Obra pública 2024: cuál es la estrategia de Cornejo para no frenarla

En su plan de ajuste, el gobierno de Javier Milei anunció que frenará la obra pública nacional. En cuanto a la ya licitada y que está en ejecución, en el proyecto de ley ómnibus incorporó un apartado que faculta al Estado a renegociar o directamente rescindir contratos por "razones de emergencia". Si bien en Mendoza aceptan que esa medida la perjudicará, fundamentalmente con los trabajos ya comprometidos o con cierto grado de avance, el Ejecutivo local ya cuenta con un plan de contingencias para que no se erradique uno de los principales motores productivos en tiempos de crisis.

Sabemos que muchas familias mendocinas viven de la construcción, y que con esos diálogos y consensos que hemos podido generar, tenemos las bases para trabajar juntos y para que la obra pública no se detenga. pic.twitter.com/4T741ORaWy

"No hay ninguna chance"

"No hay ninguna chance" Cornejo confirmó que Mendoza no frenará la obra pública

En este punto solo aparecen incógnitas. En el gobierno local aguardan el llamado de Nación para tener mayores precisiones al respecto. Se entiende que el ajuste fiscal de Milei resentirá fuertemente la obra pública y no será prioridad en el corto plazo .

En tanto que aparece una específica que Mendoza juzga urgente: la reparación de los puentes caídos en la ruta 40 por las fuertes tormentas de febrero de 2020. El propio Alfredo Cornejo se comprometió a realizar personalmente las gestiones para la concreción de esas obras, pero sabido es que la coyuntura política tiene ocupados a los popes del gobierno federal en otros menesteres.

puente.jpg Los puentes caídos en el Valle de Uco, uno de los puntos de la obra pública que Cornejo reclamará a Nación Imagen de archivo

La refuncionalización y adecuación del túnel Caracoles-Sistema Cristo Redentor, ni hablar el tan postergado Paso Las Leñas, son trabajos que la dirigencia provincial da prácticamente por descartados por los próximos cuatro años.

Aunque existen coincidencias entre Cornejo y Milei al respecto: para que crezca la inversión pública general, primero debe estabilizarse la macroeconomía. Y en relación al esquema de Participación Público-Privada (PPP) que promueve el presidente, el gobernador de Mendoza lo ha propuesto –por ejemplo- para la construcción de la represa El Baqueano. No obstante, el mandatario no está de acuerdo en que esa política puede aplicarse en toda obra pública, ya que un gran porcentaje no garantiza el repago ni son atractivas al ojo privado.

Qué obra pública proyecta Cornejo para Mendoza en su segundo mandato

La Legislatura le aprobó al gobernador un presupuesto para obra pública de 98 mil millones para 2024. Con esos fondos se ha previsto extender la doble vía del Este, completar la megaobra vial de la Panamericana (ruta 82), finalizar la reconstrucción de la ruta 99 (El Challao), avanzar con el acueducto Monte Comán-La Horqueta y el conector Blanco Encalada 2; además de la construcción de jardines y otros proyectos.

panamericana obra pública.png La megaobra vial de Panamericana tendrá avances significativos en 2024

También se destinaron unos 3 mil millones de pesos para el Programa de Inversión Municipal (PIM), que otorga a las 18 comunas aportes no reembolsables de forma equitativa para obras cortas, pero de fuerte impacto en sus territorios.

En este punto, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, anticipó a Sitio Andino que se trabajará en un nuevo esquema en el cual se incentive a los municipios a que refuercen los recursos provinciales con fondos propios.

Presentación Gabinete, Casa de Gobierno de Mendoza, Subsecretaria de infraestructura y desarrollo territorial: María Teresa Badui María Teresa Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial Foto: Cristian Lozano

Pero la gran apuesta en materia de infraestructura Cornejo la tendrá con los 1.023 millones de dólares que Mendoza terminará de cobrar este año (en enero recibirá USD30 millones y prácticamente contará con el total), con lo cual la Nación habrá compensado el perjuicio a la Provincia por la antigua promoción industrial.

Si bien en la gestión de Rodolfo Suarez se avanzó en el proceso licitatorio de El Baqueano (valuado en uno 550 millones de dólares), la idea de Cornejo es que Mendoza financie solo una parte y el resto lo aporte el sector privado. “Los tiempos que vienen, de cambio de poder económico, requieren que se comprometan con la generación de energía, que es un atractivo”, dijo el gobernador tiempo atrás.

Los tiempos que vienen requieren que el sector privado se comprometa con la generación de energía Los tiempos que vienen requieren que el sector privado se comprometa con la generación de energía

En todo caso, la represa será incluida en un plan hídrico integral y estratégico, enfocado en la generación de energía y mejoramiento de la agroindustria y agricultura. “La premisa es que sean proyectos reembolsables, generadores de valor, que garanticen la equidad intergeneracional y traccionen capital privado”, detalló Badui.

el baqueano plano.jpg El Baqueano se incluirá en un plan de obras hídricas integral

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, especificó que se busca crear un fondo cíclico permanente. “Se apostará a iniciativas productivas, vinculadas a la energía y al agua, que puedan recuperar la inversión (que tengan repago), para que los fondos no se utilicen una vez, sino que se cree un círculo virtuoso que mantengamos como política de Estado”, especificó.