería avisarle cómo terminó Maximilien Robespierre.

image.png La canciller Diana Mondino comparo el gobierno de Javier Milei con la revolución francesa (imagen creada con IA)

Mientras tanto en España el diario El País accedió a la documentación oficial de la Embajada Argentina en Madrid que informó a la Cancillería española que la visita del presidente Javier Milei al Reino de España del 17 y 19 de mayo era de carácter privado. Lo que deja al presidente y gran parte de los funcionarios que lo acompañaron al borde de una denuncia penal. Como escribiría el vocero Manuel Adorni (¿que se está probando el traje del ministro?), Fin.

Fin que parece estar cerca para algunos miembros del Gabinete, en la noche de ayer Javier Milei habló por N vez por Luis Majul y al ser consultado por la situación de Nicolas Posse, no desmintió su salida, aseguró que todo el gabinete está bajo análisis y que después que haya desenlace de la ley bases Federico Sturzenegger entrará como ministro

"Todos los ministros quedan bajo análisis".

El presidente Javier Milei explicó que evaluará los resultados de Nicolás Posse y de resto del Gabinete luego del desenlace de la Ley Bases.

En #MásNación con @majulluis.



pic.twitter.com/V22m6VBWAk — La Nación Más (@lanacionmas) May 24, 2024

La gira eterna, de Javier Milei

Las imágenes que llegaban anoche desde Misiones solo aumentaban la preocupación de quienes miran de cerca la situación de la Argentina, mientras el Presidente juega un TEG inexplicable de veleidades internacionales.

#Legislatura misionera (desde adentro)

Así se vivió desde el interior de la Legislatura de #Misiones el momento en el que integrantes de la multisectorial quisieron ingresar a la sesión de diputados #protesta #Salarial



pic.twitter.com/FbKlcfbVjD — (@SegundaPgina) May 23, 2024

En ese TEG, Milei evita hablar de cualquier tema interno que no sea o esté relacionado con sus concepciones económicas, y sale de ese intento de ser todopoderoso de la matemática solo con preguntas pautadas y respuestas estudiadas y editadas bajo supervisión de la dama de “chanclas plateadas con lentejuelas” según describe Time a la hermana presidencial en la nota que el gobierno cree conceptuosa y que Milei le confesó anoche no haber leído.

En ese imaginario mundo de superior moral e intelectual en el que se autoproclama líder mundial, el Presidente prepara un nuevo viaje a Estados Unidos para asistir el 30 del mayo a una reunión tecnológica en Silicon Valley y encontrarse con el director de Meta, Mark Zuckerberg y posiblemente reencontrarse con Elon Musk. Otro viaje más privado que de interés público.

A veces más que analizar hay que escuchar. Los jóvenes con talento y algo de interés por la cosa pública suelen tener gran capacidad de análisis. Eso fue lo que pasó ayer en el Canal de Streaming de Pedro Rosenblat, Gelatina.

En los ya famosos (para los jóvenes) jueves de jingles un oyente o televidente (como se diga en ese mundo) envió su colaboración definiendo el mundo viajero de Javier Milei y que les adelantamos imperdible

Jueves a la tarde. Mi momento preferido de la semana, por cosas como esta. pic.twitter.com/fAWgEimfZS — Mati W. (@matiwasserman) May 23, 2024

Un gabinete en crisis, un Banco Central interviniendo en el mercado del dólar, un presidente ausente y una sociedad de empieza a hacer real algo escribimos aquí muchas columnas atrás parafraseando a un diputado nacional. La magnitud del ajuste está dada por la tolerancia de los ajustados…