La Corte falló a favor de Mendoza y confirmó el desalojo de supuestos mapuches en el Sur

EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TOMA JURAMENTO AL NUEVO INTEGRANTE HORACIO ROSATTI. Lorenzetti y Rosatti, dos de los jueces que firmaron el dictamen que ratifica el desalojo de mapuches en el Sur. Foto: DYN

En este caso, los magistrados no están obligados a argumentar su decisión ni entrar en el fondo de la cuestión, sino que entienden que el recurso extraordinario no cumple con los requisitos necesarios para ser tramitado y que la cuestión planteada no justifica su intervención.