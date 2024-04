Milei, Caputo y los Chinos: la novela del otoño

Luis Caputo preocupado porque no consigue los dólares que le prometió a Javier Milei.

La movilización de la sociedad argentina bajo el paraguas de la Educación Pública abarca mucho más, pero sobre todo existen serias posibilidades que los mercados internacionales -que trajina por estas horas Luis Caputo- lean que el ajuste y superávit que 24 horas atras festejaban tiene un límite en la sociedad. No siempre las oportunidades y los acontecimientos coinciden con las necesidades y estos días.

Luis Caputo preocupado: como la generala, la movilización vale doble Luis Caputo, que tiene un poco más de conexión con la realidad que Javier Milei, debe resoplar fuerte y su teléfono arder. Lleva días trajinando la posibilidad de conseguir 5000 o 6000 millones de dólares para cubrir lo que imagina o sabe con certeza; China no renovará el tramo que vence el swap.

Caputo ante la negativa del Fondo venía negociando -con cierto éxito- con un pool de bancos cuya cabeza es (o era) el Santander (oh casualidad el Banco que se quedó con la venta de las áreas petroleras de YPF) un crédito o sino una especie de garantía para la emisión de bonos por unos 3000 o 4000 millones para completar unos pesitos que tendría casi cerrados con el BID.

Caputo y Milei no podrán aducir su propia torpeza en las negociaciones que vienen, el FMI se cansó de advertirle -en estos cuatro meses- al Presidente no sobreactuar el ajuste y la licuadora para cuidar la estabilidad social. Sí algo le interesa al Fondo y a los mercados es que Milei sobreviva, no siempre se encuentra un Gobierno que los pone como prioridad absoluta. Sin embargo, el Gobierno no solo no le hace caso, sino que la liebre saltó por el lado que se suponía era su base electoral más consolidada, la clase media y los jóvenes. Las lecturas de los analistas políticos y sociales serán muchas, la del Fondo una sola. Les avisamos y no nos escucharon. ¿Los mercados seguirán la lectura del Fondo o priorizarán la posibilidad de hacer negocios fabulosos de alto riesgo? image.png La movilización social repercute fuerte. El FMI le advirtió reiteradas veces a Javier Milei sobre el alcance del ajuste y la conflictividad social. Caputo entre la espada y la pared Luis Caputo sabe que los tiempos se acortan dramáticamente, los dólares de la cosecha están cada vez más lejanos. Por un lado la Bolsa de Rosario advierte que la cosecha se verá mermada por fenómenos naturales y los precios por la baja internacional del maíz y la soja. La recaudación en tanto no será la esperada no solo por estos fenómenos sino además porque el campo ya aviso que se sentaran sobre sus granos hasta que aparezca una mejora cambiaria. Sin dólares de las cosechas, sin dólares del FMI, sin dólares de los bancos, y con los dólares que están adentro presionando para salir cerrando el círculo del carry trade, la mecha de la bomba se consume rápido. Si bien todos ponen la mira en los 5000 millones la situación del swap es mucho más complicada. El intercambio de monedas llega al equivalente de 18 mil millones de dólares. El mecanismo es que ese swap está allí hasta que se necesita, se computa para las reservas, pero se deja estático. Cuando se necesita usar se avisa al país de origen y con autorización de este se libera, fue lo que pasó entre junio y octubre del año pasado cuando la Argentina utilizó 6000 millones que deben devolver a los 12 meses. Esos son los pagos que Caputo debe afrontar en estos meses. Hay que tener presente que devolver los 6000 es un problema, pero la magnitud es mayor porque si China anula el intercambio desaparecen de las reservas los 12 mil millones que están inmovilizados. Mondino a China en la ambulancia En las próximas horas una misión con forma de ambulancia encabezada por Diana Mondino y Santiago Bausili tiene previsto viajar a China para intentar acomodar una situación que parece más complicada de lo que parece. No parece la mejor idea que la Canciller tomé el avión hacía un país al que llenó de desplantes desde los Pan Dulces de Taiwan hasta romper los mínimos acuerdos sobre qué informar de una reunión con el Embajador chino. El Gobierno de China tiene una larga lista de reclamos a la Argentina, incluso antes de tratar lo que le quita el sueño a Caputo. El parate de las inversiones de ese país en la Argentina, la salida de los BRICS, el apoyo a Taiwan y hasta la decisión de comenzar a cambiar a la Argentina como principal proveedor de proteínas para entregarle ese lugar a Brasil (tema que será motivo de otra nota). Sin dólares la relación entre Milei y Caputo atraviesa días de tensión al igual que la de Caputo con Mondino y se aleja la posibilidad con la que soñaba el Presidente de anunciar el 25 de Mayo el levantamiento del cepo. Es muy probable que en esta novela de otoño ni siquiera el Pacto de Mayo tenga un papel protagónico.