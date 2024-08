¿Fue una descompostura la verdadera razón del faltazo de Villarruel a Mendoza?

La última vez que Villarruel visitó Mendoza fue en el marco de la Vendimia Foto: Yemel Fil









La baja de último momento de Victoria Villarruel al acto en Las Heras en conmemoración por un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín generó muchas suspicacias en la provincia de Mendoza, donde hay descreimiento de que la descompostura que acusó haya sido el real motivo de su ausencia.

Se sabía que la vicepresidenta no quería participar de un evento en el que coincidiera con el ministro de Defensa, Luis Petri, quien –por orden de la secretaria de Presidencia Karina Milei- no la invitó al acto del pasado viernes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el mendocino no celebró la fecha patria en la Provincia, sino que ayer acompañó a Javier Milei en los actos llevados a cabo en Buenos Aires.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1824988567321416080&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei participó de la ceremonia de encendido de la llama votiva en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín. pic.twitter.com/268k4bTpWX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2024 No obstante, Villarruel avisó a último momento a las autoridades locales que no pisaría tierra mendocina por una descompostura que habría sufrido en Aeroparque, por la cual le recomendaron no tomar el avión.

También podés leer: Victoria Villarruel se disculpó por su ausencia en Mendoza

La funcionaria dio a conocer la situación en sus redes sociales, donde se disculpó con la ciudadanía provincial. "Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar", escribió. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1824869200290005246&partner=&hide_thread=false Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 17, 2024 "Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón. Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre", agregó. Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Bartolomé Abdala, acto conmemoración San Martín.jpg Victoria Villarruel no participó de los actos patrios en la provincia de Mendoza. En su lugar llegó Bartolomé Abdala Foto: Prensa Gobierno de Mendoza La interna con Karina Milei y las sospechas por la ausencia de Victoria Villarruel en Mendoza Quien sí estuvo presente en Las Heras fue el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, uno de los “leales” de Villarruel dentro del esquema de La Libertad Avanza. El legislador abonó la teoría de la no invitación de la vice al evento del viernes y tampoco negó el alejamiento con Javier Milei y su núcleo duro, aunque minimizó las consecuencias políticas que podría traer esa situación a la gestión. En ese sentido, desde la organización del acto en Mendoza dejaron entrever que la ausencia de Villarruel –más allá de que corroboraron que tuvo una baja de presión en el aeropuerto- responde más a una “calentura” que a una cuestión de salud. “Debe estar más caliente que enferma. Estaba invitada. Se ve que se ofendió porque Karina (Milei) la bajó ayer (por el viernes) y no quiso ir hoy (por el sábado)", señaló una fuente citada por el sitio LPO. También podés leer: Villarruel no fue invitada al acto que encabezó Milei y crece la tensión interna Cabe recordar que Villarruel no asistió a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán porque también acusó un cuadro de gripe, pero al otro día apareció para formar parte del desfile militar y se subió a un tanque con el Presidente. Tras la cancelación de último minuto de Villarruel, Karina publicó un sugerente tuit con una frase de San Martín. "La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder", posteó la hermana del presidente en un claro mensaje a la vice. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/KarinaMileiOk/status/1824923350629507534&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/hWHhlLtfcM — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 17, 2024 En la misma sintonía se expresó el vocero Manuel Adorni, quien escribió en sus redes que "el Presidente de la Nación Javier Milei agradece la invitación del Ministerio de Defensa de la Nación para participar de la ceremonia de encendido de la llama votiva en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, a la que asistirá con la alegría de saber que eventos como este llenan de orgullo a la Nación". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1824912344910066090&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación Javier Milei agradece la invitación del Ministerio de Defensa de la Nación para participar de la ceremonia de encendido de la llama votiva en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, a la que asistirá con la alegría… — Manuel Adorni (@madorni) August 17, 2024 Los últimos cruces entre Karina Milei y Victoria Villarruel La secretaria de Presidencia dejó a la vice fuera del acto oficial por la entrega de despachos y sables a generales, brigadieres y almirantes, encabezado por el presidente Javier Milei en el Ministerio de Defensa. La presencia de la Vice no solo se justificaba por su identificación con el área castrense, sino también porque los ascensos se aprueban o rechazan en el Senado. La no invitación coincidió la semana que la compañera de fórmula participó de una cena con empresarios en el Council of Americas y se mostró con Susan Segal y el embajador estadounidense, Marc Stanley. La relación de Villarruel con Stanley irrita particularmente a la Casa Rosada. Ya el año pasado, la por entonces diputada se reunió con el representante norteamericano sin avisarle a Milei y su vínculo con el Presidente se quebró. En los pasillos del Congreso interpretaron que la audacia de la Vice en asumir las riendas del diálogo con Stanley fue retribuida con el grosero destrato de no incluirla en la ceremonia del viernes. También podés leer: Tras el quiebre total de la relación, Villarruel habló sobre el vínculo con Milei La tensión entre la hermana del Presidente y Villarruel se agudiza cada semana. Y si bien desde el entorno de la Vice no abonan la teoría de que haberle negado una silla en el acto fuera por la pelea en la conformación de la Bicameral de Inteligencia, otra razón que las separa es que Karina quiere en la presidencia al senador Edgardo Kueider y Villarruel respalda al macrista Martin Goerling, movida en la que coincide con los intereses de Patricia Bullrich. Otro episodio que generó roces con Karina fue luego del tuit de la vice en defensa de Enzo Fernández tras la polémica de los cánticos contra los jugadores franceses. Esto obligó a la hermana presidencial a presentarse en la embajada de Francia en Buenos Aires para pedir disculpas y distanciarse de la posición de la vicepresidenta. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1813690900419113221&partner=&hide_thread=false Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024 Las actividades que encabezaría Victoria Villarruel en Mendoza Villarruel debía aterrizar en el aeropuerto El Plumerillo cerca de las 10, donde iba a ser recibida por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Acto homenaje San Martín en Mendoza 2024.jpg Algunas de las autoridades que sí participaron del acto en Las Heras en honor a San Martín Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Además del acto oficial, que finalmente se llevó a cabo sin su presencia en el "Campo Histórico" de El Plumerillo, las autoridades locales le tenían preparado a Villarruel un recorrido guiado por el lugar donde San Martín adiestró a su Ejército. En la agenda también visitaría la casa de San Martín en la Ciudad, donde nació y vivió Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada "Merceditas", hija del libertador; y hasta un viaje a la alta montaña a donde está el Grupo de Artillería de Montaña 8 "Coronel Pedro Regalado de la Plaza" (GAM 8), en Uspallata.