La ley ómnibus tendría dictamen esta semana pero a LLA le cuesta juntar los votos

El primer gran paso se dio el pasado sábado en el acto del 25 de Mayo que encabezó Javier Milei en la provincia de Córdoba. Es que el presidente no hizo gala de sus tradicionales exabruptos y no disparó munición gruesa contra los senadores, lo que pudo haber provocado un sismo difícil de levantar. Ese solo “gesto” sumó para que quienes estaban esperando un mensaje provocador, siguieran estudiando el proyecto y no se centraran en los posibles ataques del mandatario.